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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (15894) Нацполиция (7475) ЛГБТ-сообщество (180) Крищенко (195)

 "Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Выделить каждому охрану не можем", - Крищенко о запланированном на июнь "Киев-прайде". (исправлено)

Правоохранители могут обеспечить лишь безопасность участников в ходе проведения мероприятия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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На вопрос о том, имеется ли у правоохранителей информация, что на "Киев-прайде" этого года напряженности будет больше, глава Нацполиции Киева ответил: "Что касается информации, то она есть всегда. И перед каждым "Киев-прайдом" – а в мою бытность главы киевской полиции это будет уже третий по счету – мы серьезно анализируем имеющуюся информацию. И все заявления о том, что "не допустим, не дадим провести" - мы учитываем при подготовке к обеспечению порядка на этой акции. Пока имеем лишь заявку от организаторов. "Киев-прайд" они будут проводить 17 июня. Но мы исходим из того, что противодействие будет, и мы должны будем принимать меры".

Крищенко подчеркнул, что правоохранители могут обеспечить безопасность участников в ходе проведения мероприятия, а обеспечить личную безопасность каждого после его завершения крайне сложно. 

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"Да, они (гомофобы. - Ред.) пытаются ловить людей на отходах. Но, скажем, за 2 последних "Киев-прайда" в полицию обратились 2 человека. Сказали, что участвовали в марше, и их избили. Первый, с Подола, обратился через 3-4 часа после избиения. Сказать, что полиция здесь не сработала, нельзя. Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Но если люди ходят уже через несколько часов после этого…мы выделить каждому охрану уже не можем. (...) Начну с того, что мы перед всеми массовыми акциями беседуем с представителями, которые будут это проводить. Во-первых, разъясняем законодательство, во-вторых – договариваемся о взаимодействии. С противоположной стороной тоже беседуем, тоже разъясняем законодательство", - рассказал Крищенко.

Полный текст интервью с главой ГУ Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068266
 
 
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это точно можно считать предметом гордости?
Зараз проблем із проведенням "Київ-прайду" може бути більше, ніж будь-коли, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7568
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Так нах*я его тогда проводить? ради кучки говномесов!
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тут мабуть 70 % совкопенсіонерів на форумі строчить хоч і вишиванці але совок не вивітрився з мізків.
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Ліберастія і комунія це два способи контролю свідомості, заварені в одному каббалістському казані.
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))) по поводу комментов чуть выше загуглил картинки про самолайк - и ВНЕЗАПНО среди прочего обнаружилась картинка в тему новости "Ми забезпечуємо безпосередньо проведення заходу та роз’їзд учасників. Виділити кожному охорону не можемо", - Крищенко про запланований на червень "Київ-прайд" - Цензор.НЕТ 3131

"Ми забезпечуємо безпосередньо проведення заходу та роз’їзд учасників. Виділити кожному охорону не можемо", - Крищенко про запланований на червень "Київ-прайд" - Цензор.НЕТ 3501
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походу Авакян после финала подарит Крищенко лотерейный билет и флаер на посещение топ-саун на месяц )))
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У нас уже и гей-парады почти на европейском уровне, и заплаты получаем европейские, и коммуналку платим по европейским ценам, и коррупцию

почти всю вывели, и президент, самый что ни на есть европейский, а многих из нас, всё равно это не устраивает. Берите пример с порохоботов, они только от вида кондитера уже в кайфе😊
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А тобі , Ната, подобається янукович? Ти від нього в кайфі,це видно.
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Как сказал мне одни умный человек: "Да ты успокойся, на гей-парадах настоящих п@дарасов нету"
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Интересная идея. Вполне возможно, что это проплаченные провокаторы.
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Слово Пек означає демонічну істоту пекельного світу. Забезпечувати значить захищати від демонів. Випускати демонів на вулиці це протилежна дія до поняття забезпечувати. Цур тобі, пек, ліберастичний йолоп, і дорога в пекло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Выделить каждому охрану не можем", - Крищенко о запланированном на июнь "Киев-прайде". (исправлено)
 
 
 
 
 
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