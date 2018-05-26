 Украина должна сосредоточиться на реформах, вступление в НАТО - дело будущего, но ни одна другая страна не может повлиять на это, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции", - пояснил Столтенберг.

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По словам генсека НАТО, сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего. Однако он подчеркнул, что этот вопрос только между НАТО и Украиной, и ни одна другая сторона не может узурпировать право голоса в этом вопросе.

"Наше сообщение такое: суверенное право каждого государства - решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать. Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил он.

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В то же время он напомнил, что Североатлантический альянс требует выполнения Минских договоренностей, включая немедленное прекращение огня и вывод тяжелой военной техники, а также обеспечения международным наблюдателям полного и беспрепятственного доступа к зоне боевых действий.

В понедельник Йенс Столтенберг примет участие в заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Варшаве, а также встретится с президентом Анджеем Дудой и министром национальной обороны Мариушем Блащаком.