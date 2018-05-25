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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:кино (1108) Министерство культуры (298) Нищук (111) стартап (11)

 Готовится стартап по созданию украинских телесериалов без участия российских актеров, - Нищук

В Украине появится новый стартап по созданию украинских телесериалов, которые будут сниматься без привлечения российских актеров.

Об этом заявил в пятницу в Херсоне, где проходит ХХ Международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии", министр культуры Украины Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием или с запретом привлечения артистов из России", - рассказал Нищук. По его словам, это будет украинский контент, на украинском языке.

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Министр призвал руководителей театров Украины не препятствовать участию актеров отечественных театров в съемках данных телесериалов.

"Многие ваши актеры могут идти в киноэкспедицию на больший срок, чем две недели. Друзья, отпускайте, потому что одна из причин, почему молодежь сейчас идет в театр, она идет смотреть на знакомые лица, которые видела в кино, на телевидении. Пусть актеры становятся звездами, это нормально, в этом также определенная коммерческая выгода, менеджмент", - подчеркнул Нищук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068231
 
   
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Быдло при власти поняло, что скоро выборы и за бездействия и саботаж придётся отвечать, начало шевелиться.
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"Ходячі мерці" за участью рузьких клоунів у масовках.
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Вернуть студию Довженко и Одесскую киностудию под контроль министерства. Хватит отдавать площади внаем для съемок мацковских сериалов
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нищук такой же подонок, как и весь вальцманат, угробивший Украину за последние 4 года..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовится стартап по созданию украинских телесериалов без участия российских актеров, - Нищук
 
 
 
 
 
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