 За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

В сообщении также отмечается, что утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых людей.

"6:30 на перекрестке лиц Шота Руставелли и Бассейной возникла перепалка между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские вмешались и прекратили конфликт".

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Еще одна ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике.

"Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы", - отмечается в сообщении.









Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.