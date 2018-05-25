 Участник нападения на Найема Саитов находился за рулем незаконно, поскольку в день инцидента ему не исполнилось 18 лет, - Маси Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маси Найем отметил: "Новая информация об инциденте с Мустафой.

Саитов Ахмед-Абубакарович, водитель Мерседеса (АА 0095 ТТ), получил водительские права через 16 дней после инцидента с Мустафой.

То есть на момент инцидента он не имел этих прав.

Это объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил ПДД.

Кроме этого, напомню, он соврал в суде, когда говорил, что не привлекался к админответственности. В 2016 году он привлекался за езду без прав. Тогда ему еще не было 18 лет".

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.