 Европейская киноакадемия призвала весь мир содействовать освобождению Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте организации.

"Сегодня двенадцатый день бессрочной голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, и, по словам его адвоката Дмитрия Динзе, он планирует продолжать голодовку до самой своей смерти, если его требования не будут выполнены ... Мы глубоко обеспокоены, поэтому еще раз требуем обеспечить его безопасность и немедленно и безусловно его освободить", - отмечают авторы обращения.

"Пожалуйста, помогите нам спасти его - обратитесь к своему министру иностранных дел, вашему депутату или в посольство России в вашей стране и попросите их сделать все возможное для освобождения Олега Сенцова! Мы должны действовать сейчас!" - говорится в письме, которое подписали Агнешка Холланд и Вим Вендерс.

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Письма уже подписали известные режиссеры, продюсеры, актеры и активисты, среди которых - Кен Лоуч, Стивен Долдри, Кшиштоф Занусси, Даниэль Ольбрыхский, а также 1750 других членов и друзей европейского киносообщества и других организаций, в том числе Федерации европейских кинорежиссеров FERA, PEN America, Европейского клуба продюсеров (EPC), Гильдии режиссеров Франции (SRF), многочисленных национальных академий, в частности украинской киноакадемии (UFA), а также Союза кинематографистов Украины.

Приобщиться к обращению может каждый. Образец письма - на сайте Европейской киноакадемии, а также - Украинской киноакадемии, которая распространила это обращение.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, чтоего подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.