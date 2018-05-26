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Все про:нападение (1500) Одесса (4951) Нацполиция (7475) свидетель (113) Стерненко (32) Форостяк (8)

 Полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель, - Форостяк

Полиция отпустила участника конфликта с Сергеем Стерненко, в результате которого погиб человек.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил, что отобрал нож у человека, который на него напал. Ранее, сразу после нападения, активист говорил, что нож его. ВИДЕО

По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и в его другого оппонента, которого позже задержала полиция.

Источник: https://censor.net.ua/n3068294
 
 
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Простая наивность... Дай вам боженька здоровичка... 😂😂😂
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СМИ: Оперативники установили, что Стерненко "крышевал" торговлю наркотиками.
Загремевшие весной 2017 года в колонию одесские наркоторговцы платили дань Сергею Стерненко в размере $ 1000 c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов. Это все экс-глава «Правого сектора» в Одессе Сергей Стерненко преподносил общественности как борьбу с наркотиками.
https://dilova.com.ua/odessa/smi-operativniki-ustanovili-chto-sternenko-kryisheval-torgovlyu-narkotikami/
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А вы не думали что это могла быть заказуха? У него конфликты с действующим мэром Одессы, который сам из криминала и ватник ещё тот.
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пет-пет-овощЬ не думає. Він озвучує те, що йому наказали озвучити. Тому не намагайтеся його переконати.
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Не факт... Стерненко, темная лошадка... И невзирая на его юный возраст, он тесно связан с криминальным миром... И поверьте, у криминального мира отсутствуют такие понятия как патриотизм, любовь Родины и так далее...
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У одеського криміналу -- так, відсутні. А от японська якудза після землетрусу (там була ще АЕС) виділяла солідні гроші потерпілим.
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Не сравнивайте японцев с маланцами... Япония это другая планета для нас...
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Все хулиганы, националисты связаны с криминалом в основном по спорту. Все они в одни залы заниматься ходят. Ну и они физически с позиции силы могут разговаривать на равных. Криминал тоже разный бывает, есть и патриоты. Понятия у них присутствую но свои. Согласен что им важны в основном свои интересы. Хотя в некоторых областях востока не произошло событий как на Донбассе в основном благодаря криминалу. Они разгоняли тех кто приезжал это всё организовывать и привозил деньги. Ну тоже они больше защищали свои интересы так не хотели оказаться под Россией и потерять своё влияние, власть, и деньги.
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Это все демагогия... Не идеализируйте и не романтизируйте криминалитет... Все эти понятия, феня и прочая хрень, гроша ломаного не стоят...
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Я как раз вам рассказываю неприятную реальность. Я знаю про что говорю. Криминал он разный. Есть всякие худые урки которые в наколка и по тюрьмам полжизни. А есть спортсмены бандиты которые никогда в тюрьме не были. Вообще у всех спортсменов контактных видов спорта есть связи в криминальных кругах. Как минимум есть хорошие знакомые или их просто уважают. Криминал уважает националистов за идейность, принципиальность, за то что могут постоять за себе. Что в принципе Стерненко и подтвердил в очередной раз.
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в таком случае, для вашего блага, нужно упразднить правоохранительные органы и полностью прогнуться под хороших криминальных элементов, которые будут вас защищать, а вы их очень уважать...
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Шо ж так уважительно, аж з прописной буквы - россия?.. И логика потрясающая - если патриот, значит криминал. Ты то кто, "гражданин"?
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Так получилось. Речь шла не про патриотов в обычном понимании а про националистов, радикалов. У них у всех есть знакомые в криминальных кругах. Но это не означает что они с ним связаны. Вообще основной криминал у нас в политике, и в силовых структурах. Чему удивляться мы в такой стране живём с 90-х, и это никуда не делось. Бывшие бандиты стали политиками.
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причем здесь это.на пацана нападали неоднократно в течении месяца.я бы на тебя посмотрел как ты реагировала в подобной ситуации.Больше пользы...не тебе это решать.
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Нападавший свидетель?) Интересно. Видимо пошел на сделку, не расскажет кто заказчик за это и отпустили. Свдитедем делают обычно тех кто всех сдаст. А тут видимо наоборот.
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Нет, он не свидетель, он пошёл мочить героя... Правда, забыв при этом оружие дома.
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Даже если было нападение с кулаками, это всё равно нападение.
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Не. его отпустили на убой: нет свидетеля , нет улик...
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Сучки толстожопые просто откровенно издеваются...
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Стерненко говорил, что отобрал нож у нападавших, но в момент убийства он сам сказал, что достал СВОЙ нож, он вёл стрим с места убийства. Заврался Серёга, заврался. Кроме того, это не превышение самообороны, это умышленное убийство. Наш герой САМ сказал, что он побежал за убитым и добил его. Умышленное убийство без вариантов
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Мразь убила человека, отца трёх малолетних детей.
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Кількість дітей постійно змінюється. Людина вже тиждень, як "того", а діти продовжують плодитись.
Маму бачив, дітей не бачив.
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Можете всиновити хоч одну дитину. Чи взяти під опіку. Чому цьому "отцу_трЬОх_малолЄтніх_дЄтєй" не сиділося дома? Якого біса цей виродок нападав на Стерненка?
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Бо на кілера вчивсь. Але погано вчивсь, мабуть, а професія небезпечна. Профсоюз кілерів має його підтримати матеріально
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а может Гражданин ликвидировал отмороженного бычка ?
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уже забанили этого питора ватного.молодцы
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Он вспорол ему живот, то есть намеренно не оставил тому бедолаге никаких шансов на выживание. Просто животное.
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ЖивотноЄ нападало на людину (на Стерненка). Можливо своїм учинком Стерненко врятував багатьох майбутніх жертв, що не такі вправні, від нападу.
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Зачем оставлять врагу шанс на выживание? Он и так не добил второго, теперь из-за этого проблемы имеет...
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Ні. Цей кацапортроль веґан. Працює за жменю рису.
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а в биларуссии принято не оказывать сопротивление бандитам ?
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Если он достал свой нож, это не значит что у нападавших его не было. Остальное - ваши дебильные ватные фантазии. По аналогичному случаю с Грациотовым был оправдательный приговор, здесь будет так же.
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Полиция сказала, что оружия у убитого не было.
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полиция , как и вы кормится с рук бандита труханова,
полицаи сами бандиты
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"Поліція сказала", - дуже вагомий аргумент. Коли з за їхніх спин тітушки розстрілювали одеситів Другого Травня, то поліція теж, як би була, а як би і не було.
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""Поліція сказала", - дуже вагомий аргумент."
Поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, він проходить як свідок, - Форостяк - Цензор.НЕТ 9119

