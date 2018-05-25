 Готовится стартап по созданию украинских телесериалов без участия российских актеров, - Нищук

Об этом заявил в пятницу в Херсоне, где проходит ХХ Международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии", министр культуры Украины Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием или с запретом привлечения артистов из России", - рассказал Нищук. По его словам, это будет украинский контент, на украинском языке.

Смотрите: Гройсман назвал украинские фильмы "достойными" и пообещал 1 млрд грн на развитие кинематогрофа в 2018-м. ИНФОГРАФИКА

Министр призвал руководителей театров Украины не препятствовать участию актеров отечественных театров в съемках данных телесериалов.

"Многие ваши актеры могут идти в киноэкспедицию на больший срок, чем две недели. Друзья, отпускайте, потому что одна из причин, почему молодежь сейчас идет в театр, она идет смотреть на знакомые лица, которые видела в кино, на телевидении. Пусть актеры становятся звездами, это нормально, в этом также определенная коммерческая выгода, менеджмент", - подчеркнул Нищук.

Также читайте: Сейчас при поддержке Госкино в Украине снимаются более 50 полнометражных фильмов, - Ильенко