 Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам консультаций в пятницу в Варшаве сообщил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) Изет Гданов.

"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США относительно введения санкций по отдельным субъектам - европейских компаний, участвовавших в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - подчеркнул Гданов.

Он проинформировал, что ведется также работа и относительно ввода со стороны Запада санкций против российских компаний, которые нарушают нормы международного права: работают на территории временно оккупированного Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.

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"Позиция Польши очень позитивна для Украины. Мы будем сотрудничать и в дальнейшем, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а нуждаются в дальнейшей разработке", - констатировал заместитель представителя Президента Украины в АРК.

Гданов отметил, что притеснения граждан Украины в Крыму, милитаризация Россией полуострова, незаконное строительство инфраструктуры, фактический захват Азовского моря вынуждает Украину более активно работать над консолидацией усилий международных партнеров относительно усиления экономического давления на государство-агрессора.

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Отметим, в Варшаве в пятницу состоялись консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий для России по поводу оккупации Крыма. Стороны отметили необходимость содержания, а также возможного усиления санкций против РФ за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провело двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации АРК.