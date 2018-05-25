 Разыскиваемый Интерполом иностранец хотел под видом футбольного фаната пробраться в Украину, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Фейсбуке.

По словам Слободяна, во время следования организованных групп болельщиков и оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира (Египет), в терминале Д аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили лицо без гражданства 1985 года рождения, который заявил, что следует на финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что в отношении данного иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Его разыскивают в Испании за подделку документов.

Он задержан и передан в подразделение Национальной полиции.

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