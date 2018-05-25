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Все про:Грузия (3388) Литва (1222) Грибаускайте (165) Маргвелашвили (18)

 Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело

Литва и Грузия на официальном уровне поменяли названия друг друга соответственно на Лиетуву и Сакартвело.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии сообщает Georgia Today.

Первыми решение приняли в Литве. 5 апреля Литовская государственная языковая комиссия приняла название Сакартвело наряду с Грузией.

11 мая рекомендацию называть Литву Лиетувой озвучил и департамент государственного языка Грузии.

В МИД Грузии оба решения назвали символичными и связали с празднованием Литвой 100-летия восстановления своей государственности и отмечаемым в Грузии 100-летием со дня образования первой демократической республики.

Отмечается, что Грузия и Литва – русскоязычные варианты названий, от которых страны отказываются.

Сегодня визит в Тбилиси нанесла президент Литвы Даля Грибаускайте. Онавстретиласьс президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3068223
 
   
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Рацію пропоную називати бидлостаном.
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Запоребье, Говномтошниловка, Х#йлостан, Выгребноямье, та там пипец вариантов...
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зачем как то по другому называть изгойку 404?а на счет Литуаны таки давно пора называть страны так как их называют жители. То же и о сакартвелло и то же самое о Сурии.
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давайте все определимся, как будем называть пидоРасию... Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело - Цензор.НЕТ 6506
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Джорджия звучит лучше
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Не Джорджия, а Сакартвело. Это звучит лучше.
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Проблемы нет. Тех же германцев французы называют альманами, сами себя они называют дойче, а мы их называем немцами. И живут они как-то с этим Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело - Цензор.НЕТ 2074
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Спорное утверждение!
Обычно страны принято называть в женском роде(страна-"она"), Сакартвело ("оно")
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А чому б і ні? При перебуванні в Литві найбільше враження склали Тракай, море кульбаб та величезні порції литовької смачної їжі.. Вільнюс - тихе, приємне для життя, дещо сонне красиве місто.. Пам'ятаю вулицю Жирмуну.. Приємна країна Литва, особливо коли першою фразою до литовця при спілкуванні російською йдуть слова : " Мьі с Украиньі, .... " - проблем не було жодного разу..
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коли першою фразою до литовця при спілкуванні російською йдуть слова : " Мьі с Украиньі, .... " - проблем не було жодного разу.. (с)

В Латвії,зокрема в Ризі,на початку 80-х було теж саме.
Коли в універмазі звернувся російською,мене ігнорили.Вирішив заговорити українською-і відношеня змінилося "до навпаки".Але місцеві спочатку подумали,що то була польська.
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Успіху їм - і Литва і Грузія Сакартвело - чудові країни ... Можливо і нам не завадить ?
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Треба вже і Україні підерацію назвати московією, як це було до указу петра 1-го у 1721
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к истокам - это скрепно!... но почему то, пока пидоРашка любит только чужое воровать....
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Це зовсім не та країна. Сьогоднішня росія веде початок з 1991 року і не має права на деякі території, що вважає своїми.
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Нужно тоже договориться называть Англию Инглендом , а Германию Дойчлендом. А с них просто взять деньгами.
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Хм, получается нам достанется историческое название "Литва". Да впрочем Великим Княжеством Литовским мы раньше и величались.
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А зараз хто ви - "губєрнія саюзнаго гасударства"?
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То что территория нынешней Беларуси полностью входила в состав ВКЛ, еще не значит, что Беларусь и есть Великое княжество. Учите историю.
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Мы и учим. ВКЛ это и есть Беларусь. Этому учат детей в наших школах.
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Осталось и нам поменять название "расея" на московскую Тартарию или прост Московию Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело - Цензор.НЕТ 6754. Вернем кацапам их историю

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Смотрю на карту и меня терзают смутные сомнения (с) Вы не слишком много Украины кацапам отдать собрались под предлогом переименования?
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супер, когда начал о прапоре, даже внутри всё сжалось - не посчитаите за рекламу, но по мне, очень супер.

https://www.youtube.com/watch?v=5_4psp-1skg
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Вось і добра. Таму што Літва, літвіны-гэта гістарычная назва Беларусі, беларусаў з часоў ВКЛ. Няхай будуць-Ліетува, летувісы, а пасля дыктатуры беларусы, не адмаўляючы Беларусь, вернуць сябе назву Літва, літвіны.
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А порохоботы называют их Еаробляхия и Хинкалия. Эгеж, соя?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело
 
 
 
 
 
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