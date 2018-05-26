 Украина должна сосредоточиться на реформах, вступление в НАТО - дело будущего, но ни одна другая страна не может повлиять на это, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Эта помощь заключается в поддержке Украины в реформировании вооруженных сил и в подготовке к евроатлантической интеграции", - пояснил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, сейчас Украине следует сосредоточить внимание на реформах, тогда как перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего. Однако он подчеркнул, что этот вопрос только между НАТО и Украиной, и ни одна другая сторона не может узурпировать право голоса в этом вопросе.
"Наше сообщение такое: суверенное право каждого государства - решить, какой путь она хочет выбрать, в том числе, как хотела бы защитить себя и к какому военному союзу принадлежать. Россия здесь ничего сказать не может. Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил он.
В то же время он напомнил, что Североатлантический альянс требует выполнения Минских договоренностей, включая немедленное прекращение огня и вывод тяжелой военной техники, а также обеспечения международным наблюдателям полного и беспрепятственного доступа к зоне боевых действий.
В понедельник Йенс Столтенберг примет участие в заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Варшаве, а также встретится с президентом Анджеем Дудой и министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
"Реформы, реформы, реформы... тридцать пять тысяч одних
реформ!..."
Что очень приблизило, так это бегство Януковича и команды российской агентуры с ним к своим хозяевам в Россию..
Это самое главное.
Но хотелось бы также добавить, что затягивание процесса вступления в НАТО под видом требований реформ может привести к печальным результатам, получится как с членством Украины в ЕС, да и членство в НАТО нужно сейчас, а не в будущем.
Очередная морковка, которую тянут перед Украиной, чтобы потом кинуть Украину, начинает надоедать.
эти "реформаторы" проводят "реформы"... Ограбили
страну... Кинули в
три раза гривну... Заоблачные
цены на энергоносители... Теперь пишут - оказывается,
что масштаб реформ, которые ПРЕДСТОИТ осуществить - уникальный... Что они еще
задумали сделать с украинцами?...
Остальное в том же духе
Тётя Роза @Anakoyher 1 ч.1 час назад
Кремль предлагает простую и надежную стратегию.
Путин будет смотрящим в Восточном полушарии. Трамп - в Западном.
Что их там не устраивает?
Они, что, не верят Путину?
Африканский континент вновь начал раскалываться на две отдельные части. В этот раз пострадали жители Уганды, где разломы прошли через жилые дома, мосты и дороги. Около трехсот домов разрушены, связь с остальной территорией разорвалась, сообщает Новости Планеты. В ближайшем будущем Африка определенно расколется на две отдельные единицы - Нубийскую плиту и Сомалийскую. Ранее катастрофа затронула Кению, тогда многие жители покинули территорию. В этот раз тоже состоялась эвакуация.
Разделение континента происходит по линии Восточно-Африканского разлома, который простирается от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке.
Ученые уже не сомневаются, что очень скоро придется перерисовывать абсолютно все карты и переписывать учебники, так как происходит новое деление мира. Процесс не завершится одним африканским континентом. Америку, учитывая происходящие там события, тоже ждет раскол.
Надо подсказать нашим ученным, что они должны подсказать нам! Это режим разломов стр.88 манукрипт Войнича. Форма плазменного поля ядра планеты - это суперэллипс (квадрат с вогнутыми краями). На одном конце - вулкан Гаваии, все остальные стороны тоже определены. И события ждущие их УЖЕ!! указаны.
В обращении Будапешта говорится, что "украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление". Получение документа под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" представителями альянса "Европейской правде" подтвердили в штаб-квартире НАТО.
Документ был одобрен на заседании правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном еще 18 мая. "Главная идея, которую продвигает правительство Орбана: реформирование Украины провалилось", - отмечает "Европейская правда".