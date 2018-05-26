 The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", газета The New York Times опубликовала детальную реконструкцию боя между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников.
Издание отмечает, что в тот день в 15:00 военные зафиксировали продвижение проправительсвенных сил к позициям курдов и сирийских повстанцев неподалеку от нефтеперерабатывающего завода Коноко. Там же в это время находилось около 30 американских пехотинцев.
К вечеру на подступах к заводу собралось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танков и бронетранспортеров.
В 20:30 на расстояние около 1,5 километра к заводу, готовясь к атаке, приблизилось три танка Т-72 российского производства, вооруженные 125-мм орудиями. В это время в американском центре воздушних операций на базе в Катаре истребители были готовы подняться по тривоге.
Атака началась примерно в 22:30. Позиции курдов и сирийских повстанцев были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.
Как пишет издание, американские военные подозревали, что среди действовавших в районе вооруженных групп могут быть русские, так как перехватывали радиопереговоры на русском языке. Однако российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.
В течение первых 15 минут американцы пытались связаться с российскими военными, чтобы убедить их прекратить наступление. После того, как это не удалось, они некоторое время пытались остановить атаку предупредительными выстрелами. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.
В течение следующих трех часов американские боевые самолеты, в том числе беспилотники, истребители F-22 и F-15E, бомбардировщики B-52, боевые вертолеты AC-130 и вертолеты AH-64 Apache нанесли десятки ударов, уничтожая войска, танки и другие транспортные средства. С земли удары наносила ракетная артиллерия.
В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь прекратился, команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов смогла приблизиться к заводу. К тому времени некоторые из самолетов вернулись на базу. Бой продолжался с помощью пулеметов и ПТРК Javelin.
По данным NYT, в ходе него погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод, из них неустановленное число россиян. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не было. Исход битвы и большая часть происходивших событий свидетельствуют о том, что российские наемники и их сирийские союзники "оказались не в той части мира", чтобы попытаться задавить числом американские позиции, подводит итог NYT.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Мокшане))) это ЗАЩЕКАН!))) И он ваш...
Кавказ-Центр
Лев Толстой
Да, "ихтам" действительно уже нет.
(это я упростил Вашу фразу)
2. Ихтутнет.
ТуПин уже не тот...
АКЕЛО с Украиной промахнулся...
Да они оказались вообще лишними в этом мире. )
Дойчи скорее всего не воевали бы со своими бывшими союзниками а слили пощиции за бабки
Болваны а не журналисты
уявляєте?
а про себе подумав - "Охренеть! С этого идиёта..."
б..дейлюдей?
Что это за фигня? АС-130-самолет огневой поддержки, а не вертолет.
"Их там нету!"... - из Мoсквы скулят.
Heфтянoй paйoн oтжaть y кypдoв
Колорадский послан был отряд.
Мчат ракеты, ветер подымая,
«Джавелины» крошат винегрет.
По пустыне ватники летали:
Вот их есть - а вот уже и нет.
Стихло всё... В Кремле немая сцена,
Загрустили сЦарь и кореша...
А под похоронный марш Шопена
В ад летела Вагнера душа.
«Кондиціонер заглушив Машку Захарову і зірвав їй весь виступ. Навіть техніка не витримує всю ту маячню, яку вона верзе», - коментують відео користувачі.
Окрім цього, люди помітили, що речниця російського МЗС дуже часто шморгала носом. Це дало підстави для жартів про наркотики.
«Усі ознаки кокаїнщиці видно. Мабуть, не отримала дозу», - пишуть у коментарях.
На відео Захарова починає виступ, однак майже на самому початку він переривається фоновим шумом кондиціонера. Пропагандистка нарікає на «технічні неполадки», уточнює, чи чутно її, після чого починає користуватися смартфоном і комусь дзвонити.
«Вони ще хочуть впливати на світову політику… Навіть на кондиціонер вплинути не можуть», - жартують у Мережі.
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"Навіть техніка не витримує: речниця МЗС Росії знову стала посміховиськом"
07:23, 26 Травень 2018р.
вы серьезно????
Украина для России живая или мёртвая вода. Напав на Украину хуйло заставил Россию пить мёртвую воду, поэтому Россия и превратилась в парашу - метафизика. Ось така хуйня малята.
Еду в транспорте.
Люди нормальные, сидят, друг друга ненавидят.
Женщины, которым 30, выглядят на 45, которым 45 - на 86.
Мужики, как будто бухают с 1 класса.
У всех в глазах гордость за Сирию и за всякую #уйню.
команда из еще 16 американских морских пехотинцев и зеленых беретов Источник: https://censor.net.ua/n3068246 ну и про 130 тоже... это не переводчик,это редактор грамотей)))