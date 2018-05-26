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 Политика Украины
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 В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ

Компьютерное тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, назначенное Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ) для 1350 судей, будет проходить в июне в несколько этапов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 25 мая назначено проведение компьютерного тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей для 1344 судей в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 1 февраля 2018 года, и для 6 судей, которые не явились на такое тестирование в рамках процедуры квалификационного оценивания, предназначенного решением Комиссии от 20 октября 2017 года.

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Тестирования, согласно опубликованному ВККСУ графику, будут проводиться с 5 по 20 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068261
 
 
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а у них разве есть морально психологические качества?
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это как - виллы не менее 3 этажей с лифтом? В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 3826 В течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 830
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Судей нужно периодически проверять на детекторе лжи, так было бы хоть какое-то препятствие мешающее им судить за деньги.
Без этого вся эта суета напоминает переливание из пустого в порожнее.
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Нужно Саакашвили возвращать...Прекрасно решил судейскую проблему в Грузии. Быстро и оперативно...Всех колядников, быстро отправил на...рен...Очистил страну от коррупционной погани. Протягом червня 1350 українських суддів мають пройти тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 3749
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Протягом червня 1350 українських суддів мають пройти тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 1447
Перший Національний Український Конгрес
Перший Національний Український Конгрес проголосував за визнання:
1. Злочинності, нелигітимності та дисфункційності Верховної Ради України, як не відповідаючій сподіванням електорату.
2. Повноважень Першого Національного Українського Конгресу як альтернативного законодавчого зібрання, методу прямого народовладдя згідно відповідних статей Конституції України.
3. Міністерства Внутрішніх Справ України як прямого спадкоємця більшовицьких ЧК та НКВС, злочинною організацію що є джерелом корупції та кримінальної злочинності в Україні.
4. Генеральної Прокуратури України та її підрозділів, включно з Військовою Прокуратурою - злочинною організацією.
Історичну віху пройдено.
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Насчет "общих способностей" особенно понравилось. Протягом червня 1350 українських суддів мають пройти тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 8630 Протягом червня 1350 українських суддів мають пройти тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 8630 Протягом червня 1350 українських суддів мають пройти тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, - ВККСУ - Цензор.НЕТ 8630
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За 26 лет Независимости в судейском корпусе прошёл такой естественный коррупционный отбор, что там людей чести, морали и культуры просто нет.
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Каждый наш судья - преступник, чтоб в этом убедиться достаточно посмотреть статки его семьи и ближайших родственников. И все это знают.
Клоунада с переаттестацией преступников затеяна для вешанья лапши как Западу с американцами, так и нам.
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Детектор лжи и один вопрос- брал или нп брал? Можно проще- всех уволить.
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В конце 90-х при написании научной работы "Преступность и практика применения наказаний в Украине переходного периода" мне приходилось массово тестировать наших ментов и тюремщиков с использованием MMPI. По результатам тестирования ни один из них не имеет морального права работать в правоохранительных органах. Прослеживается четкая корреляция между стажем работы и психическими отклонениями. Более того, начальствующий состав ничем по своему психотипу и морально-этическим качествам не отличается от воров, бандитов и убийц. Тест на IQ отказались проходить все респонденты. Работа опубликована и защищена в Лондонском университете. Общий вывод - "цель правоохранительной системы Украины - приватизация человеческих ресурсов, должностей и законодательства с целью личного обогащения"... Переходной период что то никак не заканчивается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение июня 1350 украинских судей должны пройти тестирования личных морально-психологических качеств и общих способностей, - ВККСУ
 
 
 
 
 
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