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Все про:Болгария (311) Россия (69405) саммит (677) Евросоюз (11882)

 Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова

Планируемое продление санкций ЕС против России, скорее всего, будет темой саммита ЕС в июне, поскольку против продолжения этих санкций выступает ряд стран Евросоюза.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, сказала в пятницу представитель Болгарии - страны, которая председательствует в Совете ЕС.

"Я думаю, что дискуссия по этому вопросу будет тяжелой", - заявила в интервью агентству DPA председатель болгарской дипломатии Лиляна Павлова. Она добавила, что трудно предсказать, каким будет результат переговоров по этому вопросу.

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Павлова не выявила, какие страны Евросоюза выступили против продления санкций. По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, на которые ссылается DPA, это Италия, Греция, Австрия, Венгрия и Болгария.

Подвергаются сомнению эффективность введенных ограничений, а также связанные с этим трудности в торговле многих компаний ЕС с Россией. "Под влиянием санкций страдает и европейская экономика", - подчеркнула Павлова.

Также читайте: ЕС призвал Россию освободить Сенцова и других украинских политзаключеных

DPA напоминает, что для решения о продлении ограничений против России, необходимо единогласие стран Евросоюза, это означает, что вето даже одной страны сможет отменить санкции.

В настоящее время санкции ЕС действуют до 31 июля. ЕС обусловил отмену санкций полным осуществлением минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Напомним, санкции были введены ЕС 31 июля 2014 года в ответ на дестабилизирующие действия России на востоке Украины. В сентябре того же года они были усилены. Ограничения касаются финансовой, энергетической и оборонной отраслей, а также товаров двойного использования.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Европейский Союз не будет отменять санкции против России без прогресса в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3068267
 
 
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що хуйло гроші роздав?!
так треба проти нього реальні санкції вводити -
заборона купівлі природних кацяпських багатств - починаючи з газу!
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Керчане переползали через трассу «Таврида» по трубе, теперь им закрыли и эту возможность. Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова - Цензор.НЕТ 719

Еще на дня жители Керчи сокращали путь на дачи, проползая, согнувшись, в трубе для отвода атмосферных осадков.Теперь с одной стороны трубы установили металлическую решетку. Дачники выражают возмущение.
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Зате нема біндер і дозволяють ґавріть на язьікє.))
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интересно, а до оккупации как они переходили трассу? Был пешеходный переход, а оккупанты его закрыли?
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Что за "Таврида" такая? Опять чего-то строят оккупанты проклятые?
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Керчане опасаются, что памятник Ленину может кого-нибудь убить Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова - Цензор.НЕТ 4835


Памятник трещит по швам. Плиты отходят и образуют трещины. В одном месте плиту закрепили на болты, чтобы она не упала.
Однако, никто никакие меры так и не принимает.
«Какой раз нужно обращать внимание властей на безобразие, которое происходит с постаментом памятника Ленину. Опять будем «охать и ахать», когда придавит ребенка?», - написали керчане.

Лесь Подерв'янський - Кам'яний довбойоб (П'єса про Дон Жуана)
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Не понял. "Таврида" это плита под Лениным или план реконструкции памятника? Тогда причём там дачи и труба?
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Тьмутаракань всегда была городом сюрреалистических снов.... Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова - Цензор.НЕТ 3566
где люди переползают автобаны рачки по трубе, на головы детей падают каменные плиты, а лестница, на которой Митридат ломал ноги, стоит разваленная уже третье тысячелетие...
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"Строят", "строят".......

