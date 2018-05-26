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 Киевские новости, Общество
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 "Попросили покинуть помещение": в Киеве из кафе выгнали девушку с инвалидностью

В сети разгорелся скандал из-за поступка сотрудников заведения В Киеве девушку выгнали из кафе из-за ее инвалидности.

О произошедшем рассказала сама Людмила Глушко на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел в понедельник, 21 мая, на Подоле, в заведении Stories cafe.

"Сегодня дорогой моему сердцу Подол испортил мне настроение! Точнее одна из его локаций. Все бывает впервые. Даже когда официант выгоняет тебя из кафе Stories cafe, на Константиновской, то есть "папрасили пакинуть памищение"! Внешне милое и уютное, атмосферное заведение в центре Подола оказалось прогнившим изнутри", - написала Людмила.

У Глушко инвалидность, девушка болеет на ДЦП. На странице заведения сообщается, что произошла ошибка и администрация принесла девушке свои извинения.

"В понедельник, 21 мая, у нас произошел досадный инцидент, в результате которого одну из наших гостей, Людмилу Глушко, попросили покинуть заведение. Эта ошибка связана исключительно с некорректностью действий официанта. Было проведено служебное расследование, в результате чего с сотрудниками заведения была проведена разъяснительная работа по коммуникации со всеми гостями, независимо от их социального статуса или наличия физических особенностей. Мы связались с Людмилой лично и извинились за эту ситуацию. Очень надеемся, что она примет наши извинения. Для нас важно, чтобы все без исключения гости были счастливы", - написали в кафе.

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Попросили покинуть помещение: в Киеве из кафе выгнали девушку с инвалидностью 01
Попросили покинуть помещение: в Киеве из кафе выгнали девушку с инвалидностью 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068237
 
 
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А якщо в дорогий ресторан США зайде безробітний інвалід, який має лише соціал?
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А если в фирменный Рошен зайдёт инвалид который на пособие по инвалидности в 800 гр в месяц как думаешь ему конхветки Коровка продадут со скидкой???
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Я не думаю, а чекаю відповіді від того, кому задав питання.
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ее выгнали за то, что она не могла заплатить или за инвалидность?
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Наступним кроком Людмили буде перевірка дорогих ресторанів Києва?
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Нет пойдёт фирменные Рошены проверять, благо их развелось как свиней не резанных - на каждом углу.
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Это правда. Жрать кровавые конхветки произведённые на Липецкой фабрике которая работает на полную мощность прямо сейчас в данный момент это моральное самоубийство.
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Якщо є гроші на дорогі ресторани, то чому б ні?!
Як я зрозумів, вона ж не жебракувала, то чому її виставили?
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Якби ж то були у неї гроші. З грошима кожен може, а ви спробуйте без грошей. Багато хто заходить, а потім не платить😯
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Ну можно и без денег. Некоторые шокоботы вон просто за цукерочки, а по сути на голом интузиазме воюют в интернетах за своего шоколядного барина.
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этот ганделык на Подоле уже удостоился достойного случайного поджога
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Официанта надо гнать драной метлой с работы а не проводить разьяснительные беседы. Если этот дятел не понял што сделал , разьяснения ему уже не помогут
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верите или нет, но кафе подлежит закрытию, банкрот - не один свободныи человек туда не ногой больше в такое заведение.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Попросили покинуть помещение": в Киеве из кафе выгнали девушку с инвалидностью
 
 
 
 
 
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