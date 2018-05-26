 Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.
Среди 15 уголовных производств: 10 краж, 3 случая хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола в отношении иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи гостиницы в Дарницком районе Киева.
Другие зарегистрированные происшествия носят информационный характер, отметили в полиции.
"Руководство Национальной полиции Украины держит на контроле все сообщения, связанные с болельщиками из разных стран, прибывших на проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА", - подчеркивается в сообщении.
Как отметил начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина", ситуация в столице в настоящее время спокойная. По его данным, фаны "Ливерпуля" собираются в парке Тараса Шевченко, фаны "Реала" (Мадрид) - возле дворца "Украина". "Они празднуют, ведут себя довольно спокойно", - сказал начальник главка.
Крищенко заверил, что полиция работает на предупреждение различных ситуаций, "рассмотрено несколько сценариев", полицейские готовы к взаимодействию с другими подразделениями и Службой безопасности Украины.
Выйди в город, посмотри какая война.
Махмуд у Ливера Рамадан блюдет (м б будет еле ходить, голодный, злой), но ярчайший чел.
Кристина может банку заколотит со штрафного ) . отфлудился, мысли вслух.
Блин, понятно, откуда ветер в голове того, кто пишет пост?