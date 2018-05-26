 "Убийцы решают вопрос за деньги, которые выбили, пытая мою дочь": Мать жестоко убитой в 2015 году Светланы Таболиной просит о помощи после "странного" решения суда. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, в мае 2016 года агенты Гражданской гвардии Испании задержали в провинции Аликанте двух граждан Украины, 54-летнего Владимира Осипенко и его 56-летнюю супругу Елену Уткину.





Они сбежали в Испанию после того, как в Украине против них были выдвинуты обвинения в ограблении и убийстве директора фармацеватической компании Светланы Таболиной.

Задержанные были переданы в распоряжение Национальной судебной коллегии, которая постановила поместить их под стражу и начать необходимые для экстрадиии на Украину процедуры. После продолжительного рассмотрения дела об экстрадиции в испанском суде Осипенко доставили в Украину, а в апреле 2018 года в отношении него была применена мера пресечения - содержание под стражей. Однако позже меру пресечения изменили на домашний арест.

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Мать убитой Светланы Таболиной, опасаясь за безопасность своего внука и за свою (поскольку уже поступали угрозы), обратилась за помощью к журналистам.

В своем обращении она подробно рассказала об убийстве дочери и о дальнейшем развитии событий. Приводим текст обращения полносью.

"В августе 2015 моя дочь, Таболина Светлана Николаевна, поехала на встречу и не вернулась. Заподозрив беду, я обратилась в отделение и написала заявление об исчезновении Светланы. На следующий день нашли брошенной ее машину.

Поиски продолжались две недели. В сентябре 2015 мне сообщили, что моя дочь была убита со следами пыток вблизи с. Киселевка Черниговской области.

Следователи главка полиции Киевской области и Черниговского РОН установили с помощью камер наблюдения, что это зверство совершили люди, которых она знала много лет и которым доверяла - психолог Уткина Елена Владимировна и ее муж Осипенко Владимир Михайлович. Эти люди были участниками передачи "Битва экстрасенсов" и последние годы имели огромное влияние на мою дочь.

Таболина Светлана Николаевна работала на руководящей должности в международной фармацевтической компании. Мою дочь убили ради денег, за которые она хотела купить земельный участок для футбольного спортивного клуба. Даже на допросах шла речь о 1,5 млн долл. Как установила экспертиза, Светлану пытали несколько дней, ее ударили 6 раз по голове молотком, а затем бросили тело в реку.

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Через несколько дней после убийства, психолог Уткина Елена Владимировна и ее муж Осипенко Владимир Михайлович сжигают машину, на которой они везли мою дочь, выключают телефоны и бегут в Испанию, куда ранее выехала их дочь с родней. Люди, которые не имели денег на реабилитацию своего сына наркомана (установило следствие), сжигают авто, покупают новое в салоне, сбегают в Испанию и покупают там несколько домов (установило следствие).

25 декабря 2015 постановлением следственного судьи Черниговской области было предоставлено разрешение на задержание с целью привода Уткиной и Осипенко. Однако задержать их не удалось. Эти звери сбежали из Украины, чтобы не оказаться в тюрьме за кровавое убийство, которое они совершили.

Почти год их искали, и вот уже 20 апреля 2016 мне сообщили, что их задержали на территории Испании. Генеральная прокуратура Украины обратилась к испанской стороне с требованием вернуть их в Украину для рассмотрения дела в суде. Дело об экстрадиции начало слушаться в испанском суде. Уткина и Осипенко, наняв адвокатов в Испании, всеми возможными способами пытались помешать своей доправке в Украину.

Почти три года я не могла сделать ничего, чтобы ускорить процесс передачи. Только ждать и доживать свой век с осознанием своего бессилия против судебной бюрократии. И вот только в начале 2018 одного из этих нелюдей, Осипенко, доставили в Украину. В апреле 2018 года в отношении него была применена мера пресечения - содержание под стражей.

Однако 21.05.2018 адвокат Осипенко, Дайнека Виктория Михайловна, подает ходатайство, которое по уровню своего цинизма переходит все допустимые границы и которое я, как мать, не могу до конца осознать. Кроме того, в дело входит новый адвокат, экс-прокурор Черниговской области Говоруха Максим Николаевич, который долго работал в луганском регионе и которого назначил Пшонка на должность.

Следственный судья Новозаводского районного суда г.. Чернигова Деркач А.Г. удовлетворяет ходатайство адвоката постановлением от 24.05.2018 (очень быстро !!) и назначает содержание под домашним арестом человеку, которого искали несколько лет, вся семья которого в Испании, которого ничего в стране не держит, и против которого вынесено подозрение относительно тяжелейшего преступления - убийство в группе лиц.

Осталась сирота, на момент убийства ему было 13 лет. Мы нанимали психологов, чтобы вытащить ребенка из того стресса, но теперь мы боимся за нашу безопасность, потому что раньше уже получали угрозы. Сейчас убийцы решают вопрос за деньги, которые выбили, пытая мою дочь.

Контактное лицо адвокат Костин Илья +38 (044) 425-40-50"

Ниже публикуем копии ходатайства и постановления суда.











