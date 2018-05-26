 Полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель, - Форостяк

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.
По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.
Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и в его другого оппонента, которого позже задержала полиция.
Загремевшие весной 2017 года в колонию одесские наркоторговцы платили дань Сергею Стерненко в размере $ 1000 c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов. Это все экс-глава «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко преподносил общественности как борьбу с наркотиками.
https://dilova.com.ua/odessa/smi-operativniki-ustanovili-chto-sternenko-kryisheval-torgovlyu-narkotikami/
Маму бачив, дітей не бачив.
полицаи сами бандиты
А какой тогда вагомий аргумент?
vatakaratel страна по ip - od 25 мая, 21:53 ↓ +27 ↑
Распедаливаю для имбецилов-
Заказчик, через посредника ищет пару-тройку ушлепков для нанесения телесных повреждений клиенту.
Посредник находит среди знакомых двух крепких амбалов, нуждающихся материально и не обремененных моральными принципами(как некоторые «писатели» Думской).
Задача-настучать по кумполу одному оборзевшему лоху, по возможности что нибудь сломать.
Исполнители не знают «клиента» и поэтому их привозят к дому и дают условный сигнал фарами автомобиля, о том что объект в поле зрения.
Исполнители уверены в своем физическом превосходстве и смело нападают, расчитывая на легкие деньги)).К своему удивлению они быстро обнаруживают, что клиент не пальцем деланый и имеет навык ножевого боя.Один успевает надавить на педали, а второй, более рьяный нет.Следов ранений сзади и на спине у них нет.
Внятно написал или дальше разжевать?
Гопоты в 90е было тьма. Мусора тоже ходили стадами по улицах, но нихрена не делали. Только народ пугали и отбирали что плохо лежит.
Длилось это, пока гопота не договорилась между собой и правящими комсомольцами просто украсть у государства предприятия и войти во власть.
Кому подарили, кто купил, а кто и просто на себя переписал. А кто был не такой или думал не так, того пристрелили.
Вот тогда Кучма собрал всю гопоту к себе (скажите спасибо этому первому пахану, который все это замесил) и Украина стала бандюковским государством. Вернее не государством, а таким себе бандюковским притоном, где все отбирают, но ничего не дают. Ничего не построено, только отобрано, поделено, ещё кое-что кое-как отремонтировано.
Вот с тех пор вы гопоту и выбираете, то одного, то второго, то третью.
Чтобы править этой гопотой мирно - нужен реальный пахан, как Янукович.
А чтобы государство стало нормальным - нужно всю гопоту казнить по закону.
Ну да, к слову, законы в Украине есть, только их выполнять нереально. И гопотой они писаны.
попал ?
Подрезаный нападавший, тупо пытался сбежать, как безголовая курица...
Несколько лет назад, в Одессе было совершено полностью идентичное преступление. В центре города произошла драка между двумя парнями и парнем с девушкой (Грациотов).
Этот Грациотов своим карманным ножом зарезал одного из подвыпивших драчунов.
НО!!! всеми судами, в том числе и Верховным Грациотов был полностью оправдан!!!!
Этот факт уже является судебной практикой! И независимо от того, как ватники относятся к патриоту Стерненко, он будет оправдан так же как и Грациотов