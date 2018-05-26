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Все про:Киев (15894) поджог (565) Нацполиция (7475)

 Четыре человека, подозреваемые в поджоге киосков, задержаны в Киеве, - Нацполиция

В Киеве задержаны четыре мужчины за поджог торговых киосков на одном из рынков столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Огнем повреждены пять торговых киосков общей площадью около 300 кв. м. Вследствие пожара никто не пострадал. Злоумышленникам объявлены подозрения в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации сказано, что в ночь на пятницу, в 2:55, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступила информация о том, что на проспекте Академика Палладина горит нежилое помещение на рынке недалеко от станции метрополитена. Огнем были полностью повреждены пять малых архитектурных форм общей площадью 300 кв. м.

Спасатели, которые потушили огонь, сообщили, что вероятной причиной возгорания был поджог.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) УК Украины.

Как сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко, во время отработки территории района патрульные, по информации полученной от свидетелей, остановили автомобиль, в салоне которого находилось четверо мужчин. Их доставили в территориальное управление полиции. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это жители Киевщины - 1992, 1984, 1991, и 1987 года рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Злоумышленникам объявлены подозрения в совершении умышленного повреждения имущества путем поджога. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - заявил В. Ткаченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068241
 
 
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Там дійсно ще є кіоски. А взагалі кіоски поприбирали і замість них стоять авто, що гірше кіосків. Це явно замовили сусіди-конкуренти.
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Біля метро КПІ також прибрали кіоски, тепер там паркуються авто. Шило на мило.
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ну, всегда считал, что Кличко - это ДВА брата. ЧЕТЫРЕ??? странно все это )
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Кличко, Непоп, Войцеховский и Столар?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетыре человека, подозреваемые в поджоге киосков, задержаны в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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