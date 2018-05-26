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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (15894) Нацполиция (7475) ЛГБТ-сообщество (180) Крищенко (195)

 Сейчас проблем с проведением "Киев-прайда" может быть больше, чем когда бы то ни было, - Крищенко

Напряженности при проведении "Киев-прайда" в столице в этом году может быть больше, чем в прошлые годы из-за приближающихся выборов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Менее чем через месяц ЛГБТ сообщество и правозащитные организации проводят традиционный "Киев-прайд" - событие, требующее от полиции больших организационных усилий и кадрового ресурса. 

Комментируя это, Крищенко отметил: "Сейчас проблем с проведением может быть больше, чем когда бы то ни было. Во-первых, праворадикалы скоординированы лучше прежнего; во-вторых, на за горами выборы, и кое-кто может хотеть показать себя перед избирателями".

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На вопрос о том, имеется ли у правоохранителей информация, что на "Киев-прайде" этого года напряженности будет больше, глава Нацполиции Киева ответил: "Что касается информации, то она есть всегда. И перед каждым "Киев-прайдом" – а в мою бытность главы киевской полиции это будет уже третий по счету – мы серьезно анализируем имеющуюся информацию. И все заявления о том, что "не допустим, не дадим провести" - мы учитываем при подготовке к обеспечению порядка на этой акции. Пока имеем лишь заявку от организаторов. "Киев-прайд" они будут проводить 17 июня. Но мы исходим из того, что противодействие будет, и мы должны будем принимать меры".

Крищенко подчеркнул, что правоохранители могут обеспечить безопасность участников в ходе проведения мероприятия, а обеспечить личную безопасность каждого после его завершения крайне сложно. 

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"Да, они (гомофобы. - Ред.) пытаются ловить людей на отходах. Но, скажем, за 2 последних "Киев-прайда" в полицию обратились 2 человека. Сказали, что участвовали в марше, и их избили. Первый, с Подола, обратился через 3-4 часа после избиения. Сказать, что полиция здесь не сработала, нельзя. Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Но если люди ходят уже через несколько часов после этого…мы выделить каждому охрану уже не можем. (...) Начну с того, что мы перед всеми массовыми акциями беседуем с представителями, которые будут это проводить. Во-первых, разъясняем законодательство, во-вторых – договариваемся о взаимодействии. С противоположной стороной тоже беседуем, тоже разъясняем законодательство", - рассказал Крищенко.

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068266
 
 
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Так проводи его в Донецке и Луганске.
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На границе с ОРДЛО.

Пусть, все им покажут, пративным....

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"Гей-парад (англ. Gay parade);

также Гей-прайд-парад (англ. Gay pride parade - Парад «гей-гордости»), Прайд-парад (англ. Pride Parade - «Парад ..."

Он оно, что Михалыч....

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В Конче-Заспі нехай проведуть свій прайд серед "своїх".
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полицаи, во главе с накаковым - должны участвовать в том "параде" пи*арасов..
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Відправити на передову, нехай там марширують. Сепари їх там швидко переорієнтують.))
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уголовный кодекс Украины статья 153 удовлетворение половой страсти неестественным способом,почему гомосексуальные связи называют нетрадиционными?Нетрадиционные могут быть блюда кухни например или одежда,а половой акт неестественным путем,нужно называть половым актом неестественным путем и не пудрить мозги людям,гомосексуалисты это люди занимающиеся сексом неестественным путем вот так будет правильное определение,нужно ли им проводить парады вопрос на который все нормальные люди и так знают отает
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Знов за рибу гроші. Намагання провокувати будуть продовжуватись.
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це гарна річ - прайди)))), але потребують багато))) поліції -
десь так 10 --20 поліцейських на одного лгбт-гіста) !
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Хорошо было бы, чтобы эти провокаторы охрану своей жопы сами и оплачивали!
а не за счет налогоплательщиков!
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Нехай не провокують і ніхто їх не чіпатиме.
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Пусть в серой зоне гомопрайды проводят😁
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3.14дарасов полная ВР. И никто их не разгоняет...
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А пусть выйдут к народу те, кто обещал "Жити по-новому"... Прайд гарантировано...
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Придумали ж название... Какой в этой чертовщине "прайд", алё??
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Прайд - это название львиной семьи. ИЧСХ семьи у львов таки гетеросексуальные.
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ага, львиной семьи, как же - речь здесь о навязывании людям какой-то "гордости" в этом шабаше
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гомики решили себя назвать львами,а почему петухи им не подходит?тоже животные
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некогда мне сейчас спорить, как говорится - словарь в помощь..
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Вы оказались правы (копнул словарь глубже)
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а есть марши тех, кому нравится противоположный пол?
натурал-прайды?

я бы поучаствовал.
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Для геев есть ЕС - нехай там и маршируют вместе со всем мусорским руководством, ибо это фрукты от одной яблоньки. Я на Майдане стол не для того, чтоб в Украине пидорасы маршировали, а для того, что прогнать элиту-пидорасов из Украины, поэтому Майдан продолжается.
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А что это вы так ограничиваете их возможности только Европой? Могут на россию ехать, их там уважают.

вв_путин:
"У нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве либо в каких‑то других областях,
ордена им вручают, я лично вручаю."




