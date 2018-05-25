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 Фигуранты расследования Bellingcat по МН17 "давно уволены", - Минобороны РФ открестилось от генерала ГРУ Иванникова

В Минобороны РФ заявили, что российские офицеры, фигурирующие в расследовании Bellingcat по МН17, якобы "давно уволены с военной службы" и род их занятий неизвестен.

Об этом заявили в пятницу в Минобороны России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068230
 
 
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Звільнені і пристрелені як собаки! Лишилось повісити путіна та всю путінську банду! Це вже скоро!
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Удивлен. Удивлен тому, что эта мразь пока еще не ликвидирована. Как уже ликвидирован остальной патриотский биоматериал.
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іхтамнет - вони вже давно добрива, хоча для кацяпів добрива, це невідомо що -
боярка/сломойка) росте без органіки! Фигуранты расследования Bellingcat по МН17 "давно уволены", - Минобороны РФ открестилось от генерала ГРУ Иванникова - Цензор.НЕТ 1308
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Про бабушку и дедушку
25th Май 2018 anti-colorados

Пока президент Франции Макрон выслушивал предложение Путина о том, что он может гарантировать безопасность Европе вместо США, произошли два события, который мы не ожидали увидеть так быстро. Если причиной поездки Макрона в Петербург была только игра в «Смычка» и там не было второго дна, которое вполне может быть после недавнего официального визита в США и долгих переговоров как с президентом Трампом, так и с другими ключевыми фигурами в сфере безопасности, то время было выбрано не вполне удачно.

Хотя, мы склоняемся к тому, что у Макрона была миссия не вполне публичная. Скорее всего, коллективный Запад предоставил ему возможность прижать Путину, а вместе с ним и всей правящей верхушке, их старые тестикулы. В отличие от фрау Ангелы, с ее комсомольским, гэдээровским прошлым, у Макрона имеются личные счеты с Путиным, который публично его унижал во время избирательной кампании. Что-то подсказывает, что молодой и горячий француз вряд ли простит плешивому карлику эти оскорбления. Тем более, он теперь президент Франции, что его обязывает ставить на место всех, кто позволяет себе лишнего, ибо вместе с его авторитетом будет страдать авторитет страны. Мы допускаем, что могла иметь место некая комбинация, когда Макрон должен был оказаться вблизи Путина в момент, когда произойдет событие, которое мы вчера исключили из перечня ближайших.

После оглашения предварительных результатов расследования, должна была наступить некая пауза, обусловленная началом процедуры передачи материалов, добытых международной следственной группой по расследованию гибели малазийского Боинга, выполнявшего рейс МН17. Оно и понятно, все материалы дела, включая комплекс собранных доказательств, должен получать огласку уже в суде. Мало того, некоторые вопросы могут выясняться только в ходе судебного заседания. Это связано с процессуальными процедурами и компетенцией следственных и судебных органов. Это особенно важно, когда подозреваемые находятся вне юрисдикции суда и не доступны для следствия. Но в общем и целом, следствие дало ответы на ключевые вопросы и готово отправить материалы дела в трибунал.

На этой стадии уже можно говорить о том, где находятся преступники и кто они. Не имея улик против высших должностных лиц РФ, а формат комиссии не обладает возможностями добыть их самостоятельно и легитимно, было оглашено предложение, ответ на которое косвенно укажет на вину российской верхушки или наоборот - развеет подозрения. Следователи предложили РФ выдать следствию все данные, относительно конкретных лиц или мероприятий, которые планировались и выполнялись на территории РФ или с ее территории. Если Москва играет открыто и допускает следователей к сбору доказательств, как это сделала Украина, то скорее всего, преступление совершено без ведома верховной власти. Если же Кремль отказывается от такого формата сотрудничества со следствием, значит, он заметает следы, чтобы отвести от себя подозрения.

В этой ситуации Путину надо было либо соглашаться, и потом как-то саботировать эти действия (ибо у нас нет сомнений в его личной вине), либо просто молчать и никак не комментировать это предложение. Но у Путина язык работает в отрыве от мозга и он заявил, что РФ не намерена ничего выдавать и сотрудничать со следствием, ибо в комиссии нет ее представителей.

Дедушка несколько раз хвастался тем, что у него - высшее юридическое образование и он мог сообразить, что предложение, сделанное ему, это - последний шанс подозреваемому. Никогда подозреваемый не будет одновременно и следователем, по своему же делу. Мало того, он заявил, что для РФ не был обеспечен доступ к материалам дела. Опять же, как юрист он должен знать, что полный доступ к этим материалам представители РФ получат уже на суде, а сейчас было предложение что-то решить в досудебном порядке, но Путин этого момента не уловил и как всегда - начал быковать, как сегодня он быковал на пресс-конференции с Макроном. Тем самым, дед показал, что он - в игре и будет уходить от ответственности до последнего. И то сказать, налицо - теракт и военное преступление - в одном флаконе. Если в суде будет вынесено решение, которое пришпилит к РФ и к нему лично это обвинение, то это будет означать две неприятные вещи. Первая - отсутствие срока давности за совершенные военные преступления. Вторая - получив клеймо террориста, Путин и те, кто будут названы виновными по делу, уже не будут разыскиваться для ареста, но их найдут, чтобы уничтожить. Такова нелегкая судьба террориста.

