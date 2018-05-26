 Пограничники не пустили в Украину двух представителей СМИ РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, эти граждане РФ прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". Мужчину отправили в обратном направлении.

По данным погранведомства, по состоянию на 14.00 субботы сотрудники Госпогранслужбы оформили около 18 тыс. граждан, которые прибыли на финальный матч ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" (Мадрид), причем только за субботу - 8 тыс. человек.

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