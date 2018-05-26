EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Происшествия
  346  3
Материалы по теме:
Все про:мониторинг (144) ОБСЕ (3152) Донбасс (16254) минские соглашения (2418) операция Объединенных сил (130)

 СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает мониторинг на Донбассе. В частности, зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского.

Об этом говорится в отчете миссии от 25 мая, который цитирует Цензор.НЕТ.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине

Так, утром 22 мая камера СММ в Петровском зафиксировала (в хронологической последовательности) один взрыв в воздухе в 1–1,5 км к западо-северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств), а также один взрыв неопределенного происхождения в 1,5–2 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).

Кроме того, 24 мая в Богдановке (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), возле участка разведения в районе Петровского, команда Миссии слышала один взрыв неопределенного происхождения в 2,5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).

Также читайте: Наблюдатели ОБСЕ обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле Бугаевки

Доступ СММ оставался ограниченным как на этих трех участках, так и в других районах, в частности вблизи Изварино и Северного, что на границе с Российской Федерацией, а также в Луганске.

Миссия продолжала осуществлять мониторинг и способствовать обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к Донецкой фильтровальной станции с целью способствования проведению ремонтных работ и обеспечения ее функционирования. Наблюдатели слышали в этом районе нарушения режима прекращения огня, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. Миссия также продолжала содействовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ на Петровской насосной станции вблизи Артема и на высоковольтных линиях электропередачи недалеко от Южной Ломоватки, а также способствовала обеспечению доступа сотрудников Vodafone к офису компании в Донецке.

Источник: https://censor.net.ua/n3068270
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Яке може бути розведення, якщо окупанти застосовують далекобійну артилерію і стріляють керованими снарядами по нашим селам за 20км від лінії фронту? Всі розведення та мінські угоди мають бути скасовані і війська мають повернутись до повномасштабних бойових дій на фронті!
 показать весь комментарий
 
 
Противник поднял очередной сильный вопль в сети о том, что ВСУ взяли под свой контроль еще один поселок. Сейчас речь идёт о н.п. Петровское. И это 93-я бригада только "пощупала" их немного, продвинулась вперёд и заняла господствующую высоту в серой зоне.
СММ ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського на Донеччині - Цензор.НЕТ 9369
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСММ ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского на Донетчине
 
 
 
 
 
 вверх