 Пять станций киевского метро закрыты из-за сообщений о минировании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
"Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - говорится в сообщении.
По информации Департамента коммуникации полиции Киева, в 13.20 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на 5-ти станциях столичного метро произойдет взрыв.
На указанные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" срочно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.
Полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают территорию станций.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
СБУ традиційно не розголошує прізвища затриманої за підозрою у хабарництві жінки, однак ZAXID.NET стало відомо, що мова йде про 55-річну Тетяну Мохначову, психологиню Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, створеного Львівскьої міськрадою у травні 2016 року.
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