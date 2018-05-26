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Все про:Сирия (2667) ЧВК_"Вагнера" (36)

 The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля

Бой в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, состоявшийся 7 февраля этого года, продолжался 4 часа. В ходе столкновения было уничтожено от 200 до 300 солдат правительственных сил и боевиков ЧВК "Вагнера".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", газета The New York Times опубликовала детальную реконструкцию боя между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников.

Издание отмечает, что в тот день в 15:00 военные зафиксировали продвижение проправительсвенных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко. Там же в это время находилось около 30 американских пехотинцев.

К вечеру на подступах к заводу собралось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров.

В 20:30 на расстояние около 1,5 километра к заводу, готовясь к атаке, приблизилось три танка Т-72 российского производства, вооруженные 125-мм орудиями. В это время в американском центре воздушних операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тривоге.

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Атака началась примерно в 22:30. Позиции курдов и сирийских повстанцев были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

Как пишет издание, американские военные подозревали, что среди действовавших в районе вооруженных групп могут быть русские, так как перехватывали радиопереговоры на русском языке. Однако российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.

В течение первых 15 минут американцы пытались связаться с российскими военными, чтобы убедить их прекратить наступление. После того, как это не удалось, они некоторое время пытались остановить атаку предупредительными выстрелами. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новейший российский Су-30 СМ и два пилота уничтожены в Сирии. РФ считает, что самолет сбила птица. ФОТОрепортаж

В течение следующих трех часов американские боевые самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AC-130 и вертолеты AH-64 Apache нанесли десятки ударов, уничтожая войска, танки и другие транспортные средства. С земли удары наносила ракетная артиллерия.

В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь прекратился, команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов смогла приблизиться к заводу. К тому времени некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.

По данным NYT, в ходе него погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод, из них неустановленное число россиян. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не было. Исход битвы и большая часть происходивших событий свидетельствуют о том, что российские наемники и их сирийские союзники "оказались не в той части мира", чтобы попытаться задавить числом американские позиции, подводит итог NYT.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Источник: https://censor.net.ua/n3068246
 
   
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Мокшанцы))) и где же ваше...сваих не бросаем? Узкия идут? Ко-ко пиндосы не вояки...и т.д.)))

Мокшане))) это ЗАЩЕКАН!))) И он ваш...
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Рюскіх вітязєй просто розщепили на атоми лазерними бластерами. Навіть добрива не буде. )))
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А їхніх Машок пад бірьозамі вже узбеки жарять.)
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ШАМ. Отряды ИГ атаковали колонну российских войск и армии Асада в районе Маядина 26 мая в 03:19Поделиться Командование ИГ распространило сообщение об успешной атаки на колонну российских войск и шиитов к западу от Маядина в провинции Дейр-Зор. По данным медиа источников ИГ в ходе атаки были уничтожены 15 кафира. Сожжены 3 грузовика, транспортировщик ракет и БМП.Второй отряды ИГ атаковал казармы армии режима Асада, дислоцированные в этом районе. В результате операции было уничтожено 8 кафиров, 5 ранено. Уничтожены 3 единицы военной техники.Общие потери русских и асадитов составили 23 убитыми, 5 ранеными и 5 захвачены в плен.В Москве пока никак не комментируют атаку ИГ в районе Маядина.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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на мацкве и не прокомментируют. надо инфу о похоронах искать на региональных сайтах
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Це ж скільки іпотек Машки позакривали? )))
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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На то они и наемники чтобы воевать и погибать за деньги.
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І отримувати посмертно державні нагороди.
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с каких пор наемники получают награды страны проживания?
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С очень давних пор. Французский легион например состоит из наемников. Они от правительства Франции получают ордена и медали.
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"ихтамнет".
Да, "ихтам" действительно уже нет.
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ихтамнет - пепел - теперь нетихтам
(это я упростил Вашу фразу)
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ихтамнетов превратили в имтамкапутов. И на Донбасе так будет. И далее везде.
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интересно, а "российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их", оно понесет ответственность за расстрелянных? Или их родственникам все равно? Подумаешь, подвели под расстрел намеренно
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Росиянцев этим уничтожением показательно ОПУСТИЛИ и отправили поближе к параше)))
ТуПин уже не тот...
АКЕЛО с Украиной промахнулся...
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Da prijatno cytat takoje kak amerikancy raznesly ruskuju armiju najiomnikov za polcasa,tak skazat boja v odni vorota Povezlo ecio ruskim soldatam sto nekotoryje uspeli spriatatsia v doma ili zacytyli sebia nabrosiv trupami svojix druzej
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империя... мать ее... кто еще не плюнул в сторону шайтаната...
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"оказались не в той части мира"

Да они оказались вообще лишними в этом мире. )
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Поможет только ампутация, чтобы головка путёныша не болела.
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хотели как в вов массой на ура взять,взяли свинец в рыло,хотя интересно если бы всесто американцев там были французы или немцы как они поступили бы так же врезали или смылись бы?
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Хранцузы еще те вояки...ВМВ это показала...
Дойчи скорее всего не воевали бы со своими бывшими союзниками а слили пощиции за бабки
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с какого перепугу немцы или французы будут защищать америанский завод?
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тебе же сказано если завод был под ними,а не под американцами
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боевые вертолеты AC-130))
Болваны а не журналисты
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Кацы говорят, что на Донбассе их регуляров тоже нет. И что мешает гарантам нашей территориальной целостности таким же образом вь...бать по ихтамнетам?
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не зламали, путя вже намилився захищати Францію від штатівського впливу ))
уявляєте?
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але Макрон відбрив - "Дякую, в нас і своя армія є!"
а про себе подумав - "Охренеть! С этого идиёта..."
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и как во франции встретили вежливых б..дей людей?
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А неграм похрену кого пи.дить, вежливых или не очень.
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"боевые вертолеты AC-130" The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля - Цензор.НЕТ 6582

