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 ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон

Европейский Союз не будет отменять санкции против России без прогресса в Украине.

Об этом в пятницу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон предложил Путину "найти решение" по Украине во время переговоров в Санкт-Петербурге

Напоминаем, ЕС будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3068224
 
 
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москвалі на цій гілці треба дуже жалібно й голосно скиглити.
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Интересно,
Владимира Педафиловича
Захусейнят,
Откаддафят,
или свои Стабакерят?
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Вітаю всі методи.. Головне - якнайшвидше..
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Дивна людина , цей Макаронич, про що можливо говорити з параноїдальним шизофреніком !!))
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суки эти гейропейцы,если бы не сша давно бы всё рашке отдали бы твари иудские!!!!! ЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон - Цензор.НЕТ 5176Нидерланды и Австралия обвинили Россию в теракте против рейса MH17 и предлагают откупиться

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в теракте против рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшем в июле 2014 года. Это обвинение было облачено в максимально «толерантный» тон.
«Правительство делает следующий шаг, официально считая Россию ответственной», - заявил в пятницу, 25 мая, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Он посетовал, что привлечь к ответственности государство - это сложная юридическая процедура. В то же время глава МИД Австралии Джули Бишоп официально возложила на Москву прямую ответственность за уничтожение малайзийского «Боинга».
По словам Блока, власти России ответственны за отправку в Украину установки «Бук», с помощью которой была выпущена ракета, сбившая пассажирский самолет. При этом он отметил, что Россия по-прежнему отрицает свою причастность к этому к теракту.
Нидерланды и Австралия призвали Россию вступить в диалог с целью «найти решение, которое позволит добиться справедливости по отношению к людям, перенесшим ужасные страдания и понесшим ущерб», заявил глава МИД Нидерландов.
«Мы призываем российское государство предложить компенсацию» близким жертв рейса MH17», - сказал Стеф Блок.
Это заявление Блока можно расценить как прямое предложение России откупиться за массовое убийство. Убийце предлагают «вступить в диалог», чтобы найти некое «решение». Иными словами, массовому террористу-убийце предлагают «поговорить и откупиться» за теракт, забыть проблему навсегда и отметить сделку дружеской вакханалией на шабаше под названием «Чемпионат мира по футболу 2018».
Трусливое паскудство Запада оформлено в соответствующие формулировки, с помощью которых пытаются избежать прямого обвинения России и лично в Путина в демонстративном убийстве сотен людей.
Так МИД Нидерландов заявил: «Россия несёт ответственность за то, что отправила на Украину ракетный комплекс, сбивший MH17». Вместо того, чтобы прямо сказать, что Россия сбила самолет, какая-то путанная муть с полунамеками.
А вот еще одна позорная словесная эквилибристика уже от госдепа США: «Госдеп США призывают Россию прояснить её роль в авиакатастрофе».
Что значит «прояснить свою роль»? Это все равно что призывать уличенного в убийстве преступника «прояснить свою роль в убийстве
Напомним, что пассажирский самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Две трети жертв русского теракта были подданными Нидерландов.
Напомним также, что по данным украинской разведки на самом деле русские хотели сбить свой пассажирский самолет, обвинить в теракте украинскую армию и использовать это обвинение для массированного наступления на Киев и оккупацию Украины.
Фактическим подтверждением этих планов стал тот факт, что русская банда «МО России» выступила с заявлением, в котором объявила, что ракета, выпущенная из системы «Бук» была украинского производства (еще со времен Советского союза) и имеет соответствующую маркировку, подтверждающие эти данные.
Т.е. это заявление «МО России» ясно указывает на то, что это не было случайным трагическим происшествием, а русские тщательно подготовились к теракту и намеревались обвинить во всем Украину, использовав для «доказательства» «украинскую» ракету.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Хай вже пропишуть як вічні санкції для педерації, бо з прогресом у нас кепсько.
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А что слышно про бои под Горловкой? Пишут там большой замес прям сейчас !
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Взагалі не треба було Макрону їхати до росії.
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Впредь пиши напрямую на сайт Президента Франции:
www.elysee.fr
Чего уж разбрасываться-то по всяким ЦН...
Там тебя точно послушаются. ЄС не зніме санкції з Росії без прогресу в Україні, - Макрон - Цензор.НЕТ 8757
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...В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика Roshen продолжала платить налоги в бюджет Российской Федерации, а также сборы в государственные фонды.Об этом сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на отчет фабрики о движении средств.Согласно документу, липецкая фабрика Roshen в прошлом году заплатила в российский бюджет 51,3 млн рублей налога на имущество, 5 млн других налогов, а взносы в государственные внебюджетные фонды составили 41,7 млн рублей.Как известно, за 2016 год эта фабрика уплатила в бюджет России почти миллиард рублей. В частности, заплатила более 300 млн рублей текущих налогов, а в апреле 2016 года добровольно уплатила еще 600 млн рублей, доначисленных по результатам налоговой проверки.ЄС не зніме санкції з Росії без прогресу в Україні, - Макрон - Цензор.НЕТ 6500Читайте также: Установить мир и поднять экономику: Порошенко заговорил предвыборными обещаниямиНапомним, в июне 2017 года производство на Липецкой кондитерской фабрике Roshen было остановлено, и, на данный момент, как заявляют в компании, процесс консервации фабрики полностью завершен. Поэтому в финансовом плане 2017 год оказался для липецких кондитеров провальным - чистые убытки предприятия достигли 311 млн рублей.https://antikor.com.ua/articles/239510-lipetskaja_roshen_v_2017-m_zaplatila_v_bjudhet_rf_100_millionov
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наблюдал вояж четы макрон в хуйлостан...на самом деле макрон слабое звено.
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Хуйло нікуди не смикається - тепер Меркель , Макарон та інші самі до нього "на поклін" змушені їхати ... ЄС не зніме санкції з Росії без прогресу в Україні, - Макрон - Цензор.НЕТ 311
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС не снимет санкции с России без прогресса в Украине, - Макрон
 
 
 
 
 
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