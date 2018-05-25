 Со стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС, - еврокомиссар Хан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.
Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.
"Опять таки - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за границей", - прокомментировал он.
А шо ипло товарышу разбили(из Ливерпуля), так то портаейном - усугубили (с). Що?, Вони вже не в ЄС ?, тоді погнали, хлопці! Бей бритов, що-б кацапи боялися!Шапито!. сцуко, приехали бы эти фаны лет 30-45 назад, кінець радянської влади!
Понимаешь, кацапы в каких нибудь Пензяцких лесах даже в русских сказсках себе такого не могут представить на своих сральниках в огороде из фанеры очком вырезанных
Альо кацапы, вы целыми сутками серете под украинскими прокси на Цензоре, шо мол "поедем унитазы почистим у голландцев или датчан" так вы кацапы поймите, шо мы в Европейской Украине Юга, Центра и Запада срать на вас, кацапов хотели и видимо насрали на вас, кацапом шо вы нас так ненавидете.
поймите кацапские рабы, я могу завтра утром проснуться у себя в квартире, сесть на самолет и сегодня вечером в германском Нюрнберге без каких либо долбаных для вас, кацапских рабов ВИЗ и прочей йухни.
То есть если у меня, украинца завтра утром хватит денег поехать во Францию, то я проснусь, возьму свой УКРАИНСКИЙ паспорт, сяду на тачку в Аэропорт и ВЕЧЕРОМ я, УКРАИНЕЦ буду гулять без всякой ВИЗы по Парижу.
Идиоты кацапские, бла, завидуйте суки в своих пензяцких деревях Европейской Украине.