 Россия признала выводы МОК о допинговых нарушениях, - L'Equipe

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, министр спорта РФ, главы российских Олимпийского и Паралимпийского комитетов уверяют, что Россия извлекла уроки из допингового скандала.

В письме в адрес WADA Россия впервые заявила об ответственности за систематическое допинговые нарушения.

"Серьезный кризис, поразивший российский спорт, обусловлен неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, которые были раскрыты руководством WADA и Международным Олимпийским комитетом", - говорится в письме, которое цитирует французская спортивная газета L'Equipe.

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"От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем об имевших место в России манипуляциях и практиках", - указывается в этом письме, которое подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. "Мы бы хотели заверить вас, что все затронутые организации предприняли необходимые меры для соблюдения антидопинговых правил. Важные реформы продолжаются, и мы с уверенностью заявляем, что они сделают антидопинговую борьбу в нашей стране эффективнее", - говорится в письме.

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В нем также подчеркивается, что Россия извлекла уроки из допингового скандала, который в 2016 году развернулся после отчета независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Между тем российский министр спорта Павел Колобков утверждает, что в письме, направленном WADA, признаются не выводы доклада Макларена, а решение МОК о допинговых манипуляциях от 5 декабря 2017 года, которое базировалось на докладе Самуэля Шмидта. Он заявляет, что с докладом Макларена Россия не согласна, поскольку считает, что в нем сделаны бездоказательные выводы.

Признание Россией ответственности за допинговые нарушения - одно из важных условий Всемирного антидопингового агентства, которое в ноябре 2015 года временно исключило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из своих рядов.

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В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.