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 Наемники РФ 13 раз обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ, двое воинов ранены, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается сложной. Боевые действия продолжались почти по всей линии столкновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 мая, опубликованной на странице в Facebook..

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения, отмечается в сообщении.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши их с занимаемых позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник. ФОТОрепортаж

Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас их жизни ничего не угрожает. С начала текущих суток потерь нет.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 наемников российско-террористических войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3068243
 
 
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Одужання нашим воїнам.
Смерть ворогам!
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раненным Героям, нашим солнышкам - скорейшего выздоровления
***
И снова в путь, и снова в ночь
Уходим на броне.
И снова маленькая дочь
Задаст вопрос жене.
- Быстрее б папу мне дождаться…
Он будет на ночь мне читать?
Играть со мною? И смеяться…
А утром косы заплетать?
И спрятав взгляд уставших глаз,
Не зная, сразу что сказать
Её обнимит крепко мать
- Доцюня, надо ждать!
А где то, далеко, в степи Отцу приснится сон -
Война ушла, и он спешит
К доцюне, в милый дом.
Автор В. Шевченко, 95 OAEMБ(P.S - мой дорогой однофамилец )
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Ну, понили з ранку про обстріли, вбитих, поранених, підірвані склади і що далі???!!!! Далі що? Жидяри я у вас питаю, як далі ви будете продовжувати знущатися над Україною?!
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Я весь час питаю це, та вживаю слово ,,жидяри,, блокують відразу,так що аккуратно,не люблять вони правди,в тому числі і ЦН.
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Суворий антисииіт, диванний захисник України з загадковим їм ям едвард, далі тобі просто слід стулити свою пельку, так буде краще і для України загалом.
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Та всім позакривайте пельки,чим ви від Путлєра будете відрізнятись? А ти не диванний? А жидяри ,це не маєтьс на увазі евреї і ізраіль,це благородна і благословенна нація, мається на увазі держиморди,жмоти пузаті жадні!
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Правильно зрозумів! Жидяри це як хохли і ті і ті ніколи не призначенають себе евреєм та українцем, а підмажуться чи перекрасяться, помінявши шапку під будь кого, хоть під чорта лисого лише б шкуру свою гнилу тимчасово врятувати! То до чого тут антисеміт?!
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Стули пельку ти, продажна жидо - шоколадна тварюка! Як би таких як ти було менше в Україні то і люди б жили в нормальній та цивілізованій державі! Ти дальші свого носа нічого не бачиш, а лізеш в розмову! Убого примітивний!
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«Цивілізований» едвард, подивись в дзеркало трохи далі свого носа, там ти побачиш звичайного дибіла. який ніколи не буде жити в нормальній державі. Не здатний ти ні нащо, окрім висерів в коментах. Просто - йди в дупу, там твоє місце.
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Едвард А що ти зробив для звільнення України? Сидиш мабудь дома на жопі рівно, в теплі,добрі та обсираєш всіх хто тобі не до вподоби.Взяв бо та зробивби щось корисне!
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А ти що зробив ,,роботяга,, чи ти з тих,що грабують країну,а других,які хочуть змін та щось зробити,не пускають,давлять вбивають та дурять? У владі хто Едвард?,він туди рвався на крові Майдана,війни, хто його туди пусте,щоб щось зробити,роботяга ти всраний,хвате уже наробили?
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Як би склалися обставини, то я б зробив, що половина ходила б без рук і дітям та правнуки заказували, що красти та зраджувати нічого не можна, а батьківщину потрібно любити понад усе!
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Золото нации. Бабушки.

