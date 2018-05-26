 Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Подонок напавший исподтишка, как шакал, и избивший сегодня военного пенсионера у метро "Лесная", задержан полицией через несколько часов после преступления.

Видео подлого нападения разметила у себя в ФБ дочь военного пенсионера Елена Стойко".

В комментарии к видео Елена Стойко написала: "На видео - мой папа, военный пенсионер. На рынке (метро Лесная) вступился за женщину.

Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на ту, начал угрожать.

Мой папа этого момента проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.

Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!

Дальше - все на видео. Сплоченность украинский просто поражает(((. Вопрос, чего он туда полез? Потому что есть такие люди, которые с рождения пытаются сделать этот мир лучше не только для себя!

В результате моего папу и свидетелей забрали в отделение, где они предоставили показания. Банда скрылась с места преступления. В результате - перелом носа и космическое давление".

Антон Геращено продолжил: "Личность негодяя, помогли установить его же сотоварищи по грузинской общине на рынке у станции "Лесная". Все они осуждают его подлое нападение на пожилого человека.

Полиция начала криминальное производство по статье 296 - хулиганство. Следователь готовить ходатайство о задержании подозреваемого.

Если травмы полученные отцом Елены Стойко будут иметь характер средней тяжести телесных повреждений, то обвинение будет ещё более тяжким.

На фото, задержанный негодяй., гражданин Грузии. Смелости у него уже поубавилось. Теперь придется отвечать за подлое нападение на пожилого человека.

"Просьба ко всем СМИ и блоггерам, кто распространил информацию об этом брутальном избиении пожилого человека, сообщить своим зрителям и читателям, что злоумышленник уже задержан и понесет заслуженное наказание.

Просьба также к здравомыслящим пользователям социальных сетей, прекратить нагнетать на фоне этого случая межнациональную ненависть. Подонки есть среди всех наций и национальностей", - резюмировал Геращенко..