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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Газ (8833) Еврокомиссия (777) субсидия (386) Шефчович Марош (47)

 Еврокомиссия ожидает от Украины отказа от субсидирования цен на газ для населения в ближайшие 2-3 года, - Шефчович

Еврокомиссия внимательно следит за реформой по отказу от специальных обязательств по поставке газа населению в Украине (Public service obligation, PSO), содействуя решению, которое позволит защитить уязвимых потребителей, не подрывая реформы и прозрачности рынка газа

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Брюсселе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку действие нынешней системы (PSO) истекает 1 июня, то после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет", – сказал он по итогам встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в ходе дискуссии об украинском газотранспортном маршруте после 2019 года.

Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель трехсторонних газовых переговоров - определение параметров транзита и гарантий после 2019 года, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

"Мы надеемся, что новый состав (НКРЭКУ) продемонстрирует решимость и поможет проводить реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предотвращен", – подчеркнул вице-президент ЕК.

Напоминаем, ранее Кабинет министров продлил действие PSO по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Украина ранее в рамках сотрудничества с МВФ брала на себя обязательства отказаться от PSO и перехода к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. В настоящее время вопрос цен на газ для населения наравне с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде является одним из двух ключевых для возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

Также читайте: Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк

По мнению Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.

Источник: https://censor.net.ua/n3068233
 
   
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цікава річ ціна на нафту, а на газ в три рази цікавіша!
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газ - продукт кінцевого споживання, на відміну від нафти
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Пишуть ВСУ зайшли у Петрівське, проте їх у Донецькій області два - у Волноваському та Старобєшевському районі. Судячи з усього саме в останнє
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на заборе много чего пишут а на самом деле кто его знает
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от куда инфа, если конечно уже можно об этом говорить?
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Поддерживаю федьку - поделитесь информацией.
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Странное дело, финансовую помощь предоставляет США, а указывает Евросоюз. Прям радость для российского поставщика ибо норвержским у нас с конфорок не пахнет
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Какие ужасные указания от Евросоюза! Я процитирую, что же он такого указывает: "Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.". Они б еще Авакова заставили, что-бы полиция бандитов ловила! Вот звери, издеваются над нами, как могут!
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ЄС всього лиш хоче виконання підписаних договорів. А "цензор" пустився берега з лінкбейтом, адже заголовок суперечить тексту новини.
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не подрывая реформы и прозрачности рынка газаИсточник: https://censor.net.ua/n3068233 - це такий свіжий анекдот ? Єврокомісія очікує від України відмови від субсидування цін на газ для населення у найближчі 2-3 роки, - Шефчович - Цензор.НЕТ 7995
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Почему Еврокомиссия не следит за уровнем жизни Украинцев.Ответ на поверхности.После повышения цен на газ,он теряет всякий смысл,по крайней мере в сфере отопления.
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так вот же, с ликвидациеи субсидии и начинает, да да, и нет не какого сарказма, субсидии вредны и тормозит развитие.
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Да ,а как должно тогда быть.При африканских зп мировые цены ввалить,так?
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поднять доход, но до того процесс, да болезненно, но тот постсовок, который уже живёт как свободные люди, через это проходили.
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Так надо с доходов,а не цен начинать наверное.
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ну тогда потреси то дерево, где тот доход сидит. ну нет конечно, смотри, все субсидии способствует росту цен, в данном случие на газ, и в принцыпе изкожает рынок.
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підняти доходи населення - автоматично знизити прибутки влади і її спонсорів ... хто на таке піде ?
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Цензор, ты с чего взял, что говорилось о повышении цен на газ для населения? "Поскольку действие нынешней системы (PSO) истекает 1 июня, то после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет"Источник: https://censor.net.ua/n3068233 Шефчович также отметил, что для завершения реформы рынка газа крайне важно, чтобы регулятор энергетики был полностью работоспособным, эффективным и действительно независимым от политического влияния и конкретных интересов.Источник: https://censor.net.ua/n3068233 "Мы надеемся, что новый состав (НКРЭКУ) продемонстрирует решимость и поможет проводить реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предотвращен", - подчеркнул вице-президент ЕК.Источник: https://censor.net.ua/n3068233 и как это соответствует заголовку - Еврокомиссия ожидает от Украины отказа от субсидирования цен на газ для населения в ближайшие 2-3 года, - Шефчович ????????
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Если умеете гуглом пользоваться,то само нкре говорит о повышении цен на 60-70 процентов.
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Заголовок не соответствует тексту - вот где в тексте подтверждение, что Европа требует повышения цены на газ, для населения?
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Украина ранее в рамках сотрудничества с МВФ брала на себя обязательства отказаться от PSO и перехода к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполненияИсточник: https://censor.net.ua/n3068233.Скопировал для вас.Нкре Украины сказал,что рыночные цены для населения это 60-70 процентов повышение,что не сходится?Да мвф не говорит прямо повышайте цкеы,просто приведите к рыночным.Но это игра слов не меняющяя сути.
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МВФ не требует увеличения цены на газ для населения
Международный валютный фонд никогда не выставлял Украине прямого требования повышения цены на газ для ТКЭ. В первую очередь МВФ ведет речь о формировании бездефицитного финансового плана НАК Нефтегаз Украины без нагрузки на государственный бюджет. Об этом заявил глава Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.http://journal.esco.co.ua/2011_12/art39.htm
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Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
MIGnews.com.ua
Меморандум Международного валютного фонда не содержит требования повысить тарифы на газ для украинцев. Такое заявление сделал экономист Александр Охрименко в эфире телеканала NewsOne.
По словам эксперта, МВФ требует уменьшить дефицит государственного бюджета, а не повышать тарифы.http://mignews.com.ua/politics/19341880.html
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Субсидия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) - выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств
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Это все проделки Газпрома, им выгодна высокая цена на газ.
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На пожиттєве гетьманство пецю! Столицю перенести у Вінницю, перейменувавши її на Санкт-Вальцманбург!
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Заголовок статьи один .... так где, что, когда, почему ???? что за статья мать вашу Єврокомісія очікує від України відмови від субсидування цін на газ для населення у найближчі 2-3 роки, - Шефчович - Цензор.НЕТ 2236
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расчет на то, что 90% прочитают заголовок, что Европа требует повысить цены на газ, для населения, а сам текст, где ничего подобного и близко нет - читать не будут.
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Не сцы Шефчович, твоего подельника и офшорного барыгу, мы уберем в ближайший год. Єврокомісія очікує від України відмови від субсидування цін на газ для населення у найближчі 2-3 роки, - Шефчович - Цензор.НЕТ 2419
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пошамань для убедительности...)
а где же ваше скоро...?)))
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Необходимо напоминать, а не рассчитывать на их память

