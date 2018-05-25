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 Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник. ФОТОрепортаж

Вечером 25 мая украинские воины сбили беспилотник российских оккупационных войск на Волновахском направлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе Операции объединенных сил. 

В сообщении отмечается: "Сегодня вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, обороняется на Волновахском направлении, был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался эсты разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад.

Системы противовоздушной обороны объединенных сил действует эффективно. Об этом в очередной раз напомнили оккупантам".

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Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник 01
Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник 02
Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник 03

Источник: https://censor.net.ua/n3068234
 
   
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Зрада чи не зрада? Він сам упав, бо перевозив вантаж цукерок ліпецької фабрики.
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Цукерки ліпецької фабрики це зброя масового знищення. При її застосуванні кацапи хворіють діабетом першого і другого типів☠😰
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"Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Развитие беспилотной авиации является для Минобороны России одним из главных приоритетов, только в первом квартале текущего года ведомство получило более 150 беспилотников, заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов"
Уже 149, Борисов! Что? Съел?
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что хвалишься Во-Во, вот американцы под Дейр-эз-Зором ваших уткинцев заставили концерт Вагнера слушать с беспилотников...)))
а ты о каких-то ваших 149 летающих тарелках талдычишь...)
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Краще би збили не БЕЗпілотник, а ТРИпілотник або ЧОТИРИпілотник. Кацапки і кацапенята отримали би якісь руплі за іхтамнетов.
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"намагався вести розвідку"
"пытался эсты разведку"
Гугл не знайшов підходящого слова.)))
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Скупые фотки. Похоже что обломки нашлт в скупке металла.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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