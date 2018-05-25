 ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

Об этом в пятницу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

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Напоминаем, ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.