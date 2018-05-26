EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Политика Украины
  2130  37
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2214) санкции (6778)

 "Экономические известия", которые всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать в Украине, - обращение коллектива. ДОКУМЕНТ

В четверг, 24 мая, коллектив сайта "Экономические известия" узнал, что их компания подпадает под специальные экономические санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление коллектива, соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая 2018 года закреплено указом Президента от 14 мая 2018 года.

"Больше всего удивило то, что не было ни одного обращения компетентных органов к руководству "Медиа Инновейшн Груп" или отдельных сотрудников по поводу коммерческой деятельности и информационной политики компании. Поэтому мы до сих пор не знаем, по какой причине первая в Украине ежедневная деловая газета "Экономические известия" оказалась в санкционном списке среди пропагандистских российских СМИ", - подчеркивается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

В издании уверены, что не давали поводов усомниться в патриотической направленности редакционной политики.

"Независимый анализ контента нашего сайта за последние четыре года подтвердит нашу позицию, что именно Россия как страна-агрессор несет ответственность за оккупацию части нашего государства и развязывание страшной войны на востоке нашей страны. Мы отстаивали эту позицию четко и последовательно, поддерживали нашу армию и наше государство. Горькая ирония в том, что теперь мы "в одной лодке" с субъектами из России — запрещенными в Украине людьми и компаниями. А также в том, что именно за некоторые новости с критикой РФ как страны-агрессора нас неоднократно пыталась запретить на территории России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Она требовала снять материалы, ссылаясь на то, что они содержат информацию, распространение которой запрещено в РФ", - говорится обращении.

Также читайте: Россию очень беспокоит то, куда движется подобная ситуация, - Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо

Также ООО "Медиа Инновейшн Груп" не имеет никакого отношение к какому-либо физическому или юридическому лицу из России. Журналисты констатируют, что в обновленном санкционном списке два украинских информационных ресурса и оба из указанного холдинга.

"Мы не собираемся сдаваться и будем отстаивать наше честное имя и наше конституционное право работать в нашей стране. Мы будет обращаться в международные правозащитные и журналистские организации, а также в судебные инстанции Украины", - подчеркивают в издании.

Читайте также: "М.С.Л." заявляет, что исключен из санкционных списков Украины

Экономические известия, которые всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать в Украине, - обращение коллектива 01
Экономические известия, которые всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать в Украине, - обращение коллектива 02

Напомним, что в обновленный санкционный список вошли 1748 физлиц и 756 юрлиц. В основном это граждане России, также есть граждане Украины, которые заняли определенные должности в оккупированном Крыму или скрываются в России. Компании - аналогично (или российские, или из других стран, но связанные с россиянами или их компаниями).

Источник: https://censor.net.ua/n3068275
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Известия сообщат какой плешивый маладец,подлодку утопил,детей Беслана пабедил,дома не Москве взорвал,а в Норд Осте посрал.Лихой фельмаршал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на нашей земле уже запрещали красные флаги и звёзды. потом этих сторонников евроинтеграции кого повесили, кого отправили забесплатно надолго трудиться во благо Родины.история всегда повторяется "Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 1042
 показать весь комментарий
 
"на нашей земле уже запрещали красные флаги и звёзды. потом этих сторонников евроинтеграции кого повесили, кого отправили забесплатно надолго трудиться во благо Родины"

Это же в каких годах такое было и кого из евроинтеграторов повесили?
 показать весь комментарий
 
Гофно повесить невозможно,оно а Мавзолее валяется
 показать весь комментарий
 
 
Воно під склом. Щоб захистити відвідувачів від зараження сифілісом !
Адже Ленін був сифілітичним євреєм !!!
 показать весь комментарий
 
И кого Вы причисляете к евроинтеграторам, не краснопузых ли?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
адептов великой европы и третьего рейха. тоже думали шо на века. обосранных к виселице тащили "Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 7002
 показать весь комментарий
 
Адэптов Германии вырастили в СССре дохлом,идиот ты тупой.с 1924 годв кормили на танкодроме в Казани, в небе Липецка,на химическом полигоне на Волге в г.Вольске
 показать весь комментарий
 
