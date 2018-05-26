 Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТрассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"По Лысой горе у нас внесено криминальное производство. Те лица, которые заявляли о нападении, опрошены. Мы установили ромов, которые там были; наши сотрудники побывали в Закарпатье, со всеми побеседовали. Проводили следственные действия. Вообще активно расследуем это дело", - рассказал он.
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Крищенко также прокомментировал тот факт, что уголовное производство было открыто не сразу, как появилась информация о погроме в соцсетях.
"Поначалу у нас не было никаких заявлений от пострадавших – только реакция из социальных сетей. Когда же через 2-3 дня появилось видео кричащих ромов, за которыми гонятся молодчики, уголовное производство уже через час было внесено. Расследование идет; все, кто заявлял об участии, допрошены", - пояснил он.
На вопрос о том, когда общество сможет узнать о первых итогах расследования, он ответил: "Я не прогнозирую такие вещи, этим занимается следствие. Прогноз дать не могу; слишком много факторов зависит не от меня и даже не от следователя. Но следствие ведется активно – и это не мои слова, мы много общаемся с правозащитными организациями. И они получают подробную информацию о расследовании, оно у них на достаточно жестком контроле".
Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".
это типа Конституция Украины ?
Интересное отношение, значит, например, убитый будет на улице лежать, т.к. от него нет заявления и среагируют только на возмущение запахом разложения прохожих?
Євген Карась
23 hrs ·
Похилився БМВ
сумно коло хати.
Ой немає де баригам
маком торгувати!
На фото:
В кепці в чорному головний посильний від банди яка кришувала наркоточку, трошки йому перепало від мене, коли почав хамити.
Джип «рєшали» яке мабуть образили бабусі які як він каже «клєвєщут на ларьок шо там наркотікі».
Другий персонаж каже «ІТшник, поезал посмотреть к другу, чего С14 такіє агресівниє».
Особа в червоному - мерзотниця яка торгувала розчинником і маком(складові для наркотичного варива) з ларька. Сміялася і казала «а я шо? Я художніца, я не торгую, я там картіни рісую».
...
Ларьок на Теремках заледве не десять років отруював все довкола. Нарешті знесли коли розібралися що немає жодних документів. До Муніципальної варти звернулися мешканці.
...
Наркоторговці упевнені що це «заказ от казахов і армян». Видно їхні конкуренти. З трудом випитали де точки «кавказців». Далі буде. Звертайтесь.
Из-под камня того Ведьма-речка бежит
Пусть прозрачна на вид Ведьмы-речки вода
Пить не стоит её Никому никогда!
или бедному еврею, ааа ?
обидели цыгана, который вас кинул,
крищенко вас ридарешт, и качает с вас
бабло, а цыган новую жертву, как наживка у мусоров
а ... ну скажем... переселенцы с детьми... или просто туристы... молодежь
разбили бы там лагерь и стали жить и готовить еду на костре... веселиться...
как быстро бы полиция их... "попросила"?
или как долго бы их терпели?
(чисто гипотетически)
Куда слинял.....их в структуре спецназа меньше 30%....НО ЕСТЬ и никуда не делся
Аваков сам говорит!
Если бы власть так же жестко контролировала рождаемость цыган, которые плодятся по 20 человек на семью за государственный счет и эта суперрождаемость обернется большими проблемами для Украины в будущем.
А то, что цыган прогоняют, так это хорошо, воров в городе, на вокзалах будет меньше, тем более сейчас иностранцы на футбол приехали.
Киев это столица, должна выглядеть прилично, а не напоминать бомжатник и пристанище воров, бандитов.
https://youtu.be/GOQwI-xIiXw
Пришли, сделали свое правое дело и спокойно ушли.
Да хоть каждый день чистоту наводите, никто и слова не скажет.
Все тихо, чинно, благородно...
А то на весь мир растрезвонили...
они дожны были позаботится о безопасности и киевлян и ромов.
когда полиция молчит - тогда и погромы.мое мнение....