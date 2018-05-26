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 Политика Украины
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Все про:Крым (20103) санкции (6778) Варшава (105) Евросоюз (11882)

 Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Украина представила Польше пакет предложений по ужесточению экономических санкций против России за оккупацию Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам консультаций в пятницу в Варшаве сообщил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) Изет Гданов.

"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам - европейских компаний, участвовавших в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - подчеркнул Гданов.

Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов 01

Он проинформировал, что ведется также работа и относительно ввода со стороны Запада санкций против российских компаний, которые нарушают нормы международного права: работают на территории временно оккупированного Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

"Позиция Польши очень позитивна для Украины. Мы будем сотрудничать и в дальнейшем, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а нуждаются в дальнейшей разработке", - констатировал заместитель представителя Президента Украины в АРК.

Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов 02

Гданов отметил, что притеснения граждан Украины в Крыму, милитаризация Россией полуострова, незаконное строительство инфраструктуры, фактический захват Азовского моря вынуждает Украину более активно работать над консолидацией усилий международных партнеров относительно усиления экономического давления на государство-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Отметим, в Варшаве в пятницу состоялись консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий для России по поводу оккупации Крыма. Стороны отметили необходимость содержания, а также возможного усиления санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провело двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации АРК.

Источник: https://censor.net.ua/n3068283
 
   
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"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам - европейских компаний, участвовавших в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - Источник: https://censor.net.ua/n3068283
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Компанії із Нідерландів попадуть під санкції?
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босой-то конечно поправимо,если хромосомный набор стандартный...а если лишняя-то тогда и штаны драные Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 6585
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Новые санкции уже готовы,Майк Помпео скоро все расскажет кремлевским окуркам.
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Какие новые санкции ? ВОн новость ниже что Ывропейские чмыри уже во всю хотят отменять и вполне возможно отменят уже этим летом.
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Тихонов, иногда заходи на сайт Госдепа США,это не сложно.Кремль после доклада по Боингу в глубоком ЖО... навсегда.
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Ну так почитай новость ниже. Уже ПОСЛЕ доклада по Боингу Ывропейским партнёрам Рашки глубо пох на этот доклад. Хотят отменят санкции хоть убейся. Ну тебе что в тяжело новость ниже чекнуть, ну всё ж расписали..
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Санкции Конгресса США имеют статус Федерального Закона.А значит навечно.
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Откровения от хуйла для свидетелей косатой

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную черту», с уважением относиться к российским интересам.
Российский лидер напомнил странам Запада о госперевороте на Украине, передает ТАСС.
Владимир Путин задался вопросом, почему некоторые иностранные государства способствовали смене власти в стране с применением силы, когда на Украине и так есть «прозападные политики» в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, передает РИА «Новости».
«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», - отметил президент
«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить», - подчеркнул Путин, призвав партнеров с уважением относиться к российским интересам.
Напомним, в августе прошлого года на Украине по случаю Дня независимости прошел военный парад, в котором приняли участие представители стран НАТО.

https://vz.ru/news/2018/5/25/924611.html
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Тепер стало зрозуміло, що зрадоботи це свідки косатої і януковича.
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ага, а справжні поцреоти - любителі соєвих батончиків.
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Інша справа, але я тепер не знаю хто взагалі залишився патріотом.
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Ну, давай, розкажи як пєця знищив банки і бізнес окупантів в Україні
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а як?
перерахувати бізнес окупантів, шо зараз працює в Україні?
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Це сарказм. Ця пєця "знищив"так само як і "продав" свій бізнес
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Представник херанта може запропонувати щось окрім капітуляції? 4 роки в Україні під час війни йде торгівля з окупантом, 4 роки кришується бізнес і банки московії
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это типа "ни адин танк не должен выйти из своей казармы"?
хуйлу йуляха по вкусу...
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Шо пєця шо юля капітельман - одні й ті самі яйця
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Стає відомо, що деякі українські компанії теж підпільно допомагали агресору в в спорудженні цього мосту.
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Петя финансирует Северный Поток?какой ужас для Плешивого
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Крымский мост такое же гофно что и космодром Восточный,если не хуже.Пиар=кампания кремля напоминает запуск БАМа в ссср
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Банки Мацковии в Крыму ВТБ и Сбербанк не работают.Пургамёт не пори чушь.
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Судя по реакции террористов, предстоящие полезные санкции произведут на россии настоящий фурор.
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поки шо Мерхельша йде на системний союз з хуйлом (проект "північний потік-2")
Єдина надія для України тепер - США і Дональд Трамп.
Але Трамп з поросем справи мати не буде.
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Трамп Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 1730 Це той, який боїться, що розкриють його справи з хуйлом?
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у тому то і біда, і коли порося засер...ться по самі вуха, а до цього вже не так і далеко, чого від нього очікувати, куди поверне своє чоколатне рило?
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12 июня Эрдоган и Алиев запускают новый газопровод в Европу TANAP мимо кремлевского окурка.Поплачьте кремлеботы
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Оце добре і його турецький потік стає збитковим.
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Эх, блин... ...никто с парашей воевать никогда не будет! -- даже руками Украины.
...и принуждать её будут не к миру, а к торговле -- даже без сотрудничества.

