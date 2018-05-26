EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины, Киевские новости
  1056  36
Все про:Нацполиция (7475) патрульная полиция (1107) Крищенко (195)

 Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть

Когда в 2015 запускали патрульную полицию, она была полностью укомплектована. На сегодня численность сотрудников в патрульной полиции Киева сократилась примерно на четверть.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На вопрос относительно того, что в Киеве заметно уменьшилось количество полицейских патрулей по сравнению с 2015 годом, он ответил: "Концепция не изменилась, произошло естественное уменьшение кадрового ресурса. Когда в 2015 запускали патрульную полицию, она была полностью укомплектована. Но на тот момент это было единственное такое подразделение в Украине. Сейчас их – 30. И если раньше со всего Киева ехали молодые люди, чтобы работать в патрульной полиции, то сейчас многие из них разъехались по Украине, кое-кто, начав рядовым патрульным, теперь возглавляет подразделение у себя в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скандинавская модель": Фацевич сообщил, что по всей Украине уже работает 11 подразделений полиции диалога

Естественно, возник отток кадров, есть некомплект, и это сказывается на патрулировании. Мы перекрываем эти вещи: запускаем и райотделовские патрули, решаем вопросы с автотранспортом. Но у нас стало меньше патрулей – и вот они, возможно, менее заметны. Они патрулируют в пешем режиме Крещатик, парковую зону. Резко меньше патрулей у нас не стало".

По словам Крищенко, в целом численность сотрудников в патрульной полиции Киева сократилась примерно на четверть - сейчас в столице приблизительно 150 патрулей.

"Идет добор людей в патрульную полицию – думаю, они вам сами про это расскажут. Это параллельная структура – хотя в оперативном плане мы, конечно, регулируем и координируем свои действия", - отметил глава киевской полиции.

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068281
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...а английских болельщиков увеличилось на 10000% ) срочно нужна законодательная база ))
 показать весь комментарий
 
Огромную Сеть кремлеботов раскрыли агенты ФБР США.Повар кремля Пригожин в шоке.
 показать весь комментарий
 
В дохлом ссср были дружинники охранявшие бандитов ссср,с каждого предприятия выделяли 10 хмырей с красными позвзками и преступность упала до нуля,ну кроме Чикатило и других Героев советского союза,типа банда Монгола в Москве
 показать весь комментарий
 
Хто призначив жирну свиню на керівну посаду?
 показать весь комментарий
 
 
Неужели старые пузатые перекрасившиеся менты уволились по собственному??! Да ну, конечно нет! Жаль, были неравнодушные копы, ну а теперь поди-найди таких энтузиастов(((
 показать весь комментарий
 
 
а помню как все начиналось - патрульная полиция, селфи, кондитер, ленточки... переможцы с ихними "пердаками". А теперь некомплект, отток и скатывание в унылое говно..
 показать весь комментарий
 
 
а работа в полиции, это и есть унылое г..... Да, был романтизм. Но, который быстро заканчивается, когда начинается настоящая работа.
 показать весь комментарий
 
Станица Кущевская на Кубани и банда Цапков.Всем руководила баба типа мать братьев Цапко.Это не удалось скрыть потому что слишком много было трупов,связи Цапков были в высших эшелонах власти Кремля.
 показать весь комментарий
 
Мабуть невигідно працювати у новій поліції. Аваков це Юліна людина і ми це пам'ятаємо.
 показать весь комментарий
 
..произошло естественное уменьшение кадрового ресурса - это просто нормальные люди осознали невозможность службы рядом с трусливым быдлом.
 показать весь комментарий
 
 
Хатия Деканоидзе не успела всех реформировать
 показать весь комментарий
 
Теперь селфи с переодетыми ментами в новую полицейскую форму уже никто не делает. Какую реформу мог провести аваков? Только ту, при которой каждый день задерживают уже самих полицейских как не на взятке, так на продаже наркотиков или крышевании.
 показать весь комментарий
 
 
Хочется поговорить? Зеркало разбилось? Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть - Цензор.НЕТ 9783
 показать весь комментарий
 
 
Побач сначала за кого сам, а уж потом будешь штрыкать колодой в собственном глазу
 показать весь комментарий
 
 
алик-фазан, а ты, здесь постоянно демонстрируешь, что ты - шестерка вальцмана...
 показать весь комментарий
 
 
ну любят у нас ментов
а остались только стриптизерки и сутенеры Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть - Цензор.НЕТ 4701
 показать весь комментарий
 
 
КОП в Америке Царь и Бог,съездил по роже дубиной и сразу тишина.Поднял руку на КОПА получи пулю
 показать весь комментарий
 
Мой знакомый служил в Новой Полиции. Вместе на баррикадах на Майдане стояли. Конкурс был бешенный. Обучение тоже было на уровне. Но уволился. Ибо ниче не изменилось. Формально зарплата как бы 6 тыс, но реально около 2 тыс а все остальное это премии и надбавки по усмотрению начальства. То есть или прогибаешься под начальство или ниче не получаешь. Тока беркутам подняли. Беркута в Новой Реформированной Полиции с особым садизмом при любой возможности пытаются уничтожить новых полицейских, особенно майдановцев.
Руководят Реформированной Полицией все те же самые, которых ставил еще анукович.
Реформы начинаются исключительно сверху, начинать надо с головы.
Тот, кто говорит, что реформы начинают снизу - это или мудак или просто надо заболтать тему, используя дежурное "надо подождать и потерпеть"
 показать весь комментарий
 
 
А для чого там працювати за 6 тисяч? Це можна заробити на більш легких роботах.
 показать весь комментарий
 
Прошу извинить, но кидаться общими фразами, "художественными эпитетами", могу и я. А особенно раскидываться словами "с особым садизмом". Факты, примеры? Я не ругаю, я не защищаю новую полицию, но ....

Ничего не менять, и выть - конечно, проще. )))) Не менять - плохо. Менять - тоже плохо, только в профиль.
 показать весь комментарий
 
Реформировать совок непросто,слишком много гоффна сохранилось.Странам бывшего Варшавского договора было намного легче.
 показать весь комментарий
 
 
вопрос в другом .люди шли надеясь на перемены, а ушли потому что увидели что все падло мусорское успешно осталось,и косячит по прежнему НО в новой форме,с новым-старым руководством
 показать весь комментарий
 
простите, какие "перемены"? Работа в полиции - это грязь, в любом случае. При любой зарплате, это грязь. И какие перемены? Это грязная работа, скажем так.
 показать весь комментарий
 
А количество начальства уменьшилось или нет?
 показать весь комментарий
 
 
А Михо Саакашвили смог зделать в Грузии нормальную и полицию и суды .
 показать весь комментарий
 
То нехай повернеться на Батьківщину Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть - Цензор.НЕТ 8877
 показать весь комментарий
 
ну типа если что то произойдет в эти дни то крищенко ответственность снял с себя
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть
 
 
 
 
 
 вверх