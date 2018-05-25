 Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В сообщении отмечается: "Сегодня вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, обороняется на Волновахском направлении, был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался эсты разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад.

Системы противовоздушной обороны объединенных сил действует эффективно. Об этом в очередной раз напомнили оккупантам".

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