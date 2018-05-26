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Все про:Госпогранслужба (2819) нон грата (343) СМИ (3060)

 Пограничники не пустили в Украину двух представителей СМИ РФ

Украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пустили в страну двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями средств массовой информации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, эти граждане РФ прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". Мужчину отправили в обратном направлении.

По данным погранведомства, по состоянию на 14.00 субботы сотрудники Госпогранслужбы оформили около 18 тыс. граждан, которые прибыли на финальный матч ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" (Мадрид), причем только за субботу - 8 тыс. человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068284
 
   
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Треба було арештувати, а потім обміняти.
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Пэдря, когда будет визовый режим с врагом?
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Для кого ворог, а для кого торгівельні партнери !!))
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По суті він вже є. Але треба не мене питати, а владу. Окрім того треба не візи, а розірвання дипломатичних відносин з росією.
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Коному оленю ,чип на вухо !!! А пропагандонам ще тавро на лобі !!))
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Пограничники не пустили в Украину двух представителей СМИ РФ

Правильно, в Украине вражеским сми нечего делать.
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А то еще обзавидуются кацапы с нашей житухи и у себя майданы почнуть делать.
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кацапи нездатні на Майдани. Їм потрібен наказ альфа-самця. Хоч би ситуативного (Єльцин, 1991).
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Э!!! Алло!!!
Каким таким представителям российских СМИ?!?!
Каждый третий, получивший "крысмскую медальку" был представителем рашистских СМИ! Каждый третий!!!
Это никакие не представители СМИ, а офицеры и рядовой состав российских информационных войск!!! Брать их в плен и менять на наших!!! Все по Женевской конвенции!!!
Суки, хоть тут Закон и Право соблюдайте, толстомордые ублюдки!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники не пустили в Украину двух представителей СМИ РФ
 
 
 
 
 
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