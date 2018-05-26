EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Киевские новости, Общество
  518  17
Все про:безопасность (636) Лига чемпионов (186) МВД (7542) Нацполиция (7475)

 За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей

До завершения финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится вечером в субботу, 26 мая, в Киеве за порядком будут наблюдать 10 тыс сотрудников всех ведомств системы МВД Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

В сообщении также отмечается, что утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых людей.

"6:30 на перекрестке лиц Шота Руставелли и Бассейной возникла перепалка между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские вмешались и прекратили конфликт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев

Еще одна ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике.

"Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы", - отмечается в сообщении.

За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей 01
За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей 02
За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей 03
За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей 04

Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3068254
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После финала жопа будет лугандонским маладым республикам. Такая силища их за день сметёт в Кацапию и Азовское море
 показать весь комментарий
 
 
реально дуже багато ментів поліції в Києві...
непокоїть наявність автоматичної зброї у деяких з них!
будемо сподіватися, що до застосування автоматів не дійде - Україна не кацапія!
 показать весь комментарий
 
Так не кацапія, а її копія. Дякувати зусиллям Парашенко та його сепаратистському оточенню
 показать весь комментарий
 
 
та отож, але ж надія (не плутати з савченко))), вмирає останьою!
 показать весь комментарий
 
це нормально коли поліція працює у посиленому режимі є автоматична зброя і у Бельгії і Франції і інших країнах, не кажучи про Ізраіль, футбол футболом а в іншій частині країни луганда.
 показать весь комментарий
 
 
та які проблеми?! у авакова) є і танки-артилерія - треба їх вивести на вулиці Києва -
і якраз перед матчем ЛЧ )))
 показать весь комментарий
 
нафіга? Автомат то штатна зброя, не відлякує, тільки хом'ячки шугаються. А важка зброя дійсно може шугати усіх.
 показать весь комментарий
 
а автомати нафіга? хомячки їх не лякаються?! За порядком у суботу в Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців - Цензор.НЕТ 4121 За порядком у суботу в Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців - Цензор.НЕТ 4121 За порядком у суботу в Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців - Цензор.НЕТ 4121
ти в штатах живеш))), чого тут за чоколятних топиш?
 показать весь комментарий
 
Вы беседуете с одним из зрады, которая ни в каких темах преднамеренно не помнит, что паРаша оккупировала территорию Украины и продолжает агрессию...
 показать весь комментарий
 
І ще 5000 сатрудніков у штатському будуть наблюдати за паліцейськими, які будуть наблюдати за порядком. )))
 показать весь комментарий
 
 
"наблюдєніє за наблюдающім" - це десь було в прайсі), в будинку розпусти! За порядком у суботу в Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців - Цензор.НЕТ 321
 показать весь комментарий
 
*Хлеба і зреліщ * ( кац ) ....Під час війни ..
 показать весь комментарий
 
Ждём вечером в прямом эфире хором не менее 50 тысяч голосов и подпеваем десятками миллионов:
За порядком у суботу в Києві стежитимуть 10 тисяч правоохоронців - Цензор.НЕТ 2933
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗа порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей
 
 
 
 
 
 вверх