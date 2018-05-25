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 Со стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС, - еврокомиссар Хан

Относительно пользования украинцами привилегиями безвизового режима с Европейским Союзом отсутствуют какие-либо злоупотребления или инциденты, которые могли бы привести к его приостановке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.

"Опять таки - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за границей", - прокомментировал он.

Также читайте: В процессе антикоррупционных реформ Украина достигла значительного прогресса, но сейчас наблюдаются даже шаги назад, - еврокомиссар Хан

Источник: https://censor.net.ua/n3068227
 
   
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Українці - цивілізована та чемна нація.. Ми ж не кацапи..
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На повышении на 60-70% цен на газ. До рынкового ривня ...как всегда
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Вот, например:"Где мой пятый размер груди?!"©
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Та Вы шо! Это ж вопреки "соевому саботажу", зрада знает за саботаж...
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ну плин, люлька так в дудку дула - и всё, безвиз отбирает, а тут такие откровения.
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то грузини частково порушують безвіз а не українці, не треба брехати.
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ты что, долго спал, об этом зрадофилы с первого дня об этом трындит.
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Источник: https://censor.net.ua/n3068227Со стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС.
А шо ипло товарышу разбили(из Ливерпуля), так то портаейном - усугубили (с). Що?, Вони вже не в ЄС ?, тоді погнали, хлопці! Бей бритов, що-б кацапи боялися!Шапито!. сцуко, приехали бы эти фаны лет 30-45 назад, кінець радянської влади!
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"привилегиями безвизового режима"-чмошник блин.
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Ванятки мерекают: "Париж? Ну-у не зна-аю... Ули там делать, пивас, небось, дорого..."
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Дело не в том, что я хочу, пан ПП Уксусов, а дело в том, что у меня, как у свободного ЧЕЛОВЕКА есть такая возможность. Встал утром с бодуна или с плохим настроением, перед этим с женой поссорился, взял паспорт-деньги-тачку и ты уже в 6 часов вечера в Германии в Гамбурге. Побухал в Германии пива со шнапсом и утром опять на самолет до родных жены и детей.
Понимаешь, кацапы в каких нибудь Пензяцких лесах даже в русских сказсках себе такого не могут представить на своих сральниках в огороде из фанеры очком вырезанных З боку українців немає порушень, за які потрібно скасовувати безвізовий режим з ЄС, - єврокомісар Ган - Цензор.НЕТ 499
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Так и я о том жеж и тудой жеж - от Азиопы подале, подале...(хоть и родичей там несть числа).
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Кацапы под украинскими прокси-флажками сидят в Кацапии сутками и серут на наш украинскиз безвиз. У кацапов до сих пор аж жопы лопаются от кацапского негодования, что у Украины есть безвиз, то-есть любой мужчина или любая женщина, имея деньги на проезд в Европу может утром проснуться, сесть на самолет или на поезд тире автобус и просто провсти свой день и вечер где нибудь в Польской Гдыне или Гданьске,а потом и дальше наЗапад без ПРОВЕРОК со своим УКРАИНСКИМ паспортом поехать в Германию, Голландию, Францию и тд. и тп. и охрененно для кацапов.

Альо кацапы, вы целыми сутками серете под украинскими прокси на Цензоре, шо мол "поедем унитазы почистим у голландцев или датчан" так вы кацапы поймите, шо мы в Европейской Украине Юга, Центра и Запада срать на вас, кацапов хотели и видимо насрали на вас, кацапом шо вы нас так ненавидете.
поймите кацапские рабы, я могу завтра утром проснуться у себя в квартире, сесть на самолет и сегодня вечером в германском Нюрнберге без каких либо долбаных для вас, кацапских рабов ВИЗ и прочей йухни.

То есть если у меня, украинца завтра утром хватит денег поехать во Францию, то я проснусь, возьму свой УКРАИНСКИЙ паспорт, сяду на тачку в Аэропорт и ВЕЧЕРОМ я, УКРАИНЕЦ буду гулять без всякой ВИЗы по Парижу.
Идиоты кацапские, бла, завидуйте суки в своих пензяцких деревях Европейской Украине.

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хороший коментарий сам не ехал,и тут дел много а друзья да как вы описали так даж багаж не проверяли что удивило
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Нам было плохо, у нас с женой в Нюрнберге хорошая знакомая, поговорили через скайп, взяли сумочку и полетели через Турцию в Нюрнберг, уутром вылетели в18 часов вечера уже были в Нюрнберге, пять суток отдохнули в Германии, пока деньги были, сели на самолет и через Турцию домой. А кацапы нам рассказывают ещес 1996 года, какие мы украинци любители польско-германские унитазы вымыват
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Буга-га-га-ха-ха-ха. Спасибо, знатно поржал. Зачетный троллинг лаптерогой бестолочи. Пускай жрут боярышник и в бессильной злобе сучат ножками.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСо стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС, - еврокомиссар Хан
 
 
 
 
 
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