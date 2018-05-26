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Все про:ветеринария (49) Госпотребстандарт (25) животные (637) паспорт (609)

 В связи с введением единого ветеринарно-санитарного паспорта изменятся правила перевозки домашних животных в Украине, - Госпродпотребслужба

Изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, это касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.

"Доводим до сведения физических лиц, владельцев животных, до момента полного обеспечения государственных учреждений ветеринарно-санитарными паспортами установленного образца в обращении будут одновременно находиться оба паспорта - установленного и неустановленного образцов. При выдаче ветеринарных документов (справок, свидетельств, сертификатов) на перемещение животных будут учитываться данные ветеринарно-санитарных обработок животных, соответствующих исследований, прививок и/или экспертных заключений, предоставленных заявителем, в том числе указанных в неустановленной форме ветеринарно-санитарного паспорта, при условии, что срок их действия на момент обращения физического лица в уполномоченное учреждение не исчерпан", - говорится в сообщении.

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Так, теперь перевозить питомцев можно, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца установленного образца.

В Госпродпотребслужбе ссылаются на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979.

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Согласно документу, были изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является: 1) клинический осмотр животного; 2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

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Отмечается, что выдача ветеринарного паспорта на домашнее животное предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине". Эту услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп. Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы. Кроме того, уточняется, что право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины — государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.

Источник: https://censor.net.ua/n3068293
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
неужели начали решать вопрос с дамбасней? и крысоиудами?
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Така новина, що відразу й не зрозумієш зрада це чи перемога. Дякуй Вам, тепер знатиму У зв'язку із введенням єдиного ветеринарно-санітарного паспорта зміняться правила перевезення домашніх тварин в Україні, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 4141
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Вспоминаю, как народ ломанулся, в конце августа 2014-го когда танки рашинские к Саханке подошли... И многие с кошками да с собачками. Наши пропускали, спокойно. А сейчас шо? Если не дай Бог сваливать придется, из Мариуполя... без бумажек, значит- не пропустят? А каким образом? Если в каждой третьей машине- по зверушке. Уже не знают- где ещё бабла слупить, черти рогатые.
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В связи с введением единого ветеринарно-санитарного паспорта изменятся правила перевозки домашних животных в Украине, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8346
НА ФРАНКІВЩИНІ ЧЕРЕЗ ОБПРИСКУВАННЯ ПОЛІВ ЗАНЕДУЖАЛО 16 КОРІВ, ДІВЧИНУ-ПАСТУХА ЗАБРАЛА "ШВИДКА". ФОТОhttps://dzerkalo.media/na-frankivshhyni-cherez-obpryskuvannya-poliv-zaneduzhalo-16-koriv-divchynu-pastuha-zabrala-shvydka-foto/
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Відстрілювати їх час.
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Отмечается, что выдача ветеринарного паспорта на домашнее животное предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине". Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп. Право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины - государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.

==========
За ветпаспортом пилять в райцентр???
Сорри за каламбур, это, пилять, что за фигня???
В "тоталитарной", пилять, России ветпаспорт может выписать собаке/кошке кто угодно - хоть сам заводчик, хоть частный ветврач, хоть госветврач.

Говорю как заводчик собак с 10-летним стажем.
Питомник собак шоу/брид класса (две породы).
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Ну так у нас і не ;Россосія;, де буряту до райцентру 600 км на собаках добиратися.
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Да, Россия большая, кто спорит...
А покупателям из "маленькой" Украины мы ВСЕГДА отказываем в продаже своих щенков.
Как и в Китай.
А вот в Штаты, страны ЕС - продаем.

Потому что знаем:
- продажа в Китай это лотерея (щенкам часто не везет с хозяевами в силу особого китайского менталитета)
- продажа на Украину - очень велик шанс того, что на собаке будут экономить во всем (ветпрепараты, косметика, еда, уход)
- хозяева из Штатов и ЕС, как правило, очень любящие и ответственные, на собаке не экономят.
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На россии даже директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ (официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации)
Мария Захарова экономит на косметике и уходе.

