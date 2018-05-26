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Все про:Грузия (3389) избиение (9193) нападение (1500) Геращенко Антон (903)

 Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что гражданин Грузии, ударивший на рынке военного пенсионера, задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Геращенко отметил: "Подонок напавший исподтишка, как шакал, и избивший сегодня военного пенсионера у метро "Лесная", задержан полицией через несколько часов после преступления.

Видео подлого нападения разметила у себя в ФБ дочь военного пенсионера Елена Стойко".

В комментарии к видео Елена Стойко написала: "На видео - мой папа, военный пенсионер. На рынке (метро Лесная) вступился за женщину.

Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на ту, начал угрожать.

Мой папа этого момента проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов.

Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!

Дальше - все на видео. Сплоченность украинский просто поражает(((.  Вопрос, чего он туда полез? Потому что есть такие люди, которые с рождения пытаются сделать этот мир лучше не только для себя!

В результате моего папу и свидетелей забрали в отделение, где они предоставили показания. Банда скрылась с места преступления. В результате - перелом носа и космическое давление".

Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко 01

Антон Геращено продолжил: "Личность негодяя, помогли установить его же сотоварищи по грузинской общине на рынке у станции "Лесная". Все они осуждают его подлое нападение на пожилого человека.

Полиция начала криминальное производство по статье 296 - хулиганство. Следователь готовить ходатайство о задержании подозреваемого.

Если травмы полученные отцом Елены Стойко будут иметь характер средней тяжести телесных повреждений, то обвинение будет ещё более тяжким.

На фото, задержанный негодяй., гражданин Грузии. Смелости у него уже поубавилось. Теперь придется отвечать за подлое нападение на пожилого человека.

Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко 02

"Просьба ко всем СМИ и блоггерам, кто распространил информацию об этом брутальном избиении пожилого человека, сообщить своим зрителям и читателям, что злоумышленник уже задержан и понесет заслуженное наказание.

Просьба также к здравомыслящим пользователям социальных сетей, прекратить нагнетать на фоне этого случая межнациональную ненависть. Подонки есть среди всех наций и национальностей", - резюмировал Геращенко..