У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,-
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,-
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.......
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Ползать - удел предателей, манкуртов и коллаборантов. Пущай ползают на четвереньках до конца их никчемной задрипанной жизни, пускай на них сцат и срут рассеянские чинуши, понаехавшие кизяки, кавказские чурко-бандиты, пускай сыпятся им на их башки камни с неба. Тьфу на вас, крысчане, жрите с лопаты все, что заварили, жрите по гроб своей никчемной жизни... Это все не относится к тем, конечно, кто не предал Украину, и хочет быстрейшего освобождения от сраной рашистской кацапо-орды.
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Один американский военный когда то сказал примерно следующее..не влезь Америка во вторую мировую, то Европа бы до сих пор радостно зигала гитлеру..
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США объявят о новых санкциях в самое ближайшее время,заявил Майк Помпео,
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Гитлеровскую армию кормил СССР,молибденом,алюминием,вольфрамом,никелем,ванадием.Без них вермахт был невозможен.Договор Молотов-Риббентроп в 1939 году был не зря заключен на 10 лет.
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Украина до сих пор снабжает современного миниГитлера титаном, ураном, моторами. История ни чему не учит.
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фюрера створювала вся Європа, але про це краще не говорити!
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Вот и все "европейские ценности" на словах. Сами взрастили нового гитлера, сами к нему на поклон ездите, позорище!

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931Александр Олесь
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Новость.Украина будет прокладывать канал, который превратит Крым в остров
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Дороги убиты, недостроенные мосты разваливаются... Самое время рыть канал и строить гиперлуп, ведь денег дохрена.
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кацапа,не переживай ты так...чего тебе тот канал?у тебя же мост есть Продовження санкцій щодо Росії обговорять на саміті ЄС у червні, оскільки деякі країни виступають за їхнє скасування, - представниця Болгарії Павлова - Цензор.НЕТ 4268
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І відштовхнути його подалі від берега, нехай дрейфує.
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Длиной 120км шириной 100м и глубиной 15м
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"Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ https://censor.net.ua/news/3068155/ukrgidroproekt_oproverg_feyik_okkupatsionnyh_smi_o_razrabotke_proekta_po_otdeleniyu_kryma_ot_materikovoyi
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правильно, что опроверг
а сами... по ночам... тайно... роют (сюрприз будет)
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Решение о начале 2 Мировой войны было принято в СССП на Закрытом Пленуме ЦК ВКП)б) 19 августа 1939 года.,а уже 31 августа 1939 года Клим Ворошилов зачитал обращение к депутатам Верховного совета ССР о всеобщей мобилизации,а мобилизация это есть война,говорил маршал Шапошников.
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Всеобщая мобилизация 1939 года это сильно. Может конкретно у вас в Новосибирске она и была конечно...
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Старший брат моего отца был на том заседании 31 августа 1939 года когда Ворошилов речь толкал.Пшол аон сказал же.... Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова - Цензор.НЕТ 2227
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У меня там дед был, но старшего брата твоего отца не видел. Так, то...
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Зря говорят, что у Кутузова не было одного глаза. Был у него один глаз (с)
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Старший брат отца мочил в сортире испанцев в 1936 году,а потом финнов 1939 году
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Так и скажи - совковый ихтамнет и оккупант в одном флаконе.
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Получается, старший брат твоего отца занимал высокий пост у коммуняк? Других ведь на такие заседания вряд ли пускали. Может он ещё и в организации Голодомора участвовал?
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Куда только не лезло советское быдло
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История действительно не лечит баранов кремля
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Фантастический роман "Остров Крым" написал Василий Аксенов в далеком 1981 году.
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Tut ne davno i s Anglijej solidarnosti po povodu Skrypalej, ne vse vyslali poslov.Ta ze samaja Avstrija,Grecija postojany tormoz.Luce bolsinstvom golosov utverdyli .A to polucajetsia bolsinstvo za sankciji,a tam meloc net ,no vygryvajet meloc.Skazem necesno
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Крым это зона,один выстрел Тамагавком и его нет,только точным выстрелом в одно хитрое место,а котором знают в НАТО и США с 1949 года.Попросту это мишень
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вот как рашку объявили виновной в сбитий боинга,а некоторые не хотят санкций продлевать,и что за такой бизнес у Австрии и Италии с парашей,что они прям не могут уже
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кацапстан - достаточно большой рынок сбыта..там можно продать любое гавно..особенно продукты питания..
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пускай в Африку продают,рынок еще больше
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там всё больше бывшие метрополии и китайцы..
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европа последнее время совсем гонит,удобно суки устроились,Украина пускай воюет сколько влезет,а они жить хорошо хотят за счет Украины
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предложить тем, кто желает снять санкции с вора и убийцы...
просто разделить эти санкции с вором и убийцей, так сказать - подставить плечо и... зад
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Италия, Греция, Австрия, Венгрия и Болгария.

