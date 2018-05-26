 Полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, он проходит как свидетель, - Форостяк

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.

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По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и в его другого оппонента, которого позже задержала полиция.