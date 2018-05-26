 Наемники РФ 13 раз обстреляли из тяжелого вооружения позиции ВСУ, двое воинов ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 мая, опубликованной на странице в Facebook..
Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения, отмечается в сообщении.
Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши их с занимаемых позиций.
Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас их жизни ничего не угрожает. С начала текущих суток потерь нет.
По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 наемников российско-террористических войск.
Смерть ворогам!
***
И снова в путь, и снова в ночь
Уходим на броне.
И снова маленькая дочь
Задаст вопрос жене.
- Быстрее б папу мне дождаться…
Он будет на ночь мне читать?
Играть со мною? И смеяться…
А утром косы заплетать?
И спрятав взгляд уставших глаз,
Не зная, сразу что сказать
Её обнимит крепко мать
- Доцюня, надо ждать!
А где то, далеко, в степи Отцу приснится сон -
Война ушла, и он спешит
К доцюне, в милый дом.
Автор В. Шевченко, 95 OAEMБ(P.S - мой дорогой однофамилец )
Автор: Горький Лук | 25.05.2018 11:27
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Дальше о золоте нации.
Завезли на ВОП лекарства и витамины. Солдаты - они как дети, их надо кормить витаминами насильно. Иначе они переходят на тушенку и толстеют. Напихали в них витаминов, сидим, курим, компенсируем никотином излишек здоровья, вызванный витаминами и рассуждаем о всякой хуйне, типа погоды, футбола и политики.
Подкатывает микроавтобус, из него вылазит мариупольский капеллан, позывной «Хомяк», а за ним…
Ой, боженьки.
Одна за одной из бусика вылазят бабушки разного возраста, преимущественно почтенного. Это в километре от «нуля». Командир ВОПа нервно хватает воздух, потом оружие. Нападение бабушек во главе со священником на опорный пункт - это явно провокация.
Это бабушки из Белой Церкви. Волонтерская группа «Шалені Бджілки». Они на своем микроавтобусе больше суток шпилили до Широкино, распевая песни и раскачивая на ходу машину. Везли покушать, чай-курить и вообще прибраться по хате. Солдатики - они ж бестолковые, если за ними не присматривать, то простудятся.
Хомяка они захватили в Мариуполе, чтобы тот подтвердил - это таки наши бабушки, а не мордорские диверсанты, переодетые под бабушек. И чтобы пройти блокпосты. Хомяк подтверждает - бабушки наши, проверенные. 72 и 59 опираются на Белую Церковь, поэтому они приехали оттуда посмотреть - все ли тут в порядке, не голодают ли внуки, и не надо ли кому завязать шапочку и вытереть нос.
Проверенные и сертифицированные бабушки деловито выгружают из машины коробки и интерсуются: прибраться по дому не надо?
Командир дикими глазами оглядывает окрестности. Вокруг битый кирпич, порваная арматура и кучи щебня. Дорожки усыпаны ржавыми гильзами еще 2015 года. Вокруг командира стоят двухметровые лбы с автоматами, и тяжко ищут слова «спасибо не надо», избегая слова «пиздец.
- Тут экскаватор надо, чтобы прибраться, - говорю я. - В принципе я знаю, где взять экскаватор, но это не раньше, чем завтра. Сегодня не успею договориться.
Бабки ржут, и убегают подметать ВОП. Подметать. ВОП. Этого. Не бывает. Никогда. Каникулы в аду.
Особая группа бабусь уже разводит огонь и шото сыплет в булькающую кастрюльку. Пахнет вкусно. Воповские головорезы расслабляются, и опускают автоматы. Бабки таки наши. Скаженые пчолки из Бэцыка. Головорезы начинают неуклюже помогать, стараясь не зацепить хрупких бабусь бронированными корпусами.
Я смотрю на наших. Фокс молчит как столб. Молчание его - золото. Тайра отвернулась и плачет. Слезы ее - диаманты.
- Как будто мама приехала, - говорит Тайра, вытирая лицо шемагом. - Сварить покушать, помочь прибраться…
Так мама же и приехала, командир. Это Неня.
***
Фотку бабушек я не нашел. Поэтому ставлю нейтральную.