 Со стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС, - еврокомиссар Хан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Он также отметил, что отчет Европейской комиссии за декабрь 2017 года свидетельствует о наличии определенных вопросов, связанных с визовой либерализацией. Хан подчеркнул, что в этом направлении у Украины есть прогресс, однако существуют и риски.

"Опять таки - это касается борьбы с коррупцией. Но сейчас нет рисков для безвиза из-за поведения украинцев за границей", - прокомментировал он.

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