а где же ваше скоро..., #четырегодапрошло? )))
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Ета всьо вранье! Европа никада такова ни скажыт! Ета Парошенко хочит ножытса на нас! Єврокомісія очікує від України відмови від субсидування цін на газ для населення у найближчі 2-3 роки, - Шефчович - Цензор.НЕТ 5024
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Виходить низька зарплата влаштовує ЄС, а субсидії для купівлі не влаштовують ЄС. То давайте змінимо мінімальну зарплату до європейського рівня.
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можна), що там з продуктивністю праці?!
як що ні, то що буде?
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Продуктивністі праці треба вчитися у греків, бо це ЄС.
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Вот это интересно

"Еврокомиссия внимательно следит за реформой по отказу от специальных обязательств по поставке газа населению в Украине (Public service obligation, PSO), содействуя решению, которое позволит защитить уязвимых потребителей, не подрывая реформы и прозрачности рынка газа Источник: https://censor.net.ua/n3068233 "
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Нехай запропонують рішення, або слідкують без порад.
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Они уже давно предложили решение, но украинская власть сопротивлялась, теперь Еврокомиссия пошла на компромисс и согласилась на то, что я выделил выше.
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Кожна країна повинна дбати про свої національні інтереси. А ЕС зацікавлений в дешевої раб сили з України, а високи тарифи і нізькі з/п в Україні стимулюють трудову міграцію.
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Підтримую відміну субсидій: добра половина субсидіантів - аморальні симулянти. Зекономлену суму субсидій в 70 млрд направити на підвищення доходів нужденних - субсидії можна відміняти.
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Субсидии выгодня для правительства. Те кто получают субсидии - более лоялен к власти и на акции протеста вряд-ли пойдет, так как побоится потерять субсидии.
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"В Украине люди отказываются официально работать, чтобы не потерять субсидию. Почему это очень плохая новостьЗа новогодне-рождественскими празднованиями как-то не очень замеченной прошла очень незапамятная новость. Из города Немиров Винницкой области. Где японская компания Fujikura открыла новый завод, который будет изготавливать электропроводку для автомобилей Audi A8 и Volkswagen Golf. И у которой возникла проблема с набором работников.
Люди отказываются официально там работать, чтобы не потерять субсидию. Это - первое следствие подсаживания немалого количества населения на государственные выплаты. Что, как показывают исторические примеры, не может привести ни к чему иному, как формированию целого слоя иждивенцев."
https://ru.espreso.tv/article/2018/01/03/nacyya_yzhdyvencev_kak_subsydyy_podkladyvayut_ogromnuyu_mynu_pod_buduschee_ukrayny
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йшов 5-й рік "війни" ... Єврокомісія очікує від України відмови від субсидування цін на газ для населення у найближчі 2-3 роки, - Шефчович - Цензор.НЕТ 4578
Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.
«Ми домовилися про започаткування тристоронніх переговорів у форматі «ЕС - Україна - Росія» з питань транзиту газу. Позиція України буде відповідальною і твердою», - сказав Володимир Гройсман.
Глава Уряду підкреслив, що використання вітчизняної газотранспортної системи - це надійна альтернатива проекту «Північний потік-2» ...Сторони домовилися погоджувати позиції щодо використання ГТС - на взаємовигідних умовах.
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И в чём зрада? Европа, ко всему, должна ещё и газ перестать потреблять? Надо прекратить транспортировать газ из паРаши? Договоры должны заканчиваться фразой - "невзаимовыгодные условия", тогда отбоя от желающих заключать договоры не будет?
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сама тема достаточно провокативна.
все понимают, что ето нужно делать и все понимают,
что ето болезненно для людей...
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яка ринкова ціна там де нема ринку, а ціна залежить від платоспроможності населення України, якщо підняти до європейської, то 90 % будуть на субсидіях , а субсидій нема у ринкових країнах, треба щоб і з/п дозволяла платити без субсидій усім, навіть у совку не було субсидій.
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Звісно є субсидії в "ринкових країнах", в ЄС теж.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия ожидает от Украины отказа от субсидирования цен на газ для населения в ближайшие 2-3 года, - Шефчович
 
 
 
 
 
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