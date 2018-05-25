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 Украинский заложник в РФ Шумков начал голодовку вслед за Сенцовым

Украинский политзаключенный в России Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими узниками Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает в Фейсбуке сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - написала она.

Украинский заложник в РФ Шумков начал голодовку вслед за Сенцовым 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовкус требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

Еще один крымчанинВладимир Балух голодает с 19 марта.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, пока Россия по политическим мотивам держит в неволе 64 украинцев

Источник: https://censor.net.ua/n3068229
 
 
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Нас убивають поодинці,
Смерть виглядає випадкова.
Лише за те, що українці,
Що свої звичаї і мова.

Загинув Білозір у Львові,
І не здригнулась Україна.
Співав пісні на рідній мові,
У тім була його провина.

Звідки взялися оці пси,
Ці кровожерливі шакали?
Здавалося, пройшли часи,
Коли за слово убивали.

Згадай-но, як у них рука,
Піднялась на страшне безумство,
Повішали Івасюка
І видали за самогубство.

Згас Симоненко, як свіча,
Бо на заваді було слово.
Вмер від побоїв палача,
Побили ніби випадково.

Загинув Стус у таборах,
За Україну, її долю.
Кати тремтіли, мали страх,
Та не зламали його волю!

Здавалося - пройшли часи,
Та це не можна забувати.
Бо знову бродять підлі пси,
І нас продовжують вбивати.

Лише по тому, смерть кому,
Була потрібна Чорновола,
Не важко зрозуміть чому,
Вона не була випадкова.

І хто віддав команду: Фас,
Гонгадзе вбити всім відомо.
Але за дурнів мають нас
І брешуть нагло і свідомо.

В Одесі вбили юнака,
Кого ця звістка зачепила?
Максима Чайку смерть така,
Теж випадкова підкосила?

Убили просто лиш за те,
Що вболівав за Україну,
Любові почуття св"яте,
Йому поставили в провину!

Отож, яку державу нам,
Вдалося ніби збудувати,
Що дозволяє хижим псам,
Нас вибірково убивати?

І на чиїй сторожі пси,
І хто намітив нову жертву?
Тому ще не прийшли часи,
Коли природньо можна вмерти.

Тож не мовчи, бо загризуть,
А виламай кола із тину!
Без тебе псів не розженуть!
Без нас не звільнять Україну
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Богатырского здоровья тебе, Саша, и стальных нервов. Родина с тобой - Украина помнит за тебя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский заложник в РФ Шумков начал голодовку вслед за Сенцовым
 
 
 
 
 
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