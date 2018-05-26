 Фигурант уголовного производства на Черниговщине возместил в бюджет 6 млн грн неуплаченных налогов, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты налогов были установлены должностные лица предприятия, осуществляющего оптовую торговлю продуктами питания, которые в течение 2015-2016 годов осуществляли реализацию на территории г. Чернигова продуктов питания, фактически приобретенных за наличные. При этом фигуранты документально отражали приобретение указанных товаров от фиктивных предприятий, вследствие чего уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Руководителю данного предприятия объявлено о подозрении.

В результате принятых мер, нанесенный государству ущерб в сумме 6 млн грн, возмещен в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 2,7 млн гр. неуплаченного ЕСВ