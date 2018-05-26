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 Политика Украины
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Все про:Лига чемпионов (181) Порошенко (14852) футбол (2905)

 Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал футбольные команды и их болельщиков, которые приехали в Киев на финал Лиги Чемпионов.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбук в субботу утром он написал: 

"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 6000 полицейских, 4000 гвардейцев: МВД отчиталось об обеспечении безопасности во время финала ЛЧ в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3068245
 
   
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Ой шо щас буде! А ну хто кого. Порошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев - Цензор.НЕТ 1738
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там і так більше мільойна робітників з України...
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Заметьте, как потихоньку меняется риторика пэтиных ботов. Очень скоро мы услышим 'мышебратья'
К этому все идёт . Не сами ж они такие вумные. Идёт определенная задача на формирование общественного мнения.
Вот уже это Y Ffeithian нас убеждает в 'безопасности ' пребывания украинцев в рашке.
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ТаняЛайф, а чого вам чекати?
Ви не тільки можете почути про ваших браттєв, але й побачити!!!!
От вам відео:

https://www.youtube.com/watch?v=952xyU8qwaw&t=64s


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ну если не будут там теракты устраивать, логично что ничего не будет. Знаешь сколько миллионов сейчас там работают? И что всех повязали? Не несите бред
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а болельщики будут кричать "поросенко брехуйло"?
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як куратор дирижер крикне, так і будуть

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вальцманоид, делишься своим опытом?
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шр ватабот, падґарєло?

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«Коли Порох народився, зрадофіл заплакав.»

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пэтя еще и футболист. во у человека здоровья, а вы говорите диабет
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А ты балабол. Для Украины финал ЛЧ это событие и этикет обязывает. Не надо сравнивать с вашим хуйлом который и хоккеист, и дзюдоист. и и водолаз, и педофил, и лжец, и лицемер

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Надеюсь, что он поприветствовал больше Реал...
Хочу чтобы Ливерпуль выиграл...
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В матче Рома-Ливер у него сэрцэ за римлян болило, так шо нормалек - Ливерпуль выиграет Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 6803 А може ещё и с инфарктом повезет Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 4755
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А стрічку перерізав? Як так - Петро і без перерізання стрічки?!
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лучше бы пробки поприветствовал, с Педалькой вместе
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«Коли Порох народився, зрадофіл заплакав».

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Когда пэтя родился, то он сам себе перерезал пуповину （с）
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А зрадофіл заплакав...

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почему один надрываешся, петушок? где минстецевые коллеги?
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Плачут от счастья. Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 9431
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"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".

Страдай бот
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"Сегодня Киев стал футбольной столицей Европы и мира. Приветствую команды и их болельщиков, и пусть победит сильнейший!".


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Европы и мира то фигня. Гонтырева ваще лучшая банкирша Всесвиту!
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в тисках расплющеный винт на 3 никогда не станет винтом на 4ре....
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Петя! Молись, чтобы сегодня на стадионе не было всем известного банера.))))
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чмо пархате, а чого не привітав учасників Першого Національного Українського Конгресу, що відбувся 24.05.2018 в Празі?!????? І чому "Цензор" повністю цензорує цю інформацію???? Це свідчить лише про одне - "Цензор" повністю підконтрольний злочинній владі Парашенки. Усьо, здох "Цензор", як і здохла вся незалежна преса і журналістика в Україні. Амінь.
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заглатывает воздух для новой брехни
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Не. Просто шоб другим меньше досталось
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Хорошо, хоть не дебил с Харькова. Еще что-то личное на политическом форуме будет? Или баба исландия только сплетнями занимается?
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Маленького Мойшу сейчас удалят как всегда. Та и правильно. Надоели эти рожи
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брехуйло вальцман..
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а ленточку перерезал? Если нет - то одно словесное это низачет.
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Без Порошенка и солнце бы утром не взошло. Так бы и жили во мраке. Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 5401
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вальцман - это тот, кто ограбил народ Украины...
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их несколько, еще парашенка, кокорин, лолита
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У меня вроде ничего не украл, а что у тебя?
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а шо у кремлевського бота можна вкрасти? Пусті фанфуріки після «Бояришніка»?

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Вороватый махровый совок Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 8025
Порошенко привітав учасників фіналу Ліги чемпіонів та їхніх уболівальників, які прибули до Києва - Цензор.НЕТ 3979
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это ваш кумир теперь дымытрык...)\это даже не вопрос...\
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Цензурята против приветствия фанатов Президентом Украина? Может он не знал.. Сходили бы под АП с лозунгами
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Туда, порохобот, уже несколько лет никого не пускают. Демократия! Не в курсе шоле?
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Судячи з того, як ви зрадофіли відспамлююте думки інших людей, видно які ви є демократи...

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Кацалох Беляев, если ты это мне, то можешь ещё раз сбегать по своей вытоптанной тропе к модератору, и посморкаться ему в штаны. Думаю, тебе то он по секрету расскажет, что я НИКОГДА не нажимаю на спам и являюсь его последовательным противником. Если бы у тебя от клеветы рос член на лбу по миллиметру за брехню, то ты был похож на пылесос
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ти є нащадок Павліка Морозова. І до того ж брехун. Ти от взяв і оббріхав невідому тобі людину.
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В каком смысле оббрихав, порохобот? В том, что я не жму на спам, я тебя оббрихав? А может я тебя оббрихав в том, что меня ты сам заспамил? А ну напиши, пылесос что ты этого не делал?
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Надо посмотреть.
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Не спится вору......
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Европейский масштаб. В мире ждут другое грандиозное событие.
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Их тут два с половиной существа всего лишь (причем, которые не клипая собачымы очыма обвиняют в своей мерзости окружающих), но владельцы сайта дают возможность им это делать, дабы потом в ручном режиме на своё усмотрение оставлять все как есть или расспамливать
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Стерхолётчик вылетел в Киев на подлодке Курск.Ждем дорогого гостя
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В аэропорту Борисполь выстроен Почетный караул и духовой оркестр,Стрехлолёт вот вот приземлится,Петр Алексеевич встретит знаменитого урода Санкт-Петербурга с хлебом солью
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Борисполь из-за загруженности, отказался принимать несколько бортов с болельщиками Ливерпуля ( более 600 человек)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поприветствовал участников финала Лиги чемпионов и их болельщиков, прибывших в Киев
 
 
 
 
 
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