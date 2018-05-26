 Сейчас проблем с проведением "Киев-прайда" может быть больше, чем когда бы то ни было, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Менее чем через месяц ЛГБТ сообщество и правозащитные организации проводят традиционный "Киев-прайд" - событие, требующее от полиции больших организационных усилий и кадрового ресурса.
Комментируя это, Крищенко отметил: "Сейчас проблем с проведением может быть больше, чем когда бы то ни было. Во-первых, праворадикалы скоординированы лучше прежнего; во-вторых, на за горами выборы, и кое-кто может хотеть показать себя перед избирателями".
На вопрос о том, имеется ли у правоохранителей информация, что на "Киев-прайде" этого года напряженности будет больше, глава Нацполиции Киева ответил: "Что касается информации, то она есть всегда. И перед каждым "Киев-прайдом" – а в мою бытность главы киевской полиции это будет уже третий по счету – мы серьезно анализируем имеющуюся информацию. И все заявления о том, что "не допустим, не дадим провести" - мы учитываем при подготовке к обеспечению порядка на этой акции. Пока имеем лишь заявку от организаторов. "Киев-прайд" они будут проводить 17 июня. Но мы исходим из того, что противодействие будет, и мы должны будем принимать меры".
Крищенко подчеркнул, что правоохранители могут обеспечить безопасность участников в ходе проведения мероприятия, а обеспечить личную безопасность каждого после его завершения крайне сложно.
"Да, они (гомофобы. - Ред.) пытаются ловить людей на отходах. Но, скажем, за 2 последних "Киев-прайда" в полицию обратились 2 человека. Сказали, что участвовали в марше, и их избили. Первый, с Подола, обратился через 3-4 часа после избиения. Сказать, что полиция здесь не сработала, нельзя. Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Но если люди ходят уже через несколько часов после этого…мы выделить каждому охрану уже не можем. (...) Начну с того, что мы перед всеми массовыми акциями беседуем с представителями, которые будут это проводить. Во-первых, разъясняем законодательство, во-вторых – договариваемся о взаимодействии. С противоположной стороной тоже беседуем, тоже разъясняем законодательство", - рассказал Крищенко.
Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.
Пусть, все им покажут, пративным....
также Гей-прайд-парад (англ. Gay pride parade - Парад «гей-гордости»), Прайд-парад (англ. Pride Parade - «Парад ..."
Он оно, что Михалыч....
десь так 10 --20 поліцейських на одного лгбт-гіста) !
а не за счет налогоплательщиков!
натурал-прайды?
я бы поучаствовал.
вв_путин:
"У нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве либо в каких‑то других областях,
ордена им вручают, я лично вручаю."
А на цитату пуйла о геях-орденоносцах россии не реагирует.
Украине отказали в перспективе членства в ЕС, пусть теперь сюда не лезут со своими "ценностями".
https://censor.net.ua/news/3065549/seyichas_po_ryadu_prichin_es_ne_mojet_predlojit_ukraine_perspektivu_chlenstva_mingarelli
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Каждому гею и соевому выдать по коричневой повязке на руку
и проблема "Киев-прайда" отпадёт сама собой...
Роби вже камінгаут...
ти схоже соєвий гей ативіст-стахановець...
скорее всего теже фонды что стоят за псевдоправыми Леваками по всей эвропе и за Хамасом и за Игилом.... цель - деградация и обессиливание "Белой европы", а затем уничтожение руками арабских нелегалов
и скорее всего ушки кагебэ
Вот люди посмотрят, и сделают для себя вывод, хотят ли они быть такими как они.
Пра́йд (англ. Pride) - семейная стая львов. Львы являются хищными млекопитающими и живут в семейных группах - прайдах.
Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов и нескольких половозрелых самок (гарема самок).
Потому, что какое отношение понятие "традиция" , к "естеству человека".
Это так же как сказать, что люди традиционно ходят ногами.
государства на своей наглядной агитации-плакатах. Чтобы потом им не пришлось в очередной раз делать большие глаза и удивляться, а почему украинцы нас не любят?
вобще эти вещи мерзкие , отвратительные. но если подумать - это делается системно!! шавки ПРговоцируют Украинцев на естественную реакцию ("и так достали а тут еще и наруга над гос символикой") т.е. дать совсееем маленьких пистюликов немного, а лбгт_гранто-еды все снимут на видосики и будут носится по эвропе с гневними пуками и охами, такой себе гомо-Шатун... война то гибридная, незабываем и чистим кулеметы!!
Ну, наприклад, організувати спільні прайди садистів і мазохістів.
Або щоб їх правий сектор гарно
поколотивпопросив, таку біду більше не проводи.
Брюхо как у бегемота.
Куда ему кого гонять и охранять..
Наверно один раз подтянуться не сможет.
Если б я была мужиком, да ещё и геем , то , мне кажется, сидела б где- нибудь в каморке, чтоб меня никто не видел.