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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15894) Метрополитен (499) минирование (662)

 Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании

Пять станций Киевского метрополитена закрыты для пассажиров в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании: "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

По информации Департамента коммуникации полиции Киева, в 13.20 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на 5-ти станциях столичного метро произойдет взрыв.

На указанные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" срочно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.

Полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают территорию станций.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068278
 
 
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Саакашвили вернулся и и мародеры дрыщут ?
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У міськраді Львова у бійця АТО вимагали хабар за виплату матдопомоги

СБУ традиційно не розголошує прізвища затриманої за підозрою у хабарництві жінки, однак ZAXID.NET стало відомо, що мова йде про 55-річну Тетяну Мохначову, психологиню Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, створеного Львівскьої міськрадою у травні 2016 року.

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Тисніть тут, це ссилка на Фейсбук сторінку хабарниці ! Давайте "подякуємо" їй особисто за службу перед Воїнами АТО ! Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании - Цензор.НЕТ 4656
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Интересно,а если позвонят во время финала ЛЧ и сообщят о минировании,тоже будут эвакуировать?А как на счет атомных станций?что за бред,может уже пора поменять эти глупые правила?
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ссцыкотно, одна за ролик "бабах" на нары угодила
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Вот я понял мудрого Данелия, кацапы-пацаки действительно должны стоять на коленях в клетке, с колокольчиком в носу и в наморднике. Иначе напакостят.
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Ну это следовало ожидать еще месяц назад когда начали продавать билеты на Финал ЛЧ в Киеве.
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а, кацапы освоили использование будок Укртелекома )
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Ждем финал.Все знают ,что все пройдет ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ. Подругому и быть не может.Ведь Киев всегда был футбольной державой,все помнят Динамо Лобановского. Приезд этой команды в любой город союза был праздником для болельлшиков.ВЕЧЕРОМ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕКИ МЫ ВСЕ БУДЕМ В КИЕВЕ НА СТАДИОНЕ.Успехов Украина!
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Я сегодня так попал.Из Дарницы минут 50 не мог уехать.Уже,блин,жетон бросил и прошёл,а тут объява по громкой.Вернуться на маршрутку уже ломало.Дождался,поехал.
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