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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт

Вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Во время доклада "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе" главный докладчик Улла Шмидт указала на массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии.

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По словам Уллы Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе нереалистично. Представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами. Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается.

В то же время, докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

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Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил "несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей власти".

Украинская делегация акцентировала внимание на продолжении нарушений международного права Россией, в частности в акватории Азовского и Черного моря. Дипломаты напомнили, что РФ является государством, которое создает прямые угрозы евроатлантическому региону.

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"Украина не нарушила ни одного своего международного обязательства законом об образовании, что подтверждено заключением Венецианской комиссии, от 08.12.2017. Именно поэтому, блокировка Венгрией отношений и сотрудничества НАТО с Украиной ошибочно прецедентом, который ослабляет институт. Ведь, если провести параллель, то Россия также дерзко использует право вето в Совбезе ООН по резолюциях по реагированию на ИГИЛ, события в Сирии и тому подобное. То есть вопросы двусторонних отношений, которые используются для блокировки сотрудничества Альянса с другими государства, является ошибочным прецедентом, из которого нужно совместно искать выход. Поэтому аргумент вроде, не государственный язык является ща для Украины главным аспектом, который следует отстаивать тем более, если это создает помехи для международного сотрудничества, лично я не воспринимаю. Государственный язык - это фактор нашей самоидентичности. Различные этнические группы проживают в Украине, но все мы являемся гражданами нашего государства, что определяет наш долг знать украинский", - резюмировала Фриз.

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Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт 01Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт 02

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3068279
 
 
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а шо , Украина, Абхазия и Осетия зона геополитических интересов НАТО? ОТ-СО-СУТ! Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт - Цензор.НЕТ 7430
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отпистили адептов НАТО и в Абхазии и в Осетии и на Украине
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кста, как терпила можешь поплакаться модерасту Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт - Цензор.НЕТ 2611
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Это как хулигана в школе чихвостят в надежде, что у него совесть появится, так и весь мир с россией носится вдруг Владимвладимыч передумает быковать.
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ФБР США обезвредило огромную Сеть ботов подконтрольную повару кремля Пригожину.
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Тьху, даже Адольф чуть менее гадким стал казаться.
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теперь внук лейтенанта Шмидта глаголит истины. куда мир катится?)
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Почему НАТО не поднимает вопрос возврата 0,5 млн.абхазов на свою Родину, где Кремль заселил из арабистана и превратил в 53% арабохаев( эр мэн?-ворованное слово) население Абхазии, а потом отнял у Грузии.И почему не говорят об азэрах(одэрах) - карабахцах (составляли в совет времена 54% населения, неговоря уже о 200летней давности- 100 %),об их правах попранных массонским Кремлем.Об уничтожении ОдЭрБэйДжана, а вместе с ним УНИЧТОЖЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ СЛАВЯН И КАТОЛИКОВ, пришедших из ИндоПэриджана?? Скоро будем показывать 256 колон Бэй Ата Гана(Ватикана)-Бека отца кровей на Кавказе.
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Из российских СМИ. Новая Газета.
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Путин пообещал не баллотироваться в президенты на следующих выборах Россия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт - Цензор.НЕТ 893

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Следующие "выборы" в Кацапии произойдут в 2024 году, когда ленинградский старый Ботоксуже пердун издохнет, как Сралин издох в своем кабинете обоссавшиь и обосравшись в своем в сатанистском логове.
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А вдруг следующих выборов вообще не будет? ТКК( тайная канцеллярия Кремля с 1927г.сталиняно(двойник)-микояны) обьявит о воссоздании монархии и посадит калантаряна с головой-ведро (Лаврова) на трон всей России. а очень высокооплачивамые соловьи с киселями и реперами всякими, и другими мудазвонами поднимут шум о кризисе( экономическом),которого лет 20 уже никто не видел.
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Жаль, что избирательный гуманизм не позволяет использовать такой механизм давления, как физическое устранение причины кризиса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия ответственна за нарушения прав человека в Украине, Абхазии и Южной Осетии, - главный докладчик НАТО Шмидт
 
 
 
 
 
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