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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (15894) Лига чемпионов (186) Нацполиция (7475)

 Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

Правоохранители зарегистрировали в Киеве 26 инцидентов с участием иностранных болельщиков, прибывших на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент открыто 15 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Среди 15 уголовных производств: 10 краж, 3 случая хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола в отношении иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи гостиницы в Дарницком районе Киева.

Другие зарегистрированные происшествия носят информационный характер, отметили в полиции.

"Руководство Национальной полиции Украины держит на контроле все сообщения, связанные с болельщиками из разных стран, прибывших на проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА", - подчеркивается в сообщении.

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Как отметил начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина", ситуация в столице в настоящее время спокойная. По его данным, фаны "Ливерпуля" собираются в парке Тараса Шевченко, фаны "Реала" (Мадрид) - возле дворца "Украина". "Они празднуют, ведут себя довольно спокойно", - сказал начальник главка.

Крищенко заверил, что полиция работает на предупреждение различных ситуаций, "рассмотрено несколько сценариев", полицейские готовы к взаимодействию с другими подразделениями и Службой безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068277
 
 
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Чувак, ты от жизни отстал совсем.
Выйди в город, посмотри какая война.
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так и я о том же какая война,где война?
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до сих пор не решил, за кого болеть, как ни странно. и там, и там болел против Барсы, читай Реал и против Манчестеров (Челси не считается - бело-голубые
Махмуд у Ливера Рамадан блюдет (м б будет еле ходить, голодный, злой), но ярчайший чел.
Кристина может банку заколотит со штрафного ) . отфлудился, мысли вслух.
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в Рамадан можно жрать не в себя, после захода солнца. Коран разрешает.
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во у типа проблемы не решил он за кого болеть ска
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из названия понятно, что крадижками, шахрайством и хулиганством занимались исключительно иноземцы! наши граждане святые и пострадавшие. Вот она какая плохая, Европа!
Блин, понятно, откуда ветер в голове того, кто пишет пост?
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Интересно англичане силино бухают и бузатерят?
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ооо еще как, упиваются в сопли и считают что вечер прошел дерьмово, если небыло драки. а ирландцы так то вобще, они в паб только для мордобоя и приходят )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФинал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция
 
 
 
 
 
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