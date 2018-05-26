 За порядком в субботу в Киеве будут наблюдать 10 тысяч правоохранителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.
В сообщении также отмечается, что утром полицейские предупредили две конфликтные ситуации между компаниями молодых людей.
"6:30 на перекрестке лиц Шота Руставелли и Бассейной возникла перепалка между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские вмешались и прекратили конфликт".
Еще одна ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике.
"Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы", - отмечается в сообщении.
Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.
ментівполіції в Києві...
непокоїть наявність автоматичної зброї у деяких з них!
будемо сподіватися, що до застосування автоматів не дійде - Україна не кацапія!
і якраз перед матчем ЛЧ )))
ти в штатах живеш))), чого тут за чоколятних топиш?