 Омбудсмен Денисова обратилась в Красный Крест с просьбой проверить состояние Сенцова и Кольченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает офис Уполномоченного по правам человека.

"Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав гражданин Украины Сенцова и Кольченко, осужденных к наказанию в виде лишения свободы на территории Российской Федерации", - говорится в обращении Денисовой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье.

Сообщается, что омбудсмен попросила Карбонье проверить состояние других политзаключенных. В частности Романа Сущенко и Ресуеля Велиляева, которые находятся в исправительной колонии в Москве.

А также проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асаны Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову, находящихся в пенитенциарных учреждениях оккупированного Крыма.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, чтоего подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом СенцовАлександр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев