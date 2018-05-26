 Сейчас проблем с проведением "Киев-прайда" может быть больше, чем когда бы то ни было, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Менее чем через месяц ЛГБТ сообщество и правозащитные организации проводят традиционный "Киев-прайд" - событие, требующее от полиции больших организационных усилий и кадрового ресурса.

Комментируя это, Крищенко отметил: "Сейчас проблем с проведением может быть больше, чем когда бы то ни было. Во-первых, праворадикалы скоординированы лучше прежнего; во-вторых, на за горами выборы, и кое-кто может хотеть показать себя перед избирателями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время акции в поддержку ЛГБТ в Запорожье в скопление людей бросили петарду - пострадал полицейский

На вопрос о том, имеется ли у правоохранителей информация, что на "Киев-прайде" этого года напряженности будет больше, глава Нацполиции Киева ответил: "Что касается информации, то она есть всегда. И перед каждым "Киев-прайдом" – а в мою бытность главы киевской полиции это будет уже третий по счету – мы серьезно анализируем имеющуюся информацию. И все заявления о том, что "не допустим, не дадим провести" - мы учитываем при подготовке к обеспечению порядка на этой акции. Пока имеем лишь заявку от организаторов. "Киев-прайд" они будут проводить 17 июня. Но мы исходим из того, что противодействие будет, и мы должны будем принимать меры".

Крищенко подчеркнул, что правоохранители могут обеспечить безопасность участников в ходе проведения мероприятия, а обеспечить личную безопасность каждого после его завершения крайне сложно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты ЛГБТ провели сорванный 10 мая круглый стол. Правые пытались помешать акцией "Нет диктатуре меньшинства". Полиция не допустила столкновений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Да, они (гомофобы. - Ред.) пытаются ловить людей на отходах. Но, скажем, за 2 последних "Киев-прайда" в полицию обратились 2 человека. Сказали, что участвовали в марше, и их избили. Первый, с Подола, обратился через 3-4 часа после избиения. Сказать, что полиция здесь не сработала, нельзя. Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Но если люди ходят уже через несколько часов после этого…мы выделить каждому охрану уже не можем. (...) Начну с того, что мы перед всеми массовыми акциями беседуем с представителями, которые будут это проводить. Во-первых, разъясняем законодательство, во-вторых – договариваемся о взаимодействии. С противоположной стороной тоже беседуем, тоже разъясняем законодательство", - рассказал Крищенко.

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.