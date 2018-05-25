 Порошенко подписал закон об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финалов ЛЧ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Целью закона является определение системы основных мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, а также для предотвращения паразитического маркетинга (амбуш-маркетинга) во время проведения финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 года.

Законом, в частности определены положения по распоряжению интеллектуальной собственностью УЕФА, порядок использования объектов права интеллектуальной собственности УЕФА в информационных целях, а также пути обеспечения охраны коммерческих прав и интересов УЕФА, прав интеллектуальной собственности УЕФА во время исключительного периода.

Нормы Закона позволят оптимальным способом обеспечить комплексное регулирование отношений по выполнению требований УЕФА относительно соблюдения его прав и повышения качества проведения в Украине финала Лиги Чемпионов УЕФА и финала Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

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Закон также обеспечит надлежащие условия для осуществления охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года в Украине.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу с дня завершения исключительного периода (1 июня 2018 года). Кроме пункта, которым вводится административная ответственность за продажу неуполномоченным лицом билетов на финальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА или Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, который утрачивает силу 31 декабря 2018 года.