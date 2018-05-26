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Все про:националисты (354) погром (220) цыгане (77) Крищенко (195) С14 (8)

 Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

Следствие по делу о погроме табора ромов на Лысой горе в Киеве ведется активно и находится на жестком контроле.

Об этом в интервью Цензор.НЕТрассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"По Лысой горе у нас внесено криминальное производство. Те лица, которые заявляли о нападении, опрошены. Мы установили ромов, которые там были; наши сотрудники побывали в Закарпатье, со всеми побеседовали. Проводили следственные действия. Вообще активно расследуем это дело", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью на Тернопольщине неизвестные напали на ромский табор, где находились 7 взрослых и более 30 детей, - Денисова

Крищенко также прокомментировал тот факт, что уголовное производство было открыто не сразу, как появилась информация о погроме в соцсетях.

"Поначалу у нас не было никаких заявлений от пострадавших – только реакция из социальных сетей. Когда же через 2-3 дня появилось видео кричащих ромов, за которыми гонятся молодчики, уголовное производство уже через час было внесено. Расследование идет; все, кто заявлял об участии, допрошены", - пояснил он.

На вопрос о том, когда общество сможет узнать о первых итогах расследования, он ответил: "Я не прогнозирую такие вещи, этим занимается следствие. Прогноз дать не могу; слишком много факторов зависит не от меня и даже не от следователя. Но следствие ведется активно – и это не мои слова, мы много общаемся с правозащитными организациями. И они получают подробную информацию о расследовании, оно у них на достаточно жестком контроле".

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ:"Хто наступний?" и "Today we are all Gypsies": активисты пикетировали главк полиции Киева с требованием расследовать разгром лагеря ромов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".

Источник: https://censor.net.ua/n3068271
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Яке право мали бомжі влаштовувати табір на Лисій горі?
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Коли будуть кримінальні справи за бездіяльність проти працівників соціальних служб та ювенальної юстиції, які ігнорують утримання дітей ромів в непридатних умовах в таборах на вулиці, в антисанітарних умовах, без їжі та чистої води, без медичного обстеження та якісної медичної допомоги, з примусом до кримінальних дій та дитячої проституції? Потрібно забирати в ромів дітей, як тільки вони з'являються на вулиці, чи в парку, чи в лісі! Соціальні служби, ювенальна юстиція мають реагувати миттєво! Держава не виконує своїх обов'язків і тому громадськість змушена реагувати на кричуще беззаконня!
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Все це робиться з мовчазної згоди влади бариг, які від ромів анітрохи не страждають
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Цыгане не работают и живут мошенничеством,почему у Крищенко не на жестком контроле их преступления или у нас бомжующие цыгане в стране более ценные члены общества,чем работающие люди,которых они разводят?
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тоесть по закону можно бродяжничать жить где вздумается заниматься мошенничеством и наркоторговлей только по причине что ты лицо циганской национальности? хочу напомнить что апачей этих только силой выгоняли, в Запорожъе лет 20 назад апачи жили в районах зеленый яр и дд занимались наркотой уж незнаю менты или бандиты но начали их сжигать, табор понял что ловить тут нехуй и свалили, два района выселились а до этого маленький анклав на чапаева уничтожили, этих мразей топить надо в Днепре живъем
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Ну гнались, хотели наверное гуманитарную помощь вручить, а ромалы не поняли и давай орать Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5773
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а шотокоетумбурромов ?
это типа Конституция Украины ?
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"Поначалу у нас не было никаких заявлений от пострадавших - только реакция из социальных сетей. Источник: https://censor.net.ua/n3068271 "

Интересное отношение, значит, например, убитый будет на улице лежать, т.к. от него нет заявления и среагируют только на возмущение запахом разложения прохожих?
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Мафія боїться неконтрольованих патріотів, бо вони заважають мафії торгувати наркотиками! Патріоти з організації С14, які розігнали говнотабір ромів в зеленій зоні, нещодавно знищили наркоточку в Києві, яка просто посеред вулиці продавала наркоту роками! За це патріотів будуть намагатись посадити в тюрму за розгін говнотабору ромів.

Євген Карась
23 hrs ·

Похилився БМВ
сумно коло хати.
Ой немає де баригам
маком торгувати!