Источник: https://censor.net.ua/n3068295
 
   
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А остальные? Те,за которыми он прятался.
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Геращенко знову бреше. Напало на пенсіонера стадо тварин. Найшли одного цапа відбувайла, який ударив і якого здали його ж дружбани - боягузливі шакали.
1. Треба вигнати з ринку все дике стадо.
2. Треба вигнати з ринку всю "охорону".
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похож на жидка..
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Дикарье рулит и главное охранники вообще не при делах
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Охранники ладно-там мусорок стоит сопли жует,защитник хренов.и где только таких шибздиков понабирали?
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вылазят потужные лиформы
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Это всё охрана рынка. Нет там никаких "мусорков".
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Такое происходит потому, что нападавший прекрасно знает, максимум ему грозит ночной домашний арест, а там диаспора поднесет немного денег и через месяц вообще дело спустят на тормозах. Хотелось бы ошибаться, но факты упрямая штука, а прецедентов достаточно.
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Пенс бухой ,доб...я до продавца,вот и выгреб
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Надо что бы твоего родителя какая нибудь шваль избила, а такой недоносок как ты вякал.
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вот ту бумажку слева меткого стрелка, на лбу ему приклеить
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Хачі самі змушують їх ненавидіти, дикарі смердючі.
Охоронцям ганьба.
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Придержи свой язык. Грузины на передовой твой зад сейчас от орков защищают. За год таких случаев тысячи, где грузины из них ноль целых хрен десятых.
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Ага , одні захищають , а інші грабують Київ і стоять смотрящіми . Все не однозначно .
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Ещё раз. Таких бытовых драк в Украине тысячи. Где-то 95% из драчунов коренные украинцы. Что скажешь? Или ты хочешь сказать, что грузины оккупировали Украину? Бред.
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В них також є свої інтереси воювати, а ще вони дуже люблять українських дівчат, а страшим жінкам українським вони чомусь грублять.
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кучу грузинского мелкого ворья, наглых мошенников и воров в законе вышвырнули из Украины. Много знаешь украинского ворья и бандитов в Грузии? Насчёт и грузинского ворья и воров в законе все в курсах, а так грузинский народ замечательный и Грузия прекрасна, конечно, кто спорит.)
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Никого не защищаю. Когда бываю в Киеве, то по этой дорожке на Дарынок на фото если выходить из метро с правой стороны есть палатка, где продают свежевыжатый гранатовый сок. Я разговаривал с продавцом, он грузин. Поговорили очень дружелюбно, когда я сказал что из Минска - он даже скидку сделал. Может в других палатках и другие грузины, но в палатке с соком - очень дружелюбные и вежливые грузины.
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Что ни говори, а криминал - это национальная черта некоторых народов. Почему-то нет украинских этнических банд в Тбилиси, Баку или Ереване. Полиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5535
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Даже если бы самый упитанный пупс МВДГеращенко изменил бы имя на Антонио, "дразнилка никуда бы не делась, но приобрела бы итальянский шарм" (с).
І взагалі, досить витрачати час на дурниці - а то хто ж буде вилизувати тарілки?
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эту тварь черножопую, если бы он ударил пожилого человека на его родине - порезали бы на куски на месте, не вызывая полицию.
но здесь этому ЧМО позволяют себя вести как попало и НИКТО, кроме деда и тетки даже не булькнули!
вывод один - толко резать их и жечь, ЖИВЬЕМ! (только тогда поголовье этих вонючих овец у нас уменьшится), а у полиции будет больше времени на местную гопоту!
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Чего? На счёт правильных ментов на расии ты пошутил?
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Просто необходимо --- чтобы ребята Украины из Национального корпуса проверили всех лаврушников на рынках и забегаловках с ресторанах и рассказали ,что с ними будет когда они тронут украинских " дедушек " ... И все .... Клин вышибается клином -- тем более что это они живут у нас в гостях и должны знать свое место ....
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"Подонки есть среди всех наций и национальностей", - резюмировал Геращенко.."... и с этим не поспоришь. Вот только вопрос к пану Геращенко: " Почему всем этим подонкам так вольготно живется в Украине? И кто защитит украинцев у которых НЕТ ни пачек денег, ни "своей" полиции??"
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сами украинцы...когда поймут,что спасение утопающих-дело рук самих утопающих...
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Гниденыша депортировать на Лугандон,вместе с зашуганным мусорком.
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Какое там депортировать! В тюрьму и очень надолго.
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Разъяснение для всех --- и для умных центральных телеканалов и для дебилов из Компартии и агентов ФСБ в УКраине ...... Националист --человек любящий свою Родину , язык своего народа , обычаи своего народа , флаг и гимн своего народа --всю историю своего народа ----по всем параметрам научных словарей является ПАТРИОТОМ ---- Националист синоним слова ПАТРИОТ ......... Мне стыдно когда журналисты на Цензоре или ТСН с АЙСИ ТИ ВИ ---- говорят националист с привкусом отвращения ...... Стыдно быть дебилом и пользоваться до сих пор ориентировками КГБ СССР .... Кто хочет возразить -- пишите ... Может за умных сойдете ... Нацизм -- это совершенно другое понятие -- противоположное нацаоналисту и Патриоту ....
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Патриот родины не является синонимом националиста! Глупость и безграмотность!
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Читайте академические словари -- слово Патриот и его синоним Националист .. Плохо быть дураком в возрасте --- еще и комментировать кого то ... Не в ФСБ чай работаете ?
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Тек в Нори , ще московськоімперське усвідомлення поняття слова націоналізм .
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А где же " Национальная дружина". Никто на заплатит? Я хотел бы посмотреть если бы украинец ударил пожилого человека в Грузии ,чтоб с ним было. С базара снесли бы всех хохлов( хотя им там и стать не дают, они ж не мы)
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А це які мультикультуристи тебе в спам відправили ?
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А де ти, Гриша, був? По твоєму, Нац. дружини за кожним "тєрпилой" хвастом ходити мають? А де ж були ми, українці? На наших очах дідуся били і НІХТО не вступився. Ганьба нам. А Нац.Дружинам, ПС, ОУН, С 14 - честь і хвала. І чим більше молоді буде залучатися до їх справ, тим скоріше Українці навчаться хоча б "відпльовуватись" від тих хто "плює" їм в обличча.
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Смущает одно - акцент на бывшей профессии. Уверен, если бы это был бывший токарь или учитель - Геращенко и ухом не повел.
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Интересно сколько гневных коментунов реально на улице заступятся в такой ситуации?
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"Просьба также к здравомыслящим пользователям социальных сетей, прекратить нагнетать на фоне этого случая межнациональную ненависть" - для цього треба усіх злочинців у незалежності від їхнього етнічного походження називати русскімі. Русскій мір - це злочинний світ. Чітко й ясно. І ніякої міжнаціональної ненависті.
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Ещё один деятель "культуры" от саакашвили с референтами?
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Агов. п.Геращенку? Відтепер обличчя усіх підозрюваних будуть показувати? І наших мега-хабарників та державних злодіїв, що їх зловили на хабарях? Цензоре, ви журналісти чи геращенківські прислужники? Хіба вже є судовий вирок на цього підозрюваного? Чи йому з національністю не пощастило?
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Тюрьма, потом депортация с запретом в дальнейшем посещать Украину!

Пусть дома перевоспитывается, хотя я удивлён, что грузин оказался, в Грузии уважительное отношение к старым людям.
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Виктор Кондратюк;

Классный комент, спасибо. Поддерживаю на все 100%.
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Так а "доблесная милиция",замявши дело сначала? Или деньги которыми он трусил-решают все ( показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы!Источник: https://censor.net.ua/n3068295)
И чего Геращенко молчит про ментов,которые решили ,что просто свести счеты с пенсионером? Или они-вне закона?
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отдайте его ветеранам,желательно Мамуке.ему там втулку быстро развальцуют.у нас таких обсосов тоже хватает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала подозреваемого в избиении военного пенсионера в Киеве, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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