И вот, пока Путин силился, чтобы не рассказать президенту Франции анекдот про половые органы бабушки и дедушки, министры иностранных дел Нидерландов и Австралии прямо обвинили РФ в уничтожении самолета и гибели пассажиров и экипажа. В связи с этим, они обратились к Путину, чтобы тот начал процесс переговоров о компенсациях семьям погибших пассажиров.

Ожидалось, что этот вопрос возникнет в ходе вынесения решения, но Путину дали еще один шанс сделать это без суда, чтобы не позорить страну. Скорее всего, Путин таки расскажет им очередной анекдот и добавит вариант частушек «это не мы». Но ситуация уже изменилась. Прямо сегодня. Теперь Путину надо учиться играть в нарды, лепить четки из хлеба и прочие полезные в камере вещи.
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.- "Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы - Мы, но не посылали - Мы-не мы" ...(хуйло).
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Мля
Ни какой творческой изюминки Фигуранты расследования Bellingcat по МН17 "давно уволены", - Минобороны РФ открестилось от генерала ГРУ Иванникова - Цензор.НЕТ 4594
Как заявшая пластинка...
Кацапы в своей лишней хромосоме вообще запутались Фигуранты расследования Bellingcat по МН17 "давно уволены", - Минобороны РФ открестилось от генерала ГРУ Иванникова - Цензор.НЕТ 4594
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и род их занятий неизвестен

Сбивание мирных самолетов, бомбежка мирного населения, захват территорий соседних государств, полная пиsдежь в своих СМИ, как раз и есть род занятий кацапа и миру он уже давно известен.
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Не, ожидаемо.

Надо было сообщить нашему миду, что такой страны РФ нет и не найдена.
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- Владимир Владимирович, если сами не откроете дверь бункера, будем вынуждены её взорвать, а затем вытащим вас за шкуру из под кровати и всё равно доставим в Гаагу.
- Гаага? Какая Гаага? О какой Гааге идёт речь? Я не понимаю!
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Их там нет, а " Бук" они в продмаге купили, на сдачу .
Русские настолько тупые, что считают весь мир подобными себе дебилами.
И это касается не только их власти, но и всего народа, который эту власть боготворит
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Який це народ?Стадо тупорилого бидла.На мордяки лиш гляньте.Хоча б цього генерала.Зечара стопроцентний.
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Так Путин не уволен! Без его согласия БУК не выехал бы из части в сторону Украины для стрельбы по Боингу. Я сомневаюсь, что у шойгу хватило бы смелости прокрутить такую операцию без благословения путина. А может все происшедшее и есть задумка выдумщика пуйла.
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Род занятий - кто агрономией увлекается (удобряет землю), кто живность кормит (жучков и червячков), а кто и ихтиологией (рыбки тоже есть хотят).
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Маршал Огарков отрицает причастность ПВО СССР к гибели южнокорейского пассажирского Боинга-747 над Сахалином. СССР. 1983 г.Фігурантів розслідування Bellingcat щодо МН17 "давно звільнено", - Міноборони РФ відхрестилося від генерала ГРУ Іваннікова - Цензор.НЕТ 371
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Ушли в глухую несознанку кацапы вместе с со своим сцарьком - убийцей !!
А может паРАШЕ давно пора признать, что Боинг сбили ОНИ , и начать изо всех сил этим гордиться: ведь гордятся же своим хамством, подлостью , враньём , своей ненавистью ко всему миру, своими мельдониевыми победами, украденным Крымом - значит, и отнятыми 298 ни в чём не повинными жизнями тоже можем гордиться! А , кацапчики , как идея ? 😀
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Ипануться, 146 млн. уволенных задним числом дЭбилов. Я так понял, шо вместо Свидетельства о рождении там Заявление о увольнении по собственному выдают)))
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А не повипадали вони з вікон (випадково).. А може серцеві напади, харчові отруєння, ДТП, невдалий відпочинок на річці? Адже ж могли б бути свідками на майбутніх судах...
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судья по тому что скоро подохнит, что то подсказывает - уволили по состоянию здаровья, какая то не излечимая болезнь.
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Вже гниють десь на смітниках вялікой рації після новачка чи чайку з полонієм.
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Пишуть ВСУ зайшли у Петрівське, проте їх у Донецькій області два - у Волноваському та Старобєшевському районі. Судячи з усього саме в останнє
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С буком уволили что ли ,,, гы гы гы дибилы ... точно иванушки дурачки
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ихтамнеты потом сдохли , типа , как херои под Алеппо, Хомсом и Хамой (это я не ругаюсь, это город такай ... был , 700тыс. душ) , и йух хто их найдёт, пэця, гойсман и других поцов мнОга, Моссада нет! Вот в чём חייב
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Тем хуже для Роиси. Это означает, что главнокомандующий ВС РФ поручает некомбатантам военную технику ВС РФ, а значит несет личную ответственность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигуранты расследования Bellingcat по МН17 "давно уволены", - Минобороны РФ открестилось от генерала ГРУ Иванникова
 
 
 
 
 
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