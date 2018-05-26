 В связи с введением единого ветеринарно-санитарного паспорта изменятся правила перевозки домашних животных в Украине, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины.
"Доводим до сведения физических лиц, владельцев животных, до момента полного обеспечения государственных учреждений ветеринарно-санитарными паспортами установленного образца в обращении будут одновременно находиться оба паспорта - установленного и неустановленного образцов. При выдаче ветеринарных документов (справок, свидетельств, сертификатов) на перемещение животных будут учитываться данные ветеринарно-санитарных обработок животных, соответствующих исследований, прививок и/или экспертных заключений, предоставленных заявителем, в том числе указанных в неустановленной форме ветеринарно-санитарного паспорта, при условии, что срок их действия на момент обращения физического лица в уполномоченное учреждение не исчерпан", - говорится в сообщении.
Так, теперь перевозить питомцев можно, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца установленного образца.
В Госпродпотребслужбе ссылаются на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 августа 2014 года № 288, зарегистрированный в Минюсте 03.10.2014 за № 1202/25979.
Согласно документу, были изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.
Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является: 1) клинический осмотр животного; 2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).
Отмечается, что выдача ветеринарного паспорта на домашнее животное предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине". Эту услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер административной платы за предоставление документа утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 года № 641. Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп. Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы. Кроме того, уточняется, что право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины — государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.
НА ФРАНКІВЩИНІ ЧЕРЕЗ ОБПРИСКУВАННЯ ПОЛІВ ЗАНЕДУЖАЛО 16 КОРІВ, ДІВЧИНУ-ПАСТУХА ЗАБРАЛА "ШВИДКА". ФОТОhttps://dzerkalo.media/na-frankivshhyni-cherez-obpryskuvannya-poliv-zaneduzhalo-16-koriv-divchynu-pastuha-zabrala-shvydka-foto/
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За ветпаспортом пилять в райцентр???
Сорри за каламбур, это, пилять, что за фигня???
В "тоталитарной", пилять, России ветпаспорт может выписать собаке/кошке кто угодно - хоть сам заводчик, хоть частный ветврач, хоть госветврач.
Говорю как заводчик собак с 10-летним стажем.
Питомник собак шоу/брид класса (две породы).
А покупателям из "маленькой" Украины мы ВСЕГДА отказываем в продаже своих щенков.
Как и в Китай.
А вот в Штаты, страны ЕС - продаем.
Потому что знаем:
- продажа в Китай это лотерея (щенкам часто не везет с хозяевами в силу особого китайского менталитета)
- продажа на Украину - очень велик шанс того, что на собаке будут экономить во всем (ветпрепараты, косметика, еда, уход)
- хозяева из Штатов и ЕС, как правило, очень любящие и ответственные, на собаке не экономят.
Мария Захарова экономит на косметике и уходе.
Вас это не беспокоит?
И оформляют его только в госветклинике, только при наличии самого животного и только при наличии ветпаспорта со всеми актуальными прививками (форма Ф-1 с голограммой).
Живу в 25 км от Кремля, но в Подмосковье.
Если выставляю собак/собаку на международных выставках типа "Россия", "Евразия", то от меня тоже потребуют на выставке Ф-1.
Москва рядом, а справка на вывоз нужна.
Парадокс, но факт...
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Разрешение на право вывоза - не бессрочное (в России срок действия разрешения на вывоз в другой регион действительно 5 дней).
И это разумно. Здоровье животного должно быть задокументировано на момент вывоза, а не на предстоящие годы.
Поэтому у нас ни поезд дальнего следования не посадят, ни на борт самолета без такой справки.
Ну, а ехать на машине (в другой регион) на охоту с собакой без разрешения на её вывоз - это до первого взыскательного " ГАИ-шника"...
Считаю, что это неправильно, это монополия, следовательно коррупционные риски. Куда антимонопольный комитет смотрит? Такая ситуация была с гос. нотариусами, пока "не подняли восстание" частные нотариусы. После практически полного уравнивания прав и обязанностей, у гос. нотариусов в разы уменьшилась очередь. Думаю, могли бы создать единый ветеринарный реестр и бланки строгой отчетности. В результате не было бы очередей, коррупционных рисков и соблюдались бы все те же вет. нормы.
- да, козлина ! а кто тебя обидел ?