На фото:
В кепці в чорному головний посильний від банди яка кришувала наркоточку, трошки йому перепало від мене, коли почав хамити.
Джип «рєшали» яке мабуть образили бабусі які як він каже «клєвєщут на ларьок шо там наркотікі».
Другий персонаж каже «ІТшник, поезал посмотреть к другу, чего С14 такіє агресівниє».
Особа в червоному - мерзотниця яка торгувала розчинником і маком(складові для наркотичного варива) з ларька. Сміялася і казала «а я шо? Я художніца, я не торгую, я там картіни рісую».
...
Ларьок на Теремках заледве не десять років отруював все довкола. Нарешті знесли коли розібралися що немає жодних документів. До Муніципальної варти звернулися мешканці.
...
Наркоторговці упевнені що це «заказ от казахов і армян». Видно їхні конкуренти. З трудом випитали де точки «кавказців». Далі буде. Звертайтесь.
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С14 якраз и е контрольовани патріоті вид вусатого, якого коли треба викорисовуе або мусорня або СБУ, корче ВЛАДА коли им треба незаконим способом шось, або когось поломати, а насчет знищення наркоторговли це сюр, бо ее завжди кришевала и СБУ и мусорня, до речи вони як раз викорестовивали ромив для ее распосюживання, я николи не забуду як вусатий привив пидараса педро на бульдозере до президенства и як вин любит киву шистку авакова и саме головне як вин зникае нисподивано и николи ничего поганого не каже про цю сволоту яку вин захичае, а вся краина нияк не може позбавитись, справжни патриоти для мене поки шо е АЗОВ та Коханивский (ОУН), решта контрольована
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а можно табором на Майдане расположиться, коренному украинцу, там,
или бедному еврею, ааа ?
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Краще б працевлаштували їх, а дитинчат відправили до школи, щоб не стали наркоділерами і шахраями, як їхні батьки
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не не, кого тогда крищенко защищать будет ?
обидели цыгана, который вас кинул,
крищенко вас ридарешт, и качает с вас
бабло, а цыган новую жертву, как наживка у мусоров
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цинично..власть имущие живут на охраняемых виллах, ездят и ходят с охраной..детишки учатся, лечатся и отдыхают в спокойных и сытых странах..а вот лохтарату мы расскажем, как не хорошо обижать воров и абсолютно не приемлимо иметь короткоствол для самообороны..
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точно, даёшь табор у дворца порошенко
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скажите, а если бы не ромы,
а ... ну скажем... переселенцы с детьми... или просто туристы... молодежь
разбили бы там лагерь и стали жить и готовить еду на костре... веселиться...
как быстро бы полиция их... "попросила"?
или как долго бы их терпели?
(чисто гипотетически)
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объявили бы что,все на деньги курченко,а руководит всем Саакашвили из Европы,приехал бы беркут и всех разогнал
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и беркут и рыги,все на своих местах в новой форме и под новыми названиями и идиоты все те же,которые этого не понимают
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https://censor.net.ua/news/3059491/avakov_v_strukture_spetsnaza_politsii_berkutovtsev_menshe_30_predlagaete_ih_rasstrelyat

Куда слинял.....их в структуре спецназа меньше 30%....НО ЕСТЬ и никуда не делся
Аваков сам говорит!
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Мы в в девяносто четвертом одного интегрировали , до сих пор очухаться не можем , и будущие поколения будут вычухивать дурь предков.
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Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

Если бы власть так же жестко контролировала рождаемость цыган, которые плодятся по 20 человек на семью за государственный счет и эта суперрождаемость обернется большими проблемами для Украины в будущем.
А то, что цыган прогоняют, так это хорошо, воров в городе, на вокзалах будет меньше, тем более сейчас иностранцы на футбол приехали.
Киев это столица, должна выглядеть прилично, а не напоминать бомжатник и пристанище воров, бандитов.
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Помните заместителя главы Сватовской РДА Лыбу, который назвал орден "За Мужество" железякой и отказался торжественно вручать его семье погибшего бойца 93 бригады? Теперь глава РДА Мухтаров, начал отмазывать Лыбу и рассказывать какой он хороший человек.
https://youtu.be/GOQwI-xIiXw
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я вот искренне против дискриминации и расизма - но если разные, блэт, этнические банды будут безнаказанно расти и воровать, наркотой промышлять и т.д. - будет естественная реакция организма (общества) - НЕнависть к этой социальной группе!! проблему решать с двух сторон - системная борьба органов + желание о соцГруппы Адаптироваться, СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ!!
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Не нужно было бахвалиться и все это снимать и потом выкладывать.
Пришли, сделали свое правое дело и спокойно ушли.
Да хоть каждый день чистоту наводите, никто и слова не скажет.
Все тихо, чинно, благородно...
А то на весь мир растрезвонили...
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полиции - глухой минус.
они дожны были позаботится о безопасности и киевлян и ромов.
когда полиция молчит - тогда и погромы.мое мнение....
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так стиль життя у ромів такий. Роми ж поза законом живуть, поза законом людей дурять, то й поза законом їх і лупцюють. Що там колупатися? Рядова подія для ромів.
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Ще й бомжатник в центрі міста приліпили. Мусорня в Україні для краси - баласт з лантухів нічого не робить. Зло більше за ромів.
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Бизнес- партнёров по наркоте мусорня в обиду не даст!
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Рассадник болезней , преступности и наркоты . Не дай вам Бог жить возле этой этнической группы . Дерьмо народ .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко
 
 
 
 
 
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