 В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 25 мая назначено проведение компьютерного тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей для 1344 судей в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 1 февраля 2018 года, и для 6 судей, которые не явились на такое тестирование в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 20 октября 2017 года.
Тестирования, согласно опубликованному ВККСУ графику, будут проводиться с 5 по 20 июня.
Без этого вся эта суета напоминает переливание из пустого в порожнее.
Перший Національний Український Конгрес
Перший Національний Український Конгрес проголосував за визнання:
1. Злочинності, нелигітимності та дисфункційності Верховної Ради України, як не відповідаючій сподіванням електорату.
2. Повноважень Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання, методу прямого народовладдя згідно відповідних статей Конституції України.
3. Міністерства Внутрішніх Справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС, злочинною організацію що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Генеральної Прокуратури України та її підрозділів, включно з Військовою Прокуратурою - злочинною організацією.
Історичну віху пройдено.
Клоунада с переаттестацией преступников затеяна для вешанья лапши как Западу с американцами, так и нам.