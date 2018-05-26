 В связи с введением единого ветеринарно-санитарного паспорта изменятся правила перевозки домашних животных в Украине, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.

"Доводим до сведения физических лиц, владельцев животных, до момента полного обеспечения государственных учреждений ветеринарно-санитарными паспортами установленного образца в обращении будут одновременно находиться оба паспорта - установленного и неустановленного образцов. При выдаче ветеринарных документов (справок, свидетельств, сертификатов) на перемещение животных будут учитываться данные ветеринарно-санитарных обработок животных, соответствующих исследований, прививок и/или экспертных заключений, предоставленных заявителем, в том числе указанных в неустановленной форме ветеринарно-санитарного паспорта, при условии, что срок их действия на момент обращения физического лица в уполномоченное учреждение не исчерпан", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не поддержала в первом чтении законопроект о защите животных от жестокого обращения

Так, теперь перевозить питомцев можно, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца установленного образца.

В Госпродпотребслужбе ссылаются на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спасти рядового аиста": активист Тузяк расставляет кормушки для птиц, которых в Украине застало похолодание. ФОТОрепортаж

Согласно документу, были изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является: 1) клинический осмотр животного; 2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Также смотрите: На побережье Азовского моря найдены мертвые дельфины. ФОТО

Отмечается, что выдача ветеринарного паспорта на домашнее животное предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине". Эту услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп. Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы. Кроме того, уточняется, что право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины — государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.