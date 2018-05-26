 Продление санкций против России обсудят на саммите ЕС в июне, так как некоторые страны выступают за их отмену, - представительница Болгарии Павлова

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, сказала в пятницу представитель Болгарии - страны, которая председательствует в Совете ЕС.
"Я думаю, что дискуссия по этому вопросу будет тяжелой", - заявила в интервью агентству DPA председатель болгарской дипломатии Лиляна Павлова. Она добавила, что трудно предсказать, каким будет результат переговоров по этому вопросу.
Павлова не выявила, какие страны Евросоюза выступили против продления санкций. По сообщению дипломатических источников в Брюсселе, на которые ссылается DPA, это Италия, Греция, Австрия, Венгрия и Болгария.
Подвергаются сомнению эффективность введенных ограничений, а также связанные с этим трудности в торговле многих компаний ЕС с Россией. "Под влиянием санкций страдает и европейская экономика", - подчеркнула Павлова.
DPA напоминает, что для решения о продлении ограничений против России, необходимо единогласие стран Евросоюза, это означает, что вето даже одной страны сможет отменить санкции.
В настоящее время санкции ЕС действуют до 31 июля. ЕС обусловил отмену санкций полным осуществлением минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Напомним, санкции были введены ЕС 31 июля 2014 года в ответ на дестабилизирующие действия России на востоке Украины. В сентябре того же года они были усилены. Ограничения касаются финансовой, энергетической и оборонной отраслей, а также товаров двойного использования.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Европейский Союз не будет отменять санкции против России без прогресса в Украине.
так треба проти нього реальні санкції вводити -
заборона купівлі природних кацяпських багатств - починаючи з газу!
Еще на дня жители Керчи сокращали путь на дачи, проползая, согнувшись, в трубе для отвода атмосферных осадков.Теперь с одной стороны трубы установили металлическую решетку. Дачники выражают возмущение.
Памятник трещит по швам. Плиты отходят и образуют трещины. В одном месте плиту закрепили на болты, чтобы она не упала.
Однако, никто никакие меры так и не принимает.
«Какой раз нужно обращать внимание властей на безобразие, которое происходит с постаментом памятника Ленину. Опять будем «охать и ахать», когда придавит ребенка?», - написали керчане.
Лесь Подерв'янський - Кам'яний довбойоб (П'єса про Дон Жуана)
где люди переползают автобаны рачки по трубе, на головы детей падают каменные плиты, а лестница, на которой Митридат ломал ноги, стоит разваленная уже третье тысячелетие...
У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,-
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки,-
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.......
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931Александр Олесь
а сами... по ночам... тайно... роют (сюрприз будет)
просто разделить эти санкции с вором и убийцей, так сказать - подставить плечо и... зад
А удельный вес и значимость этих стран в ЕС ноль целых и хрен десятых
Вступление Украины в НАТО объявленное Порошенко будут иметь плохие последстсвия.Зрадофилы ау
В обращении Будапешта говорится, что "украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление". Получение документа под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" представителями альянса "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.
Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. "Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось", - отмечает "Европейская правда".
и сделаем его.рано или поздно
2) Украина уже около 25 лет не делает боевые ракеты. Хороший специалист - машиностроитель, это человек лет за 40 (раньше мало кто может набраться опыта). То есть ему уже должно быть минимум под 70
3) вы посмотрите что за это сделали Ирану и КНДР. Хотите того же и своей стране???
Когда оно есть и его только нужно поддерживать в рабочем состоянии, это одно, а когда отдали и нужно разрабатывать, производить, то на это нужно очень много денег, для бедной Украины это просто не реально.
Кроме того, нужно учитывать реакцию других стран, к примеру США, которые уже высказывались на эту тему крайне отрицательно.
Из- за амбиций какого- то придурка недоделанного убиты тысячи невинных гражданских людей по всему миру. Аннексирована часть Грузии , часть Молдовы.
Оно вытворяет все, что хочет, но некоторые пи- сы хотят снять санкции, которые и так декоративные по сравнению с преступлениями кремля!