 Омбудсмен Денисова обратилась в Красный Крест с просьбой проверить состояние Сенцова и Кольченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает офис Уполномоченного по правам человека.
"Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав гражданин Украины Сенцова и Кольченко, осужденных к наказанию в виде лишения свободы на территории Российской Федерации", - говорится в обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье.
Сообщается, что омбудсмен попросила Карбонье проверить состояние других политзаключенных. В частности Романа Сущенко и Ресуеля Велиляева, которые находятся в исправительной колонии в Москве.
А также проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асаны Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову, находящихся в пенитенциарных учреждениях оккупированного Крыма.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, чтоего подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.
По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев
По данным СМИ, в тот день возле завода в Дейр-эз-Зоре находились 30 американских солдат из отряда «Дельта» и рейнджеров, которые помогали курдским отрядам. Около 15:00 по местному времени они получили данные, что в их сторону движется большой отряд - около 500 человек с поддержкой 27 танков и бронемашин. Военная авиация в районе была приведена в боевую готовность. Около 20:30 по местному времени проасадовские танки Т-72 приблизились к заводу на расстояние около 1,5 км. В 22:30 был открыт огонь из артиллерии, минометов и танков. Американские спецназовцы были вынуждены укрыться, говорится в материале издания.
СМИ утверждает, что в течение первых 15 минут боя американские военные безуспешно пытались связаться с российскими коллегами в Сирии и убедить их остановить наступление. Однако остановить атаку удалось после того, как к месту прибыли военные вертолеты Apache, самолеты F-15E, B-52, AC-130.
По данным Пентагона, американцы не потеряли ни одного человека, а у их противника потери составили от 200 до 300 человек.