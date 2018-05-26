 Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На вопрос относительно того, что в Киеве заметно уменьшилось количество полицейских патрулей по сравнению с 2015 годом, он ответил: "Концепция не изменилась, произошло естественное уменьшение кадрового ресурса. Когда в 2015 запускали патрульную полицию, она была полностью укомплектована. Но на тот момент это было единственное такое подразделение в Украине. Сейчас их – 30. И если раньше со всего Киева ехали молодые люди, чтобы работать в патрульной полиции, то сейчас многие из них разъехались по Украине, кое-кто, начав рядовым патрульным, теперь возглавляет подразделение у себя в регионе.

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Естественно, возник отток кадров, есть некомплект, и это сказывается на патрулировании. Мы перекрываем эти вещи: запускаем и райотделовские патрули, решаем вопросы с автотранспортом. Но у нас стало меньше патрулей – и вот они, возможно, менее заметны. Они патрулируют в пешем режиме Крещатик, парковую зону. Резко меньше патрулей у нас не стало".

По словам Крищенко, в целом численность сотрудников в патрульной полиции Киева сократилась примерно на четверть - сейчас в столице приблизительно 150 патрулей.

"Идет добор людей в патрульную полицию – думаю, они вам сами про это расскажут. Это параллельная структура – хотя в оперативном плане мы, конечно, регулируем и координируем свои действия", - отметил глава киевской полиции.

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