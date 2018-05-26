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 Происшествия
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Все про:Киев (15894) УПЦ КП (374) хулиганство (226)

 Неизвестный распылили газовый баллончик в помещении Киевской Патриархии (УПЦ КП), - Нацполиция

Столичная полиция разыскивает правонарушителей, которые распылили газовый баллончик в здании Киевской Патриархии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "С места происшествия мужчины скрылись. В результате хулиганских действий пострадал служанка.

Происшествие случилось на улице Пушкинской в ​​Шевченковском районе столицы. По спецлинии 102 поступило сообщение, что в помещение забежали двое неизвестных и из хулиганских побуждений применили газовый баллончик. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.

По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления. На месте происшествия правоохранители пообщались со свидетелями. В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых.

Сообщение зарегистрировали в журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местонахождение правонарушителей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068240
 
   
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Поки це хуліганство, але це початок тероризму.
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если вы не знаете значение и определение слова саботаж, значит пора в среднюю школу.
умышленное неисполнение или небрежное исполнение определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо.
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Тобто ваше формулювання жодним чином не можна застосувати до події у церкві. Тобто від вас лише демагогія та хамство.
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Вломить бы им следовало хорошенько. И штраф хороший заставить выплатить. Но "отравилась" звучит уж слишком серьезно.
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С чего вы взяли шо то кацапы, у нас тут дибилов украинцев ходящих в бесовскую церковь ФСБ более чем дохера. У меня есть пара знакомых типа таких набожных верующих...ходят в МП не стисняясь. Это при том шо киевские. А сколько в Киеве этих бесовских ФСБ куполов настроили?? А стоят..где то тут инфа была шо в Киеве полным ходом строят новую ФСБ церковь...а вы говорите кацапы...а за собой и не замечаете.
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вводит в заблуждение идиотов название, точнее отсутствие маркера МП
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Это скорей всего Сталинско-Бериевская РПЦ МП придуманная Сталиным /Берия 4 сентбря 1943 года.
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Наличие конфессий и автокефалий уже можно расценивать, как наличие разных идеологий, что свойственно партиям в путях достижения какой-то цели.
Если начать рассматривать так, то можно будет Кремлёвскую ПЦ рассматривать как иностранного агента на территории Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный распылили газовый баллончик в помещении Киевской Патриархии (УПЦ КП), - Нацполиция
 
 
 
 
 
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