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 Политика Украины
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 Украина должна сосредоточиться на реформах, вступление в НАТО - дело будущего, но ни одна другая страна не может повлиять на это, - Столтенберг

НАТО оказывает Украине политическую и практическую помощь, а некоторые союзные страны также предоставляют двустороннюю помощь.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции", - пояснил Столтенберг.

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По словам генсека НАТО, сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего. Однако он подчеркнул, что этот вопрос только между НАТО и Украиной, и ни одна другая сторона не может узурпировать право голоса в этом вопросе.

"Наше сообщение такое: суверенное право каждого государства - решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать. Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил он.

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В то же время он напомнил, что Североатлантический альянс требует выполнения Минских договоренностей, включая немедленное прекращение огня и вывод тяжелой военной техники, а также обеспечения международным наблюдателям полного и беспрепятственного доступа к зоне боевых действий.

В понедельник Йенс Столтенберг примет участие в заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Варшаве, а также встретится с президентом Анджеем Дудой и министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Источник: https://censor.net.ua/n3068265
 
   
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Так уже четыре года "реформ"!... Еще сосредоточиться?...
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он ,как дипломат, не может прямо сказать - вас в нато не ждут. И говорит намеками
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Нет! НАТО из каждого утюга орет "Двери в альянс для Украины открыты!" Просто теперь ткнули очередной раз шокорыгов в отсутствие реформ
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Нет, это он как дипломат о реХформах говорит..........

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Та мы почитай уже лет двадцать никак не тронемся с места...желание есть,а возможности нет
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"Элиту" всё устраивает..зачем им куда то двигаться..?
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Почти по Гоголю ("Ревизор" - для тех, кто не читал):
"Реформы, реформы, реформы... тридцать пять тысяч одних
реформ!..."
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Агент кремля долбаный! Он на что намекает? Он что, реформ не видит? Вот видите, и Столбенберг говорит, что нужно распродать землю!
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Такой смачный щелбан по диабетному носу. Типа перестань бредить, работай давайо
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ти ще скажи, що це підтримка обрання папа на другий термін!
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рабССия прошла чудовищный искусственный отбор или обратную селекцию, когда что-то ценное, что могло бы дать ростки вменяемого мира, уничтожалось, травилось, высылалось либо бежало само. Оставалось то, что готово жить в нужнике, стоя по-горло в содержимом выгребной ямы, а элита отличалась от этих говномесов только тем, что сторожила их, чтобы те не вылезли из ямы. По сути, они сделали из своей стороны огромный сортир с двумя этажами. На верхнем жили вертухаи, не важно в какой ипостаси, а внизу - то самое стадо, стоящее по горло в «русском мире». В конце концов, даже те, кто снизу, нашли свой смысл жизни в том, что правильное поведение может вынуть их из жижи и поставить на роль надзирателя над теми, кто не выбрался оттуда. Наблюдать сверху, как быдло копошится в нечистотах - предел мечтаний, и этой публике кажется, что так устроен весь мир. Они просто не догадываются, что судят о мире по содержимому родного сортира.
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Неужели повышение цены на газ, смена цвета беретов и назначение Бирюкова внештатным советником президента не приблизили Украину к НАТО? Україна має зосередитися на реформах, вступ до НАТО - справа майбутнього, але жодна інша країна не може вплинути на це, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5261
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А ещё ришуча и конче необходимая замена синих жетонов в метро на зелёные и поднятие проезда до 8 гривен. Совсем эта НАТО опухла!
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Да нет.
Что очень приблизило, так это бегство Януковича и команды российской агентуры с ним к своим хозяевам в Россию..
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"Наше сообщение такое: суверенное право каждого государства - решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать. Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил он.

Это самое главное.

Но хотелось бы также добавить, что затягивание процесса вступления в НАТО под видом требований реформ может привести к печальным результатам, получится как с членством Украины в ЕС, да и членство в НАТО нужно сейчас, а не в будущем.
Очередная морковка, которую тянут перед Украиной, чтобы потом кинуть Украину, начинает надоедать.
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Лет пять
эти "реформаторы" проводят "реформы"... Ограбили
страну... Кинули в
три раза гривну... Заоблачные
цены на энергоносители... Теперь пишут - оказывается,
что масштаб реформ, которые ПРЕДСТОИТ осуществить - уникальный... Что они еще
задумали сделать с украинцами?...
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1. Газ плюс 70%.
Остальное в том же духе
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все неймется ,кацапня?а шо там у тебя?как успехи в стабильности сколенвстана?стабильно встаете с колен которое столетие?
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Як мені подобається як ватна ботва пише "заоблачніє цєни на єнєргонасітєлі", ніби ми платим найбільше в світі )))) ватні довбодятли. Так хотять за вуха притягнути якийсь негатив типу від влади. Гидко на цих недобитих коммуняк дивитись, і читати.
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Пхахаха, поки в кріслі президента сидить жопа ригоанала Парашенко ніяких рехворм не буде
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Україна має зосередитися на реформах, вступ до НАТО - справа майбутнього, але жодна інша країна не може вплинути на це, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7948
Тётя Роза‏ @Anakoyher 1 ч.1 час назад

Кремль предлагает простую и надежную стратегию.
Путин будет смотрящим в Восточном полушарии. Трамп - в Западном.
Что их там не устраивает?
Они, что, не верят Путину?
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Большинство украинцев в результате "реформ" стали беднее, несколько тысяч человек пожертвовали жизнью. Чем пожертвовали президент и его приближенные ради Украины?
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Президент став бідніше вдвічі, і жертвує мільйони на благодійність. а ти чим жертвуєш?
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Статком падлошенко виросли як і його подруги ахмєтова, так шо не треба порохосос плямкати
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Не нук ржаки и все! Вы наверное не понимаете, в чем проблема?

Африканский континент вновь начал раскалываться на две отдельные части. В этот раз пострадали жители Уганды, где разломы прошли через жилые дома, мосты и дороги. Около трехсот домов разрушены, связь с остальной территорией разорвалась, сообщает Новости Планеты. В ближайшем будущем Африка определенно расколется на две отдельные единицы - Нубийскую плиту и Сомалийскую. Ранее катастрофа затронула Кению, тогда многие жители покинули территорию. В этот раз тоже состоялась эвакуация.

Разделение континента происходит по линии Восточно-Африканского разлома, который простирается от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке.

Ученые уже не сомневаются, что очень скоро придется перерисовывать абсолютно все карты и переписывать учебники, так как происходит новое деление мира. Процесс не завершится одним африканским континентом. Америку, учитывая происходящие там события, тоже ждет раскол.
Надо подсказать нашим ученным, что они должны подсказать нам! Это режим разломов стр.88 манукрипт Войнича. Форма плазменного поля ядра планеты - это суперэллипс (квадрат с вогнутыми краями). На одном конце - вулкан Гаваии, все остальные стороны тоже определены. И события ждущие их УЖЕ!! указаны.
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карты уже конечно надо рисовать...а то через сотни миллионов лет ,к моменту раскола,до перерисовки руки не дойдут Україна має зосередитися на реформах, вступ до НАТО - справа майбутнього, але жодна інша країна не може вплинути на це, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3295
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Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с инициативой пересмотра программ поддержки альянсом Украины. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает "Европейская правда".

В обращении Будапешта говорится, что "украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление". Получение документа под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" представителями альянса "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.

Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. "Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось", - отмечает "Европейская правда".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна сосредоточиться на реформах, вступление в НАТО - дело будущего, но ни одна другая страна не может повлиять на это, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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