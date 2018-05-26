 Фигурант уголовного производства на Черниговщине возместил в бюджет 6 млн грн неуплаченных налогов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты налогов были установлены должностные лица предприятия, осуществляющего оптовую торговлю продуктами питания, которые в течение 2015-2016 годов осуществляли реализацию на территории г. Чернигова продуктов питания, фактически приобретенных за наличные. При этом фигуранты документально отражали приобретение указанных товаров от фиктивных предприятий, вследствие чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Руководителю данного предприятия объявлено о подозрении.
В результате принятых мер, нанесенный государству ущерб в сумме 6 млн грн, возмещен в полном объеме.
Как сообщает "Фонтанка", Анохин, а также еще 7 человек, вовлеченных в организованную преступную группу, признали свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке, и все участники ОПГ получили условные сроки.
Максимальный - 4,5 года и 2-летним испытательным периодом - достался самому Анохину. Меры по конфискации имущества не применялись.
Как установил суд, организованная под руководством Анохина преступная группа занималась незаконным возмещением из федерального бюджета НДС в особо крупном размере.
Для этого оформлялись фиктивные сделки на поставку металлов и металлической продукции за рубеж.
В схеме участвовали более 70 подконтрольных организаций, оформленных на номинальных генеральных директоров.
О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году. Анохин побывал под арестом, но в апреле 2017-го его выпустили под залог 5 млн рублей.
Следственный комитет рассматривал Анохина как организатора преступного сообщества и даже успел предъявить обвинение по соответствующей 210-й статье УК, но передумал и оставил только мошенничество.
Закон суров, НО не для всех...