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геи могут ехать сразу в чечню и там бороться за свои права
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Ой, а еще Олег Анатолиевич сам себя лайкает. Что бы это значило?
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ну как шо?одна из разновидностей нетрадиционной ориентации Зараз проблем із проведенням "Київ-прайду" може бути більше, ніж будь-коли, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9452.ведь он почему против ЛГБТ?ему просто не нужны конкуренты,хочет быть монополистом
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И весь спец-набор вбросов в его букете: позорные мусора, украинская элита- п...сы, и сам, естественно, майдановец.
А на цитату пуйла о геях-орденоносцах россии не реагирует.
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Странное дело. Многим не нравятся геи, но при этом, они регулярно выбирают 3,14dаров во власть.
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Заднеприводным больше заняться нечем на парад сильно хочется ? Наймите какой то подвал там и ходите А еще есть городская свалка можете арендовать !
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А зачем проводить мероприятия рекламирующие извращенцев.
Украине отказали в перспективе членства в ЕС, пусть теперь сюда не лезут со своими "ценностями".
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Кто и когда отказал? Не читайте кремлёвской пропаганды. Никто не имеет права отказать европейской стране в членстве в Евросоюзе.
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Сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине перспективу членства, - Мингарелли
https://censor.net.ua/news/3065549/seyichas_po_ryadu_prichin_es_ne_mojet_predlojit_ukraine_perspektivu_chlenstva_mingarelli
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Радуйтесь те, кто родился нормальным.
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Может, за счёт госбюджета каждому участнику подарить набор дилдо ? Они тогда будут заняты любимым делом, и на парад не пойдут.
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... в том числе участвуют в гей-прайдах в Киеве...
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В Европе без толерантности никак! Так что если хотите в Евросоюз, придётся регулярно проводить гей-парады.
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Меня больше всего беспокоит их эгоизм, когда в связи с агрессией и так проблем, разделяющих людей, хватает, так надо разделить именно сейчас людей ещё и по отношению к ним.
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та пистят их тоже)) то москов-пропаганда пугает холопов засильем геев и
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кому - війна, кому - вибори, а підарасам - свято.
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та бл**** сєпари, гомики, мокші, комуняки, мадяри, ляхи, феміністки, антифашисти і антиглобалісти, екологи і любителі котиків і собачок - всі накинулися і давай дерти свої горлянки "зя прява"! цікаво, хоч один відкритий п*дик воює нині на сході? ну щоб довести свою рівноправність?
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Сейчас проблем с проведением "Киев-прайда" может быть больше, чем когда бы то ни было, - Крищенко
-----------------
Каждому гею и соевому выдать по коричневой повязке на руку
и проблема "Киев-прайда" отпадёт сама собой...
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От як тебе так збуджує гей тема...
Роби вже камінгаут...


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Прершим на цій сторінці про геїв появився ти, а потім Боївка...
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Та й судячи по безмежній кількості твоїх коментів в цій сторінці,
ти схоже соєвий гей ативіст-стахановець...
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да уж... пожалуй, фраза "да пошли вы на х..." в данном случае может прозвучать недвусмысленно и как призыв приятно провести время...
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А кто организовывает эти гей парады? кто их проплачивает? кто устраивает в Украине эти провокации ?Почему полиция не ищет организаторов этих провокационных гей парадов?Кто пытается навязать Украинскому обществу чуждые ему аморальное поведение?
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Мировое правительство и ассоциированные с ним организации.
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хихи
скорее всего теже фонды что стоят за псевдоправыми Леваками по всей эвропе и за Хамасом и за Игилом.... цель - деградация и обессиливание "Белой европы", а затем уничтожение руками арабских нелегалов
и скорее всего ушки кагебэ
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А может всё это специально в воспитательных целях?
Вот люди посмотрят, и сделают для себя вывод, хотят ли они быть такими как они.
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А в чем проблема? Многоженство запрещено, но не осуждается обществом.
Пра́йд (англ. Pride) - семейная стая львов. Львы являются хищными млекопитающими и живут в семейных группах - прайдах.
Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов и нескольких половозрелых самок (гарема самок).

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Это называется "подмена понятий".
Потому, что какое отношение понятие "традиция" , к "естеству человека".
Это так же как сказать, что люди традиционно ходят ногами.
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Очень желательно, чтобы те же лесбийки не использовали символы украинского
государства на своей наглядной агитации-плакатах. Чтобы потом им не пришлось в очередной раз делать большие глаза и удивляться, а почему украинцы нас не любят?


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просто ПРОСЯТ пистюлей!!!!
вобще эти вещи мерзкие , отвратительные. но если подумать - это делается системно!! шавки ПРговоцируют Украинцев на естественную реакцию ("и так достали а тут еще и наруга над гос символикой") т.е. дать совсееем маленьких пистюликов немного, а лбгт_гранто-еды все снимут на видосики и будут носится по эвропе с гневними пуками и охами, такой себе гомо-Шатун... война то гибридная, незабываем и чистим кулеметы!!
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Слід якусь іншу назву підібрати без слова "Київ" для цього дійства.
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Пора вже урізноманітнити цей перформанс.
Ну, наприклад, організувати спільні прайди садистів і мазохістів.

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Це галімий гей-парад. І цих геїв треба відправити або в АТО-ООС.
Або щоб їх правий сектор гарно поколотив попросив, таку біду більше не проводи.
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Зачем они нужны в ато, которое уже и не ато ?
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Глава Нацполиции...
Брюхо как у бегемота.
Куда ему кого гонять и охранять..
Наверно один раз подтянуться не сможет.
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Эти парады считаю агрессивной сексуальностью. Ну вы геи, что дальше? Трахайтесь у себя дома с кем хотите! Зачем об этом всем заявлять и навязывать своё видение секса окружающим?
Если б я была мужиком, да ещё и геем , то , мне кажется, сидела б где- нибудь в каморке, чтоб меня никто не видел.
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это точно можно считать предметом гордости?
Зараз проблем із проведенням "Київ-прайду" може бути більше, ніж будь-коли, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7568
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас проблем с проведением "Киев-прайда" может быть больше, чем когда бы то ни было, - Крищенко
 
 
 
 
 
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