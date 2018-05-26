 Наемники РФ 13 раз обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ, двое воинов ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 мая, опубликованной на странице в Facebook..

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения, отмечается в сообщении.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши их с занимаемых позиций.

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Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас их жизни ничего не угрожает. С начала текущих суток потерь нет.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 наемников российско-террористических войск.