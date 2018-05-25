 ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

Об этом в пятницу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.
Напоминаем, ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.
Владимира Педафиловича
Захусейнят,
Откаддафят,
или свои Стабакерят?
Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в теракте против рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшем в июле 2014 года. Это обвинение было облачено в максимально «толерантный» тон.
«Правительство делает следующий шаг, официально считая Россию ответственной», - заявил в пятницу, 25 мая, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Он посетовал, что привлечь к ответственности государство - это сложная юридическая процедура. В то же время глава МИД Австралии Джули Бишоп официально возложила на Москву прямую ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга».
По словам Блока, власти России ответственны за отправку в Украину установки «Бук», с помощью которой была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет. При этом он отметил, что Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому к теракту.
Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью «найти решение, которое позволит добиться справедливости по отношению к людям, перенесшим ужасные страдания и понесшим ущерб», заявил глава МИД Нидерландов.
«Мы призываем российское государство предложить компенсацию» близким жертв рейса MH17», - сказал Стеф Блок.
Это заявление Блока можно расценить как прямое предложение России откупиться за массовое убийство. Убийце предлагают «вступить в диалог», чтобы найти некое «решение». Иными словами, массовому террористу-убийце предлагают «поговорить и откупиться» за теракт, забыть проблему навсегда и отметить сделку дружеской вакханалией на шабаше под названием «Чемпионат мира по футболу 2018».
Трусливое паскудство Запада оформлено в соответствующие формулировки, с помощью которых пытаются избежать прямого обвинения России и лично в Путина в демонстративном убийстве сотен людей.
Так МИД Нидерландов заявил: «Россия несёт ответственность за то, что отправила на Украину ракетный комплекс, сбивший MH17». Вместо того, чтобы прямо сказать, что Россия сбила самолет, какая-то путанная муть с полунамеками.
А вот еще одна позорная словесная эквилибристика уже от госдепа США: «Госдеп США призывают Россию прояснить её роль в авиакатастрофе».
Что значит «прояснить свою роль»? Это все равно что призывать уличенного в убийстве преступника «прояснить свою роль в убийстве
Напомним, что пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Две трети жертв русского теракта были подданными Нидерландов.
Напомним также, что по данным украинской разведки на самом деле русские хотели сбить свой пассажирский самолет, обвинить в теракте украинскую армию и использовать это обвинение для массированного наступления на Киев и оккупацию Украины.
Фактическим подтверждением этих планов стал тот факт, что русская банда «МО России» выступила с заявлением, в котором объявила, что ракета, выпущенная из системы «Бук» была украинского производства (еще со времен Советского союза) и имеет соответствующую маркировку, подтверждающие эти данные.
Т.е. это заявление «МО России» ясно указывает на то, что это не было случайным трагическим происшествием, а русские тщательно подготовились к теракту и намеревались обвинить во всем Украину, использовав для «доказательства» «украинскую» ракету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Чего уж разбрасываться-то по всяким ЦН...
Там тебя точно послушаются.
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