 Украинские воины на Донбассе сбили вражеский беспилотник. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В сообщении отмечается: "Сегодня вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, обороняется на Волновахском направлении, был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался эсты разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад.
Системы противовоздушной обороны объединенных сил действует эффективно. Об этом в очередной раз напомнили оккупантам".
Уже 149, Борисов! Что? Съел?
а ты о каких-то ваших 149 летающих тарелках талдычишь...)
"пытался эсты разведку"
Гугл не знайшов підходящого слова.)))