 
22 июня 1941 года многочисленные эшелоны со стратегическим сырьём двигались в Германию из сталинского сесесера.
 показать весь комментарий
 
 
Во как тебя жаба давит, что люди о твоей родной кацапии знать не хотят...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не.... моя Родина город-герой Славянск "Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 6855
 показать весь комментарий
 
а если бы все сограждане думали так как вы памятники хероям в нэне не рушились "Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 6064
 показать весь комментарий
 
Так Йося с Гитлером напару проводили "евроинтеграцию", начиная с 1939 года и дальше.
"Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 162 Дмитрий Чекалкин
Вподобати цю сторінку · 29 квітня ·
14 июня 1940 г. гитлеровцы оккупировали Париж.
Через 3 дня, 17 июня Кремль поздравил своих германских партнеров с блестящей победой, о чем сообщил своему руководству в телеграмме посол Шуленбург.

"Экономические известия" всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать Украине, - обращение коллектива - Цензор.НЕТ 2608
 показать весь комментарий
 
 
еизвестия подвело пользование стандартами бибиси и рашатудей.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
газета и редакция вы наивны вас записали "во враги народа" вернее лично Пеци ибо вы пишите правду про галимую экономическую ситацию в Украине про физдешь и понос от Пеци и Гройси- типа усе доре в экономике так добре... пробили 666дно и полет нормальный ау них ето Економика на подъеме....и на выходе получаем-- что гумно уже будет- как конфетка...
 показать весь комментарий
 
 
В тому і річ що ці скоти живуть далеко не тільки за рахунок зарплатні
 показать весь комментарий
 
Вы бы так обращались против вашего шефа,когда грязь лили на страну
 показать весь комментарий
 
 
Педофильным вечно то Украина мешает,то Чечня,то Грузия,теперь вот Сирия.
 показать весь комментарий
 
 
просто долбодятлы при внесении в список, вероятно, использовали маску *известия*, зачем читать?)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рішучі Реформи‏

@rishuchi_zmini
Говорят порошенко очень сильно обиделся на путина за то,что тот не дал ему открыть Крымский мост.
0:24 - 26 мая 2018 г.
 показать весь комментарий
 
 
"..."Економічні вісті", які завжди дотримувалися патріотичної позиції,.."
===
Патріотичні позиції якої країни?
 показать весь комментарий
 
 
Украины, для начала бы хоть на их сайт зашел прежде чем что-то писать.
 показать весь комментарий
 
24 мая коллектив ООО «Медиа Инновейшн Груп» и редакция сайта eizvestia.com с удивлением узнали, что компания и сайт были включены в список компаний, к которым применяются специальные экономические санкции. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая 2018 года закреплено указом Президента от 14 мая 2018 года.

----------------------------------


Даний інтернет сайт нагліє і НЕ МАЄ УКРАЇНОМОВНОЇ ВЕРСІЇ..


 показать весь комментарий
 
Вот же подлецы! Так их!
На святое замахнулись - на экономические новости!
Не учли, что монополия вещать про успехи в экономике в нынешних реалиях - только у Порошенко и Гройсмана.

Кстати, это мораль и для всяких там политологов, и военных экспертов, и борцунов за права человека....Мотайте на ус...
 показать весь комментарий
 
 
Хуйлу вчера вечером привозили мальчиков для утех из суворовской бурсы
 показать весь комментарий
 
 
списки складав якийсь прокацапський шкідник - під санкції попав зареєстрований у Латвіі webmoney.ua - замороженими виявилися рахунки 4 мільйонів українців
 показать весь комментарий
 
4 миллиона пользователей вебманями????? Ты из носа выковыриваешь "статистику"?
 показать весь комментарий
 
 
вебмоней юа -це філіал вебмоней ру..

пора знати.
 показать весь комментарий
 
По ссылкам из укрнета довольно таки части заходил на сайт "экономических известий" и они действительно всегда были проукраинскими. Вместо того чтобы закрыть интер,страну юа и региональные сепарские гадюшники шоколадная братия решила наехать на действительно патриотическое издание.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Экономические известия", которые всегда придерживались патриотической позиции, удивлены включением в санкционные списки и будут отстаивать право работать в Украине, - обращение коллектива. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх