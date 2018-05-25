 Еврокомиссия ожидает от Украины отказа от субсидирования цен на газ для населения в ближайшие 2-3 года, - Шефчович

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Брюсселе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поскольку действие нынешней системы (PSO) истекает 1 июня, то после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет", – сказал он по итогам встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в ходе дискуссии об украинском газотранспортном маршруте после 2019 года.
Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.
"Мы надеемся, что новый состав (НКРЭКУ) продемонстрирует решимость и поможет проводить реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предотвращен", – подчеркнул вице-президент ЕК.
Напоминаем, ранее Кабинет министров продлил действие PSO по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года.
Украина ранее в рамках сотрудничества с МВФ брала на себя обязательства отказаться от PSO и перехода к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.
По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.
Международный валютный фонд никогда не выставлял Украине прямого требования повышения цены на газ для ТКЭ. В первую очередь МВФ ведет речь о формировании бездефицитного финансового плана НАК Нефтегаз Украины без нагрузки на государственный бюджет. Об этом заявил глава Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.http://journal.esco.co.ua/2011_12/art39.htm
MIGnews.com.ua
Меморандум Международного валютного фонда не содержит требования повысить тарифы на газ для украинцев. Такое заявление сделал экономист Александр Охрименко в эфире телеканала NewsOne.
По словам эксперта, МВФ требует уменьшить дефицит государственного бюджета, а не повышать тарифы.http://mignews.com.ua/politics/19341880.html
а где же ваше скоро...?)))
а где же ваше скоро..., #четырегодапрошло? )))
як що ні, то що буде?
"Еврокомиссия внимательно следит за реформой по отказу от специальных обязательств по поставке газа населению в Украине (Public service obligation, PSO), содействуя решению, которое позволит защитить уязвимых потребителей, не подрывая реформы и прозрачности рынка газа Источник: https://censor.net.ua/n3068233 "
Люди отказываются официально там работать, чтобы не потерять субсидию. Это - первое следствие подсаживания немалого количества населения на государственные выплаты. Что, как показывают исторические примеры, не может привести ни к чему иному, как формированию целого слоя иждивенцев."
https://ru.espreso.tv/article/2018/01/03/nacyya_yzhdyvencev_kak_subsydyy_podkladyvayut_ogromnuyu_mynu_pod_buduschee_ukrayny
Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.
«Ми домовилися про започаткування тристоронніх переговорів у форматі «ЕС - Україна - Росія» з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою», - сказав Володимир Гройсман.
Глава Уряду підкреслив, що використання вітчизняної газотранспортної системи - це надійна альтернатива проекту «Північний потік-2» ...Сторони домовилися погоджувати позиції щодо використання ГТС - на взаємовигідних умовах.
все понимают, что ето нужно делать и все понимают,
что ето болезненно для людей...