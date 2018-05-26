 С погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине

В воскресенье, 27 мая, в 12:00 в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области состоится прощание с Марьяном Корчаком (позывной Хитрый), военнослужащим 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор", который погиб 25 мая утром при обстреле наемниками РФ наших позиций из 122 и 152-миллиметровой артиллерии в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Марьян Корчак родился 06 сентября 1995 года в с. Шкло, Яворовского района Львовской области. Окончил ВПУ №29 в городе Львов.
В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.
У него остались родители, брат и сестра.
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