Что это за фигня? АС-130-самолет огневой поддержки, а не вертолет.
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по мне и Абрамс рагаткои можно называть, лишь бы русню обнуливал.
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Не придирайтесь до слів. Літає? Літає. Кацапів херачить? Херачить. А де там прапеллєр прикручений - то вже таке. )
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Над Евфратом тучи ходят хмуро
"Их там нету!"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.

Мчат ракеты, ветер подымая,
«Джавелины» крошат винегрет.
По пустыне ватники летали:
Вот их есть - а вот уже и нет.

Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
А под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
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Речниця МЗС РФ Марія Захарова укотре оконфузилась: її виступ за трибуною перервав гучний гул кондиціонера. Чиновниця не змогла продовжити свою доповідь і дві хвилини стояла мовчки, телефонуючи комусь. Кумедне відео стало предметом для тролінґу у соцмережах.
«Кондиціонер заглушив Машку Захарову і зірвав їй весь виступ. Навіть техніка не витримує всю ту маячню, яку вона верзе», - коментують відео користувачі.
Окрім цього, люди помітили, що речниця російського МЗС дуже часто шморгала носом. Це дало підстави для жартів про наркотики.
«Усі ознаки кокаїнщиці видно. Мабуть, не отримала дозу», - пишуть у коментарях.
На відео Захарова починає виступ, однак майже на самому початку він переривається фоновим шумом кондиціонера. Пропагандистка нарікає на «технічні неполадки», уточнює, чи чутно її, після чого починає користуватися смартфоном і комусь дзвонити.
«Вони ще хочуть впливати на світову політику… Навіть на кондиціонер вплинути не можуть», - жартують у Мережі.
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"Навіть техніка не витримує: речниця МЗС Росії знову стала посміховиськом"

07:23, 26 Травень 2018р.

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Дипломатия же! Могли ведь ведро воды на голову вылить, чтоб херню не слушать и время не тратить. Но этикет. )
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кацапа,это шо.керченская переправа? The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля - Цензор.НЕТ 9928а чо движение такое интенсивное?нема желающих?лохи...
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Вєлічіє кацапів пропало, але поперло побєдобєсіє.
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Питання лише хто це буде їсти The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля - Цензор.НЕТ 8556 Котам не пропонувати, бо мій кіт їсть лише Роял Канін.
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у меня сруцке рабы с удовольствием едят, даже похрюкивают от радости
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Ти диви, які хоробрі кацапята - 500 рил проти 30 янкі.
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Показали параше, чего она стОит против армии 21 века.
The New York Times опублікувала подробиці розгрому найманців ПВК "Вагнера" військовими США в Сирії 7 лютого - Цензор.НЕТ 409
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ко-ко-ко пендосы не умеют воевать, ко-ко-ко один пьяный десантник завалит 10 пендосов ко--ко-ко, можем повторить. Всё вековое балабольство мокшан разбивается об суровую реальность
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Это уже официальное подтверждение, и в этом свете круто прозвучали слова Хуйла о защите Европы. Трепещи, Америка!
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просто встреча двух миров, двух разных подходов к боестолкновениям. что примечательно - американцы не стыдятся своего флага, а русня - нас там нет, также как Вьетнаме не было или как в Украине нет.
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Хрущёв в своё время так напугал и зашугал америкосов (Карибский кризис), что они до сих пор боялись руцких считая их чуть ли непобедимыми. Этот миф был комплексом неполноценности Запада. Напав на Украину хуйло совершил фатальную мифологическую и пропагандистскую ошибку, ибо хохлы показали всему миру как можно и должно бить козломордую руцню - страх Запада перед руцнёй растаял. Теперь их перестали боятся и будут хуярить где непопадя - там куда руцня засунет свой козлячий пятак.
Украина для России живая или мёртвая вода. Напав на Украину хуйло заставил Россию пить мёртвую воду, поэтому Россия и превратилась в парашу - метафизика. Ось така хуйня малята.
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кацапські вояки вміють тільки цеглу псувати головами і у фонтани ссати.)))
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Ingvar Ranger ⚽‏ @comrade_major 25 мая

Еду в транспорте.
Люди нормальные, сидят, друг друга ненавидят.
Женщины, которым 30, выглядят на 45, которым 45 - на 86.
Мужики, как будто бухают с 1 класса.
У всех в глазах гордость за Сирию и за всякую #уйню.
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піндоси), як зашквар кацапів смакують - поступово розказують, що, як було! The New York Times опублікувала подробиці розгрому найманців ПВК "Вагнера" військовими США в Сирії 7 лютого - Цензор.НЕТ 8878
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Русское думали, что как всегда прокатит. Но упс!
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хто це писав?))) истребители были готовы подняться по тривоге. Источник: https://censor.net.ua/n3068246
команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов Источник: https://censor.net.ua/n3068246 ну и про 130 тоже... это не переводчик,это редактор грамотей)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомThe New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля
 
 
 
 
 
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