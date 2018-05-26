 Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук в субботу утром он написал:
"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".
Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук в субботу утром он написал:
"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".
К этому все идёт . Не сами ж они такие вумные. Идёт определенная задача на формирование общественного мнения.
Вот уже это Y Ffeithian нас убеждает в 'безопасности ' пребывания украинцев в рашке.
ось тут є повне відео...
Ви не тільки можете почути про ваших браттєв, але й побачити!!!!
От вам відео:
https://www.youtube.com/watch?v=952xyU8qwaw&t=64s
Хочу чтобы Ливерпуль выиграл...
Страдай бот
https://www.youtube.com/watch?v=pRd07HD29LM
https://www.youtube.com/watch?v=952xyU8qwaw&t=64s