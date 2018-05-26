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 Политика Украины, Общество
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 С погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине

В воскресенье, 27 мая, в 12:00 в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области состоится прощание с Марьяном Корчаком (позывной Хитрый), военнослужащим 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый Сектор", который погиб 25 мая утром при обстреле наемниками РФ наших позиций из 122 и 152-миллиметровой артиллерии в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Марьян Корчак родился 06 сентября 1995 года в с. Шкло, Яворовского района Львовской области. Окончил ВПУ №29 в городе Львов.

В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.

У него остались родители, брат и сестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-летний воин-доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК Марьян Корчак (друг Хитрый) погиб на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела. ФОТО

С погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3068264
 
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине
 
 
 
 
 
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