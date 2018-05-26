 С погибшим на Донбассе 22-летним воином-добровольцем 1-й ОШР ДУК ПС Марьяном Корчаком простятся завтра на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Марьян Корчак родился 06 сентября 1995 года в с. Шкло, Яворовского района Львовской области. Окончил ВПУ №29 в городе Львов.

В 2016 году присоединился к Национально-освободительному движению "Правый Сектор". Летом того же года, в составе 1-й ОШР ДУК ПС отправился на фронт.

У него остались родители, брат и сестра.

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