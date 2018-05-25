 Украинский заложник в РФ Шумков начал голодовку вслед за Сенцовым

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает в Фейсбуке сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - написала она.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев