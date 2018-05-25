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Все про:Борисполь (507) Слободян (299)

 Разыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом футбольного фаната пробраться в Украину, - Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали разыскиваемого Интерполом иностранца за подделку документов в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Фейсбуке.

По словам Слободяна, во время следования организованных групп болельщиков и оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира (Египет), в терминале Д аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили лицо без гражданства 1985 года рождения, который заявил, что следует на финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что в отношении данного иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Его разыскивают в Испании за подделку документов.

Он задержан и передан в подразделение Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт "Борисполь" оборудует временные автостанции для автобусов с болельщиками, расширит парковки на время проведения ЛЧ УЕФА в Киеве, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/n3068225
 
 
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Кацапню б ви так відловлювали при її перетині кордонів України...
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До речі - ніяких результатів розслідування про "мінування" прикордонного переходу Шегіні та про перешкоджання евакуації людей з "замінованого" переходу..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом футбольного фаната пробраться в Украину, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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