 В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 25 мая назначено проведение компьютерного тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей для 1344 судей в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 1 февраля 2018 года, и для 6 судей, которые не явились на такое тестирование в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 20 октября 2017 года.

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Тестирования, согласно опубликованному ВККСУ графику, будут проводиться с 5 по 20 июня.