 СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского на Донетчине

Об этом говорится в отчете миссии от 25 мая, который цитирует Цензор.НЕТ.

"СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным, однако наблюдатели смогли выполнить их частичный мониторинг", - говорится в сообщении.

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Так, утром 22 мая камера СММ в Петровском зафиксировала (в хронологической последовательности) один взрыв в воздухе в 1–1,5 км к западо-северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств), а также один взрыв неопределенного происхождения в 1,5–2 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения).

Кроме того, 24 мая в Богдановке (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), возле участка разведения в районе Петровского, команда Миссии слышала один взрыв неопределенного происхождения в 2,5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).

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Доступ СММ оставался ограниченным как на этих трех участках, так и в других районах, в частности вблизи Изварино и Северного, что на границе с Российской Федерацией, а также в Луганске.

Миссия продолжала осуществлять мониторинг и способствовать обеспечению доступа и проезду сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к Донецкой фильтровальной станции с целью способствования проведению ремонтных работ и обеспечения ее функционирования. Наблюдатели слышали в этом районе нарушения режима прекращения огня, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. Миссия также продолжала содействовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ на Петровской насосной станции вблизи Артема и на высоковольтных линиях электропередачи недалеко от Южной Ломоватки, а также способствовала обеспечению доступа сотрудников Vodafone к офису компании в Донецке.