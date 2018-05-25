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 Участник нападения на Найема Саитов находился за рулем незаконно, поскольку в день инцидента ему не исполнилось 18 лет, - Маси Найем

Брат народного депутата Украины Мустафы Найема Маси Найем обнародовал информацию о том, что один из участников избиения нардепа получил водительские права только через 16 дней после дорожного инцидента, поскольку ему не исполнилось 18 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маси Найем отметил:  "Новая информация об инциденте с Мустафой.

Саитов Ахмед-Абубакарович, водитель Мерседеса (АА 0095 ТТ), получил водительские права через 16 дней после инцидента с Мустафой.

То есть на момент инцидента он не имел этих прав.

Это объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил ПДД.

Кроме этого, напомню, он соврал в суде, когда говорил, что не привлекался к админответственности. В 2016 году он привлекался за езду без прав. Тогда ему еще не было 18 лет".

Участник нападения на Найема Саитов находился за рулем незаконно, поскольку в день инцидента ему не исполнилось 18 лет, - Маси Найем 01

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.Сам пострадавшийотрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенкообнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, чтоНайем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, чтодвое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом делеоткрыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видеоначала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самогоизбиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича иизбрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили,назначив ему ночной домашний арест.Также судотправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении НайемаСаитов объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3068236
 
 
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Думаю за это ему нужно добавить к сроку ещё лет 5.
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Було 18 - не було 18... головне, що водійське посвідчення йому на 15-річчя подарували!
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а куда смотрела реформированная полиция? Неужели у него ни разу не проверяли документы?
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Це так знаменно ? Враження таке що братани бабла побільше хочуть накрутити. Маська хоче їздити не на мопеді , а на панамері.
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Где там про бабло речь идет Учасник нападу на Найєма Саітов, був за кермом незаконно, оскільки в день інциденту йому не виповнилося 18 років, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 9629.Чувак за рулем без прав катался.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастник нападения на Найема Саитов находился за рулем незаконно, поскольку в день инцидента ему не исполнилось 18 лет, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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