 Еврокомиссия ожидает от Украины отказа от субсидирования цен на газ для населения в ближайшие 2-3 года, - Шефчович

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Брюсселе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку действие нынешней системы (PSO) истекает 1 июня, то после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет", – сказал он по итогам встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в ходе дискуссии об украинском газотранспортном маршруте после 2019 года.

Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.

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"Мы надеемся, что новый состав (НКРЭКУ) продемонстрирует решимость и поможет проводить реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предотвращен", – подчеркнул вице-президент ЕК.

Напоминаем, ранее Кабинет министров продлил действие PSO по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Украина ранее в рамках сотрудничества с МВФ брала на себя обязательства отказаться от PSO и перехода к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

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По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.