 Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - говорится в сообщении.

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По информации Департамента коммуникации полиции Киева, в 13.20 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на 5-ти станциях столичного метро произойдет взрыв.

На указанные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" срочно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.

Полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают территорию станций.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.