А какой тогда вагомий аргумент?
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комент с думкой

vatakaratel страна по ip - od 25 мая, 21:53 ↓ +27 ↑
Распедаливаю для имбецилов-
Заказчик, через посредника ищет пару-тройку ушлепков для нанесения телесных повреждений клиенту.
Посредник находит среди знакомых двух крепких амбалов, нуждающихся материально и не обремененных моральными принципами(как некоторые «писатели» Думской).
Задача-настучать по кумполу одному оборзевшему лоху, по возможности что нибудь сломать.
Исполнители не знают «клиента» и поэтому их привозят к дому и дают условный сигнал фарами автомобиля, о том что объект в поле зрения.
Исполнители уверены в своем физическом превосходстве и смело нападают, расчитывая на легкие деньги)).К своему удивлению они быстро обнаруживают, что клиент не пальцем деланый и имеет навык ножевого боя.Один успевает надавить на педали, а второй, более рьяный нет.Следов ранений сзади и на спине у них нет.
Внятно написал или дальше разжевать?
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вы общаетесь с титуханами заказчиков, побратимами ликвидированного отморозка
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кому разжевывать??? это говнотроли цапские вой поднимают на ветке.зрада-зрадная и все пропало,и мальчиков в трусиках зарезали а они жедети...просто отправляй их в спам
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главное бандит убит, а второго зря выпустили
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Реально, парня запресовала гопота.

