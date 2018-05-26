 Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, сказала в пятницу представитель Болгарии - страны, которая председательствует в Совете ЕС.

"Я думаю, что дискуссия по этому вопросу будет тяжелой", - заявила в интервью агентству DPA председатель болгарской дипломатии Лиляна Павлова. Она добавила, что трудно предсказать, каким будет результат переговоров по этому вопросу.

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Павлова не выявила, какие страны Евросоюза выступили против продления санкций. По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, на которые ссылается DPA, это Италия, Греция, Австрия, Венгрия и Болгария.

Подвергаются сомнению эффективность введенных ограничений, а также связанные с этим трудности в торговле многих компаний ЕС с Россией. "Под влиянием санкций страдает и европейская экономика", - подчеркнула Павлова.

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DPA напоминает, что для решения о продлении ограничений против России, необходимо единогласие стран Евросоюза, это означает, что вето даже одной страны сможет отменить санкции.

В настоящее время санкции ЕС действуют до 31 июля. ЕС обусловил отмену санкций полным осуществлением минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Напомним, санкции были введены ЕС 31 июля 2014 года в ответ на дестабилизирующие действия России на востоке Украины. В сентябре того же года они были усилены. Ограничения касаются финансовой, энергетической и оборонной отраслей, а также товаров двойного использования.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Европейский Союз не будет отменять санкции против России без прогресса в Украине.