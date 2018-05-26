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 Спорт, За рубежом
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Все про:МОК (99) Россия (69405) допинг-контроль (282)

 Россия признала выводы МОК о допинговых нарушениях, - L'Equipe

Российская Федерация признала ответственность за масштабные систематические допинговые нарушения, выявленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, министр спорта РФ, главы российских Олимпийского и Паралимпийского комитетов уверяют, что Россия извлекла уроки из допингового скандала.

В письме в адрес WADA Россия впервые заявила об ответственности за систематическое допинговые нарушения.

"Серьезный кризис, поразивший российский спорт, обусловлен неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, которые были раскрыты руководством WADA и Международным Олимпийским комитетом", - говорится в письме, которое цитирует французская спортивная газета L'Equipe.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия никогда не признает государственную поддержку допинга, - министр спорта Колобков

"От имени организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем об имевших место в России манипуляциях и практиках", - указывается в этом письме, которое подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Национального олимпийского комитета РФ Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. "Мы бы хотели заверить вас, что все затронутые организации предприняли необходимые меры для соблюдения антидопинговых правил. Важные реформы продолжаются, и мы с уверенностью заявляем, что они сделают антидопинговую борьбу в нашей стране эффективнее", - говорится в письме.

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В нем также подчеркивается, что Россия извлекла уроки из допингового скандала, который в 2016 году развернулся после отчета независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Между тем российский министр спорта Павел Колобков утверждает, что в письме, направленном WADA, признаются не выводы доклада Макларена, а решение МОК о допинговых манипуляциях от 5 декабря 2017 года, которое базировалось на докладе Самуэля Шмидта. Он заявляет, что с докладом Макларена Россия не согласна, поскольку считает, что в нем сделаны бездоказательные выводы.

Признание Россией ответственности за допинговые нарушения - одно из важных условий Всемирного антидопингового агентства, которое в ноябре 2015 года временно исключило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из своих рядов.

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В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068248
 
 
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Непоганий початок, так й до Боїнга недалеко!
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пыль в глаза. Словами Пуйла - "посадки - где?".
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просто, тут факты в нос - не отвертеться!
можно по-мелочи еще поскулить о предвзятости... ну, то так, чтобы свой пипл не подумал, что слабы в коленях опять стали
а вот дальше, по любому другому делу (а Боинг то вообще медный таз патриотам-интернационалистам там где не просят) - только отпираться-кусаться-плеваться... а то вЯличие трещит до неприличия по всем швам
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А как-же "русскихлюдейобижают" и "выпростоненамзавидуете" ?
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Они признали что была операция ФСБ по подмене мочи?
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Если бы Путин не стал убирать людей, которые были связаны с
операцией ФСБ ''Моча'', то Родченков до сих пор бы жил на России и никто бы
никогда не отобрал бы медали у россиян. Но, Путин и здесь дал очередную многоходовочку.
Все медали отобранные у россиян лежат на Путине и ФСБ, которое выполняла его
приказ.

А Родченков просто спас свою жизнь, иначе он бы был
отравлен, как его коллеги.
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Щас пойду на Спортс.ру, почитаю вопли и вой
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И назначили главного мельдоньщика господина Мутько министром строительства РФ Россия признала выводы МОК о допинговых нарушениях, - L'Equipe - Цензор.НЕТ 7163 . Представляю себе трудовые достижения с помощью мельдония

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Эти запоребриковые идиоты с месяц назад разгоняли, что Родченков в суде под присягой отказался от своих показаний и сказал, что он всё придумал, что бы насолить руссишвайну. Надо было видеть, как они обсирались и орали что теперь надо отменять все результаты соревнований, куда их обоссанных "спортсменов" не пустили, всех судить и расстрелять за русофобию... "Дебилы, *ля!"
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шото задумали ОАРовцы ,так просто они ничего неделают
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Как же так? А что теперь делать со всеми теми "опровержениями" которые несколько лет лились из каждого кацапского утюга.
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссия признала выводы МОК о допинговых нарушениях, - L'Equipe
 
 
 
 
 
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