 Крищенко: Сейчас в Киеве 150 патрулей. Есть некомплект. Численность сотрудников с 2015 года сократилась на четверть

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
На вопрос относительно того, что в Киеве заметно уменьшилось количество полицейских патрулей по сравнению с 2015 годом, он ответил: "Концепция не изменилась, произошло естественное уменьшение кадрового ресурса. Когда в 2015 запускали патрульную полицию, она была полностью укомплектована. Но на тот момент это было единственное такое подразделение в Украине. Сейчас их – 30. И если раньше со всего Киева ехали молодые люди, чтобы работать в патрульной полиции, то сейчас многие из них разъехались по Украине, кое-кто, начав рядовым патрульным, теперь возглавляет подразделение у себя в регионе.
Естественно, возник отток кадров, есть некомплект, и это сказывается на патрулировании. Мы перекрываем эти вещи: запускаем и райотделовские патрули, решаем вопросы с автотранспортом. Но у нас стало меньше патрулей – и вот они, возможно, менее заметны. Они патрулируют в пешем режиме Крещатик, парковую зону. Резко меньше патрулей у нас не стало".
По словам Крищенко, в целом численность сотрудников в патрульной полиции Киева сократилась примерно на четверть - сейчас в столице приблизительно 150 патрулей.
"Идет добор людей в патрульную полицию – думаю, они вам сами про это расскажут. Это параллельная структура – хотя в оперативном плане мы, конечно, регулируем и координируем свои действия", - отметил глава киевской полиции.
Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
а остались только стриптизерки и сутенеры
Руководят Реформированной Полицией все те же самые, которых ставил еще анукович.
Реформы начинаются исключительно сверху, начинать надо с головы.
Тот, кто говорит, что реформы начинают снизу - это или мудак или просто надо заболтать тему, используя дежурное "надо подождать и потерпеть"
Ничего не менять, и выть - конечно, проще. )))) Не менять - плохо. Менять - тоже плохо, только в профиль.