 Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам консультаций в пятницу в Варшаве сообщил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) Изет Гданов.
"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам - европейских компаний, участвовавших в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - подчеркнул Гданов.
Он проинформировал, что ведется также работа и относительно ввода со стороны Запада санкций против российских компаний, которые нарушают нормы международного права: работают на территории временно оккупированного Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.
"Позиция Польши очень позитивна для Украины. Мы будем сотрудничать и в дальнейшем, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а нуждаются в дальнейшей разработке", - констатировал заместитель представителя Президента Украины в АРК.
Гданов отметил, что притеснения граждан Украины в Крыму, милитаризация Россией полуострова, незаконное строительство инфраструктуры, фактический захват Азовского моря вынуждает Украину более активно работать над консолидацией усилий международных партнеров относительно усиления экономического давления на государство-агрессора.
Отметим, в Варшаве в пятницу состоялись консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий для России по поводу оккупации Крыма. Стороны отметили необходимость содержания, а также возможного усиления санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провело двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации АРК.
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Компанії із Нідерландів попадуть під санкції?
Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную черту», с уважением относиться к российским интересам.
Российский лидер напомнил странам Запада о госперевороте на Украине, передает ТАСС.
Владимир Путин задался вопросом, почему некоторые иностранные государства способствовали смене власти в стране с применением силы, когда на Украине и так есть «прозападные политики» в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, передает РИА «Новости».
«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», - отметил президент
«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить», - подчеркнул Путин, призвав партнеров с уважением относиться к российским интересам.
Напомним, в августе прошлого года на Украине по случаю Дня независимости прошел военный парад, в котором приняли участие представители стран НАТО.
https://vz.ru/news/2018/5/25/924611.html
перерахувати бізнес окупантів, шо зараз працює в Україні?
хуйлу йуляха по вкусу...
Єдина надія для України тепер - США і Дональд Трамп.
Але Трамп з поросем справи мати не буде.
...и принуждать её будут не к миру, а к торговле -- даже без сотрудничества.
Порох это понимает -- патриоты нет.
...ещё и комментаторы с диванов комментируют со всех своих стволов...*)...
Ничего тут не поделаешь... -- власть сейчас везде избирательная и ненадолго, потому что избранная! Избиратели везде себе власть Выбирают! -- и всякий раз -- то белую, то чёрную...
-- а параша вечна! -- хоть ты её на тыщу осколков разбей.
Пипл рулит! -- и с этим надо смириться...
...у тебя есть варианты? *)
...а мы пока перекурим... -- лет с 300! -- хотя бы...*) ?
...ещё и Вики брэшет...
Империя Великих Моголов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
...а Украина пока отдохнёт... ...вместе с всей Европой, включительно ...*)
і, до речі, що це за "конгрес" не в Україні і хто там збирається?