Автор: Горький Лук | 25.05.2018 11:27

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Дальше о золоте нации.
Завезли на ВОП лекарства и витамины. Солдаты - они как дети, их надо кормить витаминами насильно. Иначе они переходят на тушенку и толстеют. Напихали в них витаминов, сидим, курим, компенсируем никотином излишек здоровья, вызванный витаминами и рассуждаем о всякой хуйне, типа погоды, футбола и политики.
Подкатывает микроавтобус, из него вылазит мариупольский капеллан, позывной «Хомяк», а за ним…
Ой, боженьки.
Одна за одной из бусика вылазят бабушки разного возраста, преимущественно почтенного. Это в километре от «нуля». Командир ВОПа нервно хватает воздух, потом оружие. Нападение бабушек во главе со священником на опорный пункт - это явно провокация.
Это бабушки из Белой Церкви. Волонтерская группа «Шалені Бджілки». Они на своем микроавтобусе больше суток шпилили до Широкино, распевая песни и раскачивая на ходу машину. Везли покушать, чай-курить и вообще прибраться по хате. Солдатики - они ж бестолковые, если за ними не присматривать, то простудятся.
Хомяка они захватили в Мариуполе, чтобы тот подтвердил - это таки наши бабушки, а не мордорские диверсанты, переодетые под бабушек. И чтобы пройти блокпосты. Хомяк подтверждает - бабушки наши, проверенные. 72 и 59 опираются на Белую Церковь, поэтому они приехали оттуда посмотреть - все ли тут в порядке, не голодают ли внуки, и не надо ли кому завязать шапочку и вытереть нос.
Проверенные и сертифицированные бабушки деловито выгружают из машины коробки и интерсуются: прибраться по дому не надо?
Командир дикими глазами оглядывает окрестности. Вокруг битый кирпич, порваная арматура и кучи щебня. Дорожки усыпаны ржавыми гильзами еще 2015 года. Вокруг командира стоят двухметровые лбы с автоматами, и тяжко ищут слова «спасибо не надо», избегая слова «пиздец.
- Тут экскаватор надо, чтобы прибраться, - говорю я. - В принципе я знаю, где взять экскаватор, но это не раньше, чем завтра. Сегодня не успею договориться.
Бабки ржут, и убегают подметать ВОП. Подметать. ВОП. Этого. Не бывает. Никогда. Каникулы в аду.
Особая группа бабусь уже разводит огонь и шото сыплет в булькающую кастрюльку. Пахнет вкусно. Воповские головорезы расслабляются, и опускают автоматы. Бабки таки наши. Скаженые пчолки из Бэцыка. Головорезы начинают неуклюже помогать, стараясь не зацепить хрупких бабусь бронированными корпусами.
Я смотрю на наших. Фокс молчит как столб. Молчание его - золото. Тайра отвернулась и плачет. Слезы ее - диаманты.
- Как будто мама приехала, - говорит Тайра, вытирая лицо шемагом. - Сварить покушать, помочь прибраться…
Так мама же и приехала, командир. Это Неня.
***
Фотку бабушек я не нашел. Поэтому ставлю нейтральную.Найманці РФ 13 разів обстріляли з важкого озброєння позиції ЗСУ, двох воїнів поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5856
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Вот это по делу,вот это новость человека который воюет и знает обстановку,а не как некоторые!
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Про які зміни ви , колаборанти , тут торочите, звинувачуючи всіх і вся ? Може вам здається , що тільки вам все по плечу і тільки ви можете виграти війну ? Сидіти і пи*** ти , не мішки тягати , кожен ідіот взмозі , а от щось корисне зробити для країни , не кожному дано !
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що корисне простий пересічний громадянин може зробити для Держави і її ефективного управління,щооооо????? Сплатити налог, в тому числі 1,5%військового збору,взяти участь у зборі волонтерами допомоги в ООС,та не продатись на виборах(але не факт,що це спрацює) ,що далі????
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Jjchfysq rjrjiybr Я все своє життя був військовим та до цього часу служу й далі, з початку війни знаходжусь в зоні ато (ООС) .Я бачив з 93 року як народжувались та зруйновувались збройні сили,я бачив що коїлось в країні.Владу ми вибирали самі.Після майдану ми хотіли змін і тих хто прийшов до влади після майдану також вибирали ми. Шановний Jjchfysq rjrjiybr робіть висновки.
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Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад
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А що у вас в окопі зараз відбувається,напишіть свіжу новину,якщо час є і інтернет чи 3G на лінії фронту!? Позитивні здвиги є,армія фінансується,нова зброя є ,працює, до вас доходить,ефективна,вас все вдаштовує,окрім миру???? Непотрібно розкривати позиціїї,маркирувку і зразки зброї ,короче деталей, просто від серця скажіть хоть раз правді на питання- да чи ні,і чи довольні ви вищим командуванням за ефективність і обізнанність???
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Каждый день кацы и колабаранты нагло нарушают минский договорняк. Но наша продажная влада продолжает судорожно цепляться за него. Интересно почему и кому это выгодно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ 13 раз обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ, двое воинов ранены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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