А удельный вес и значимость этих стран в ЕС ноль целых и хрен десятых
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По-Вашему кроме Германии и Франции в ЕС никто и слова сказать не в праве.
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Педофил всё правильно делает,валит мочит гоффноедов ВагнеровНетов Ихтамнетов не только в Украине и Сирии.
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Плешивый заявил следующее 10 минут назад.
Вступление Украины в НАТО объявленное Порошенко будут иметь плохие последстсвия.Зрадофилы ау
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Про торговое партнерство вякните чего нить
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Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с инициативой пересмотра программ поддержки альянсом Украины. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает "Европейская правда".

В обращении Будапешта говорится, что "украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление". Получение документа под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" представителями альянса "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. "Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось", - отмечает "Европейская правда".
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Взято под контроль ВСУ село Петровское,обдроченцы удрали в панике.
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атомное оружие нужно делать.и как можно скорей.у нас все есть и спецы тоже.и ракеты.
и сделаем его.рано или поздно Продовження санкцій щодо Росії обговорять на саміті ЄС у червні, оскільки деякі країни виступають за їхнє скасування, - представниця Болгарії Павлова - Цензор.НЕТ 8167
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1) Украина НИКОГДА не делала ЯО по полному циклу самостоятельно. Даже когда она производила боевые ракеты, боеголовки в собранном виде привозились из РФ. Да и на производстве остальной части ракеты была кооперация с предприятиями других республик.
2) Украина уже около 25 лет не делает боевые ракеты. Хороший специалист - машиностроитель, это человек лет за 40 (раньше мало кто может набраться опыта). То есть ему уже должно быть минимум под 70
3) вы посмотрите что за это сделали Ирану и КНДР. Хотите того же и своей стране???
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Опять мразота фашисткая приползла?
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Атомное оружие, очень дорогое удовольствие.
Когда оно есть и его только нужно поддерживать в рабочем состоянии, это одно, а когда отдали и нужно разрабатывать, производить, то на это нужно очень много денег, для бедной Украины это просто не реально.
Кроме того, нужно учитывать реакцию других стран, к примеру США, которые уже высказывались на эту тему крайне отрицательно.
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Вот же ж пи- сы! Что рашка Донбасс освободила или Крым вернула? Мало того, что уже всем очевидно , кто сбил Боинг . А , главное, очевидно , для каких целей. путен хотел сбить рассейский борт под видом Украины , точно так как они сделали с чечней, когда фсбшники взрывали свои дома под видом чеченцев, чтоб был мотив уничтожения чечни. Но кацапы , славящиеся на весь мир своей рукожопостью, перепутали и запустили ракету в Боинг с европейскими гражданами.
Из- за амбиций какого- то придурка недоделанного убиты тысячи невинных гражданских людей по всему миру. Аннексирована часть Грузии , часть Молдовы.
Оно вытворяет все, что хочет, но некоторые пи- сы хотят снять санкции, которые и так декоративные по сравнению с преступлениями кремля!
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Ясен пень что в европе есть страны которые против санкций! Они что лохи?! Вводить санкциии против РФ за Украину в то время когда Украина все время не прекращает торговать с агрессором...
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Европейские подхуйловники пособники рашистов-убийц
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПродление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова
 
 
 
 
 
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