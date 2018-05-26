 "Попросили покинуть помещение": в Киеве из кафе выгнали девушку с инвалидностью

О произошедшем рассказала сама Людмила Глушко на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел в понедельник, 21 мая, на Подоле, в заведении Stories cafe.

"Сегодня дорогой моему сердцу Подол испортил мне настроение! Точнее одна из его локаций. Все бывает впервые. Даже когда официант выгоняет тебя из кафе Stories cafe, на Константиновской, то есть "папрасили пакинуть памищение"! Внешне милое и уютное, атмосферное заведение в центре Подола оказалось прогнившим изнутри", - написала Людмила.

У Глушко инвалидность, девушка болеет на ДЦП. На странице заведения сообщается, что произошла ошибка и администрация принесла девушке свои извинения.

"В понедельник, 21 мая, у нас произошел досадный инцидент, в результате которого одну из наших гостей, Людмилу Глушко, попросили покинуть заведение. Эта ошибка связана исключительно с некорректностью действий официанта. Было проведено служебное расследование, в результате чего с сотрудниками заведения была проведена разъяснительная работа по коммуникации со всеми гостями, независимо от их социального статуса или наличия физических особенностей. Мы связались с Людмилой лично и извинились за эту ситуацию. Очень надеемся, что она примет наши извинения. Для нас важно, чтобы все без исключения гости были счастливы", - написали в кафе.

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