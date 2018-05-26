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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2532) убийство (4840) Черкассы (543) Черкасщина (504) Блок Петра Порошенко (1496)

 Черкасская "Солидарность" требует от правоохранителей оперативно расследовать убийство депутата облсовета Гуры, - заявление

Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность" требует от правоохранительных органов оперативно расследовать убийство депутата облсовета Сергея Гуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении областной организации партии.

"Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность" шокирована дерзким убийством депутата областного совета Сергея Гуры и требует от правоохранительных органов обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления, которое даст ответы на вопросы о причинах преступления, каналы происхождения огнестрельного оружия и возможных заказчиков", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый депутат черкасского облсовета Гура и человек, который в него стрелял были знакомы, - прокуратура

Как известно, вечером 24 мая в Черкассах двумя выстрелами был убит депутат Черкасского областного совета от партии "Батькивщина" Сергей Гура. Нападавший - его бывший охранник - был ранен.

По информации черкасских СМИ, Сергей Гура, ранее работавший заместителем Черкасского городского головы, также был известен в криминальных кругах по прозвищу Гурентий как член влиятельного в регионе ОПГ "Торпеда". Деятельность ОПГ активизировалась в 2016-2017 годах, когда ее члены организовали в Черкасской области несколько пророссийских провокаций.

Напомним, по данным следствия,около 18:00 24 мая в центре города Черкассы в помещении общественной организации между депутатом Сергеем Гурой и его знакомым, 48-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний совершил несколько выстрелов в депутата, после этого мужчина забаррикадировался в этом помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.

Источник: https://censor.net.ua/n3068262
 
 
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меня смущает,что он является действующи депутатом от йуляхи
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Чего это за йуляхиного так пэкутся пэтины？😀
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а ты чаще содержание статей читай...а не только заголовки

"Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность" шокирована дерзким убийством депутата областного совета Сергея Гуры и требует от правоохранительных органов обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления, которое даст ответы на вопросы о причинах преступления, каналы происхождения огнестрельного оружия и возможных заказчиков", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net.ua/n3068262
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Ты пробуй осмысливать то, что прочитал, хотя чем тебе😀
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для начала пробуй все читать...а потом уже осмысливай .даже тем,чего у тебя имеется.авось начнешь догадываться,что мир гораздо сложнее,чем ты предполагал
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..Гига -не тупи !....«Батьківщина» вимагає ретельного розслідування вбивства депутата в Черкасах, - заява партії | Батькiвщина .Увечері 24 травня у Черкасах вбито депутата обласної ради від ВО «Батьківщина», екс-заступника міського голови Черкас Сергія Гуру.Надзвичайна подія сталася під час нападу на офіс політика.У «Батьківщині» приголомшені новиною з Черкас. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого однопартійця. Водночас ми звертаємося до правоохоронців з вимогою ретельного та об'єктивного розслідування вбивства депутата. Черкаська "Солідарність" вимагає від правоохоронців оперативно розслідувати вбивство депутата облради Гури, - заява - Цензор.НЕТ 2098
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Гыг с Вами тупил потому, что процитировал статью и выделил - что требуют?
Он как-то упомянул в контексте, что Батькивщина не требовала ничего?
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там такого ... полным полно,да и сама ювт,ещё та пройдоха
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Партии- то для лохов. В ОПГ, поделившим корыта в Черкассах и с бепепепе, и с Батькивщины, пидорасных тоже хватает. Порой бепепепешники в бепепепешников стреляют, ибо разные ОПГ. Не будьте наивными.
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злоба настолько накопилась что скоро не единичное исстребление этих уродов а будет настоящая охота за головами.....
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Тот случай, когда товарищи по бизнесу ближе, чем товарищи по партии... Черкасская "Солидарность" требует от правоохранителей оперативно расследовать убийство депутата облсовета Гуры, - заявление - Цензор.НЕТ 8323
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А чем полезен Гурентий для Батькивщины?
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і хто, потім каже про піар-популізм?!
чи це панамські патріоти наїзжають) на неіснуючний-фронт?!
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Откровенное слияние криминала и власти..
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Ого!!!
То есть, остальные преступления нужно расследовать в обычном режиме, а тут ОСОБОЕ???
У нас чего, полиция подчиняется Партиям или служит государству?!
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А чё там расследовать-то?
У чувака накипело, пришёл и "снял неприкосновенность" с гниды...
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видимо в Украине, начинаются времена стремительно меняющихся событий
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А кто там громче всего кричит "держи вора", согласно пословице?
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Очень авторитетный для меня источник - обозреватель. Это первого. А второе - чего ж тогда за него мазу тянет бебепе? Отвечаю - бо казачёк то засланный.
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Ты лучше скажи чего баба Йуля - за него мазу не тянет?
Явно боится привлекать к этой фигуре внимание...

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Ты збежало в Чехию из Украины ради лучшей жизни, поэтому закрой пасть - мы и без предателей разберёмся как нам тут жить.
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Нет, он просто задал вопрос, на который не получил разумный ответ.
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Убийство Галины Старовойтовой в 1998 году расследуют до сих пор.Убийство Влада Листьева с 1995 г.,а Игоря Талькова с 1991 года.Быстро только кошаки Вискас жуют
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Политические убийства планируются значительно лучше, чем бытовые...
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мне одному кажется бредовость требованья оперативного расследованья убийства, типа сидят такие чуваки полициейские че там у нас завалили депутата да похер а тут начальник заходит и говорит от нас потребовали оперативно расследовать а они такие ну ладно попробуем оперативно а то если бы не потребовали этим убийством осенью бы наверное занялись где то в ближе к ноябрю
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Сергея Гура известный в Черкассах бандюк из 90-х, правая рука пахана города Торпеды, и его "полпред" в исполкоме и всей городской власти...
Впервые во власть избрался по спискам Партии регионов - но после майдана 2014 года переизбирался уже по спискам Батькивщины/Родины...

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Партия регионов вырастила в 90-е годы много авторитетов бандитского Петробурга.Многие уже лежат на кладбище в Мушкетово под Донецком
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеркасская "Солидарность" требует от правоохранителей оперативно расследовать убийство депутата облсовета Гуры, - заявление
 
 
 
 
 
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