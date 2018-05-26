 Неизвестный распылили газовый баллончик в помещении Киевской Патриархии (УПЦ КП), - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
В сообщении отмечается: "С места происшествия мужчины скрылись. В результате хулиганских действий пострадал служанка.
Происшествие случилось на улице Пушкинской в Шевченковском районе столицы. По спецлинии 102 поступило сообщение, что в помещение забежали двое неизвестных и из хулиганских побуждений применили газовый баллончик. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.
По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления. На месте происшествия правоохранители пообщались со свидетелями. В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий по задержанию подозреваемых.
Сообщение зарегистрировали в журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают местонахождение правонарушителей".
умышленное неисполнение или небрежное исполнение определённых обязанностей, скрытое противодействие осуществлению чего-либо.
Если начать рассматривать так, то можно будет Кремлёвскую ПЦ рассматривать как иностранного агента на территории Украины.