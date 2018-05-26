 "Экономические известия", которые всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать в Украине, - обращение коллектива. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление коллектива, соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая 2018 года закреплено указом Президента от 14 мая 2018 года.

"Больше всего удивило то, что не было ни одного обращения компетентных органов к руководству "Медиа Инновейшн Груп" или отдельных сотрудников по поводу коммерческой деятельности и информационной политики компании. Поэтому мы до сих пор не знаем, по какой причине первая в Украине ежедневная деловая газета "Экономические известия" оказалась в санкционном списке среди пропагандистских российских СМИ", - подчеркивается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

В издании уверены, что не давали поводов усомниться в патриотической направленности редакционной политики.

"Независимый анализ контента нашего сайта за последние четыре года подтвердит нашу позицию, что именно Россия как страна-агрессор несет ответственность за оккупацию части нашего государства и развязывание страшной войны на востоке нашей страны. Мы отстаивали эту позицию четко и последовательно, поддерживали нашу армию и наше государство. Горькая ирония в том, что теперь мы "в одной лодке" с субъектами из России — запрещенными в Украине людьми и компаниями. А также в том, что именно за некоторые новости с критикой РФ как страны-агрессора нас неоднократно пыталась запретить на территории России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Она требовала снять материалы, ссылаясь на то, что они содержат информацию, распространение которой запрещено в РФ", - говорится обращении.

Также читайте: Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Также ООО "Медиа Инновейшн Груп" не имеет никакого отношение к какому-либо физическому или юридическому лицу из России. Журналисты констатируют, что в обновленном санкционном списке два украинских информационных ресурса и оба из указанного холдинга.

"Мы не собираемся сдаваться и будем отстаивать наше честное имя и наше конституционное право работать в нашей стране. Мы будет обращаться в международные правозащитные и журналистские организации, а также в судебные инстанции Украины", - подчеркивают в издании.

Читайте также: "М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины





Напомним, что в обновленный санкционный список вошли 1748 физлиц и 756 юрлиц. В основном это граждане России, также есть граждане Украины, которые заняли определенные должности в оккупированном Крыму или скрываются в России. Компании - аналогично (или российские, или из других стран, но связанные с россиянами или их компаниями).