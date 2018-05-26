 Черкасская "Солидарность" требует от правоохранителей оперативно расследовать убийство депутата облсовета Гуры, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении областной организации партии.

"Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность" шокирована дерзким убийством депутата областного совета Сергея Гуры и требует от правоохранительных органов обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления, которое даст ответы на вопросы о причинах преступления, каналы происхождения огнестрельного оружия и возможных заказчиков", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый депутат черкасского облсовета Гура и человек, который в него стрелял были знакомы, - прокуратура

Как известно, вечером 24 мая в Черкассах двумя выстрелами был убит депутат Черкасского областного совета от партии "Батькивщина" Сергей Гура. Нападавший - его бывший охранник - был ранен.

По информации черкасских СМИ, Сергей Гура, ранее работавший заместителем Черкасского городского головы, также был известен в криминальных кругах по прозвищу Гурентий как член влиятельного в регионе ОПГ "Торпеда". Деятельность ОПГ активизировалась в 2016-2017 годах, когда ее члены организовали в Черкасской области несколько пророссийских провокаций.

Напомним, по данным следствия,около 18:00 24 мая в центре города Черкассы в помещении общественной организации между депутатом Сергеем Гурой и его знакомым, 48-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний совершил несколько выстрелов в депутата, после этого мужчина забаррикадировался в этом помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.