Вас это не беспокоит?
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Так и было. Мне, на моих котов-тонкинов, выписывал заводчик. Из Запорожья. Достаточно известный. Некий Глотка. За это я платил весьма немалые деньги. Помнится- очень даже немалые. Сейчас- не упомню, честно говоря. 11 лет назад это было. А щас шо? Куда мне обращаться? Я готов отдать в 10 раз больше, тока шоп котов не травмировать, перевозкой куда-то. На то, кстати, весть расчет и есть. Новый, немалый, денежный поток.
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Справедливости ради - в России, сколь помню, всегда нужно было разрешение на право вывоза животного в другой регион.
И оформляют его только в госветклинике, только при наличии самого животного и только при наличии ветпаспорта со всеми актуальными прививками (форма Ф-1 с голограммой).

Живу в 25 км от Кремля, но в Подмосковье.
Если выставляю собак/собаку на международных выставках типа "Россия", "Евразия", то от меня тоже потребуют на выставке Ф-1.
Москва рядом, а справка на вывоз нужна.

Парадокс, но факт...
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А ты думаешь в украинском селе живности нужны документы? Там все усатое зверье при хате и подворье, и выезжать никуда не собирается. А единицам породистых охотников, участвующих в соревнованиях, их хозяева эти самые документы давно выправили, потому как собака на охоте без тугамента-это как ружье без дозвола.
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А единицам породистых охотников, участвующих в соревнованиях, их хозяева эти самые документы давно выправили, потому как собака на охоте без тугамента-это как ружье без дозвола.
=========
Разрешение на право вывоза - не бессрочное (в России срок действия разрешения на вывоз в другой регион действительно 5 дней).
И это разумно. Здоровье животного должно быть задокументировано на момент вывоза, а не на предстоящие годы.
Поэтому у нас ни поезд дальнего следования не посадят, ни на борт самолета без такой справки.
Ну, а ехать на машине (в другой регион) на охоту с собакой без разрешения на её вывоз - это до первого взыскательного " ГАИ-шника"...
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Ты не понял, охотничья собака без паспорта на охоте-это я с ружьем, но без дозвола.
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Да, с ним заграницу можно, в отличие от паспортов дыры.
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...право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины - государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.

Считаю, что это неправильно, это монополия, следовательно коррупционные риски. Куда антимонопольный комитет смотрит? Такая ситуация была с гос. нотариусами, пока "не подняли восстание" частные нотариусы. После практически полного уравнивания прав и обязанностей, у гос. нотариусов в разы уменьшилась очередь. Думаю, могли бы создать единый ветеринарный реестр и бланки строгой отчетности. В результате не было бы очередей, коррупционных рисков и соблюдались бы все те же вет. нормы.
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круто, котеек я люблю но сабакенов поболее, жена не разделяет мою любовь к животноводству любить приходится из далека, хочу спросить у ветмедицины и ветинспекции чисто по человечески за что вы ополчились против домашних котеек? у меня в доме на чердаке живут злоебучие дикие голуби и всем похуй, переносчики таких лютых инфекций которые даже дикому помойному коту не снились, где справедливость
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Читаю новость из Казляндии: "На Сахалине в одном из домов произошел пожар и некоторые жильцы забыли в квартирах своих питомцев". Забытых кошаков и собачугиных спасали пожарные. К этому вспомнился давний документальный фильм о Чернобыле: на границе зоны пожарные дозиметром проверят пацана лет 10 и вдруг дозиметр начинает визжать (условно говорю). Оказалось, у пацана под курточкой - радиоактивный кошенёнок. Подобрал его на улице и нёс из зоны с собой. А тут - забыли... Ублюдки, а не люди.
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- алле, это общество защиты животных ?
- да, козлина ! а кто тебя обидел ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ связи с введением единого ветеринарно-санитарного паспорта изменятся правила перевозки домашних животных в Украине, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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