Гопоты в 90е было тьма. Мусора тоже ходили стадами по улицах, но нихрена не делали. Только народ пугали и отбирали что плохо лежит.
Длилось это, пока гопота не договорилась между собой и правящими комсомольцами просто украсть у государства предприятия и войти во власть.
Кому подарили, кто купил, а кто и просто на себя переписал. А кто был не такой или думал не так, того пристрелили.
Вот тогда Кучма собрал всю гопоту к себе (скажите спасибо этому первому пахану, который все это замесил) и Украина стала бандюковским государством. Вернее не государством, а таким себе бандюковским притоном, где все отбирают, но ничего не дают. Ничего не построено, только отобрано, поделено, ещё кое-что кое-как отремонтировано.
Вот с тех пор вы гопоту и выбираете, то одного, то второго, то третью.
Чтобы править этой гопотой мирно - нужен реальный пахан, как Янукович.
А чтобы государство стало нормальным - нужно всю гопоту казнить по закону.
Ну да, к слову, законы в Украине есть, только их выполнять нереально. И гопотой они писаны.
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Слідчій думає об'єднувати всі три справи з замахом на життя Стернєнка в одну, чи буде дурня валяти? Треба скарга прокурору на дії слідчого.
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Это был замах на Стерненко? Какие оригинальные пошли покушающиеся... Ходят на дело без оружия.
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Это они тебе лично сказали что без оружия и ты поверил?
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Він ходив до моргу і там мав спіритуалістичний сеанс з убитим. Той йому сказав "за_чЬто" та "я шОл на дЄло бєз ножа. Думал зарєзать СтЄрнєнко трофєйним".
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Так, це був замах на вбивство. Хотіли вбити двох, Стерненко і його дівчину, але щось у кілерів пішло не так. Мабуть досвіду малувато
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та ты шо, рядом был, деньги плотил ?
попал ?
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Ну, "отморозка" зарізали. І він явно не герой. А Стерненко -- молодець. Поки що не герой.
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Гнаться за человеком и вспарывать ему живот, это не самооборона, это умышленное убийство. Любой нормальный суд это определит. Но самое главное, что убийца на месте преступления сказал волшебные слова "Слава Украине", поэтому ему гарантирована защита и поддержка )
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Ватный бред про волшебные слова "Слава Украине" и гарантирована защита и поддержка, рассказывай в другом месте.
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Ножевое ранение нанесено в ЖИВОТ, а не в СПИНУ!
Подрезаный нападавший, тупо пытался сбежать, как безголовая курица...
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Это что-то новое в юриспруденции, нападавший свидетель а не преступник.....
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это мылыция верного ученика кучмы - порошенка
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"ДЕЛО ГРАЦИОТОВА"
Несколько лет назад, в Одессе было совершено полностью идентичное преступление. В центре города произошла драка между двумя парнями и парнем с девушкой (Грациотов).
Этот Грациотов своим карманным ножом зарезал одного из подвыпивших драчунов.
НО!!! всеми судами, в том числе и Верховным Грациотов был полностью оправдан!!!!

Этот факт уже является судебной практикой! И независимо от того, как ватники относятся к патриоту Стерненко, он будет оправдан так же как и Грациотов
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прецедентное право.да.весьма вероятно.есть такая практика
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И никто, и ни хрена не знает. И не узнает. Вона как Форостяк страхуется. Но! Все- экстрасенсы. Все- "точно говорю"(с). Единственное, что пока точно: Стерненко- соврал. В каком из показаний- не знаю, да и никогда не узнаю. И вы тоже- не узнаете. Схаваете то, что вам подсунут, экстрасенсы, блин.
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Защитнички Стерненко, ответьте на простой вопрос: почему ваш герой в момент убийства сказал, что убил СВОИМ ножом, а позже стал утверждать, что отобрал нож "у нападавших"? )
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Та пофиг, чьим ножом он защищал жизнь себе и своей девушке, от двух напавших на них бандитов
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У убитого оружия не нашли, а убийца, осознав это, начал врать, что он отобрал нож у убитого. Зачем врать, если твоя совесть чиста? Если ты "защищал жизнь себе и своей девушке"
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А вы откуда знаете, что они бандиты? Стерненко сказал? Так он уже единожды соврал, с чем не поспорить. А совравшему- веры нет. Такие вот дела...
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Совершенно верно. Убийца СОВРАЛ. Это уже о много говорит
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кеакая разница чьим.не хер лезть.а тебя в спам отправили так шо отплывай кацап
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Так ніж переходив з рук в руки. Стернєнко теж був поранений, не знав?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель, - Форостяк
 
 
 
 
 
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