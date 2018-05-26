 Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук в субботу утром он написал:

"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".

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