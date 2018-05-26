 Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Среди 15 уголовных производств: 10 краж, 3 случая хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола в отношении иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи гостиницы в Дарницком районе Киева.

Другие зарегистрированные происшествия носят информационный характер, отметили в полиции.

"Руководство Национальной полиции Украины держит на контроле все сообщения, связанные с болельщиками из разных стран, прибывших на проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА", - подчеркивается в сообщении.

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Как отметил начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина", ситуация в столице в настоящее время спокойная. По его данным, фаны "Ливерпуля" собираются в парке Тараса Шевченко, фаны "Реала" (Мадрид) - возле дворца "Украина". "Они празднуют, ведут себя довольно спокойно", - сказал начальник главка.

Крищенко заверил, что полиция работает на предупреждение различных ситуаций, "рассмотрено несколько сценариев", полицейские готовы к взаимодействию с другими подразделениями и Службой безопасности Украины.