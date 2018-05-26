 Черкасская "Солидарность" требует от правоохранителей оперативно расследовать убийство депутата облсовета Гуры, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении областной организации партии.
"Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность" шокирована дерзким убийством депутата областного совета Сергея Гуры и требует от правоохранительных органов обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления, которое даст ответы на вопросы о причинах преступления, каналы происхождения огнестрельного оружия и возможных заказчиков", - говорится в заявлении.
Как известно, вечером 24 мая в Черкассах двумя выстрелами был убит депутат Черкасского областного совета от партии "Батькивщина" Сергей Гура. Нападавший - его бывший охранник - был ранен.
По информации черкасских СМИ, Сергей Гура, ранее работавший заместителем Черкасского городского головы, также был известен в криминальных кругах по прозвищу Гурентий как член влиятельного в регионе ОПГ "Торпеда". Деятельность ОПГ активизировалась в 2016-2017 годах, когда ее члены организовали в Черкасской области несколько пророссийских провокаций.
Напомним, по данным следствия,около 18:00 24 мая в центре города Черкассы в помещении общественной организации между депутатом Сергеем Гурой и его знакомым, 48-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого последний совершил несколько выстрелов в депутата, после этого мужчина забаррикадировался в этом помещении. Депутат от огнестрельных ранений погиб.
"Черкасская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко-Солидарность" шокирована дерзким убийством депутата областного совета Сергея Гуры и требует от правоохранительных органов обеспечить оперативное и объективное расследование этого преступления, которое даст ответы на вопросы о причинах преступления, каналы происхождения огнестрельного оружия и возможных заказчиков", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net.ua/n3068262
Он как-то упомянул в контексте, что Батькивщина не требовала ничего?
чи це панамські патріоти наїзжають) на неіснуючний-фронт?!
То есть, остальные преступления нужно расследовать в обычном режиме, а тут ОСОБОЕ???
У нас чего, полиция подчиняется Партиям или служит государству?!
У чувака накипело, пришёл и "снял неприкосновенность" с гниды...
Политическую карьеру Сергей Гура начал в 2007 году - он был избран депутатом облсовета от Социалистической партии. В 2010-м возглавляет Чигиринскую организацию Партии регионов. В 2016-м его назначают заместителем мэра по квоте ВО "Батьківщина".
Явно боится привлекать к этой фигуре внимание...
Впервые во власть избрался по спискам Партии регионов - но после майдана 2014 года переизбирался уже по спискам Батькивщины/Родины...