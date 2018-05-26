 Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТрассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"По Лысой горе у нас внесено криминальное производство. Те лица, которые заявляли о нападении, опрошены. Мы установили ромов, которые там были; наши сотрудники побывали в Закарпатье, со всеми побеседовали. Проводили следственные действия. Вообще активно расследуем это дело", - рассказал он.

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Крищенко также прокомментировал тот факт, что уголовное производство было открыто не сразу, как появилась информация о погроме в соцсетях.

"Поначалу у нас не было никаких заявлений от пострадавших – только реакция из социальных сетей. Когда же через 2-3 дня появилось видео кричащих ромов, за которыми гонятся молодчики, уголовное производство уже через час было внесено. Расследование идет; все, кто заявлял об участии, допрошены", - пояснил он.

На вопрос о том, когда общество сможет узнать о первых итогах расследования, он ответил: "Я не прогнозирую такие вещи, этим занимается следствие. Прогноз дать не могу; слишком много факторов зависит не от меня и даже не от следователя. Но следствие ведется активно – и это не мои слова, мы много общаемся с правозащитными организациями. И они получают подробную информацию о расследовании, оно у них на достаточно жестком контроле".

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.

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Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".