Порох это понимает -- патриоты нет.

...ещё и комментаторы с диванов комментируют со всех своих стволов...*)...
Ничего тут не поделаешь... -- власть сейчас везде избирательная и ненадолго, потому что избранная! Избиратели везде себе власть Выбирают! -- и всякий раз -- то белую, то чёрную...

-- а параша вечна! -- хоть ты её на тыщу осколков разбей.

Пипл рулит! -- и с этим надо смириться...
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Все рівно росію перетворять на незалежні держави.
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Нет. ...это как-то надо генофонд менять на всей Среднерусской Равнине -- до Магадана включительно --... ...с Киевской Руси! И не позже!
...у тебя есть варианты? *)
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В росії різний генофонд, але він в Сибіру буде китайським...
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...хм... ...китайцы тоже рабы -- покруче россиян! -- да и подольше... -- будем с ними воевать тоже? -- когда они до нас доберутся...
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Якби не було, але китайці не заперечують Україну. Якраз з ними можна мати справу.
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Я против! -- когда придёт следующее хуйло -- а это неизбежно!!! -- надо его переключить с Европы на Китай. Нехай сражаются... --

...а мы пока перекурим... -- лет с 300! -- хотя бы...*) ?
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Можна бути проти, але це нічого не змінить. Сибір був і стане китайським Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 6545
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...эт ты историю Кёльнского Собора не знаешь -- когда с него крест снимали... -- из-за татаро-моголов -- тех же китайцев... *)
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китай сам под монголами был...так шо какие китайцы,ты о чем?
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Згодэн! -- Чингиз Хан был высокого роста, рыжий и с бородой... -- причём тут китайцы? *)
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отличить моголов от монголов тебе не дано=))
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он сам поменяется Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 9939.спустятся молодые племена с ближайших гор и заменят титульную нацию ...в мацкве уже практически заменили
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-- когда с гор, в развитое Государство спускются колхозники -- они там сразу начинают строить свой колхоз! *)
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так то в развитое...а когда колхоз спускается в колхоз-то колхоз просто меняет название и язык ведения бухотчетности
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Так а я про шо? -- надо два колхоза стравить в совхоз!

...а Украина пока отдохнёт... ...вместе с всей Европой, включительно ...*)
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дєдушка, это нє ви потєрялі чєлюсть?=)) есть помоложе вас и им жить..а вам пора..с Богом поговорить..на всякий случай=))
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Ветку газогона Танап Болгария согласилась построить и в Украину.Удар в спину Плешивого
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Після цього це стане закінченням впливу росії на Україну.
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ти мантри читай навпаки..кажуть, допомагає Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 3871
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вам виднєй... а грізёте кору только пєрєднєй чєлюстью?
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мовчав би вже з тими ініціативами, кльоун.
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кацапа,все ваши попаболи последних трех лет-именно по инициативе пороха... Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 2052а у него задумок еще -немеряно
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роSSiю Доналд Трамп разорит по полному тарифу,остались детали согласования
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Пока что нефть из за него дорожает...
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И это он только пообещал сделать Ирану нехорошо. А если перейдёт от слов к делу, она и по 120 будет. Україна готує пропозиції для ЄС і США щодо посилення санкцій проти РФ, - заступник представника Президента в АРК Гданов - Цензор.НЕТ 3858
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Чем дороже нефть,тем больше вы вашистские выродки убьете укранцев.Ты бы покаялось,туловище.
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А при чем здесь Польша к вопросу к введению санкций ЕС и США? У них и так с ЕС проблемы..а США и без Польши определит самостоятельно свою позицию.
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ТРАМп строит Империю и это уже очевидно для всех в мире.Китай сдался
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Вряд ли Китай сдался, просто он начнёт борьбу за мировое господство лет через десять.
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Цензор чому про всеукраїнський конгрес в Чехії ні слова????
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дайте посилання на інформацію..я залюбки прочитаю
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Ну Цензор же не рашатудей, которая является на месте события до самого события...
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ані слова
і, до речі, що це за "конгрес" не в Україні і хто там збирається?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов
 
 
 
 
 
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