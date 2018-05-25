 Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии сообщает Georgia Today.
Первыми решение приняли в Литве. 5 апреля Литовская государственная языковая комиссия приняла название Сакартвело наряду с Грузией.
11 мая рекомендацию называть Литву Лиетувой озвучил и департамент государственного языка Грузии.
В МИД Грузии оба решения назвали символичными и связали с празднованием Литвой 100-летия восстановления своей государственности и отмечаемым в Грузии 100-летием со дня образования первой демократической республики.
Отмечается, что Грузия и Литва – русскоязычные варианты названий, от которых страны отказываются.
Сегодня визит в Тбилиси нанесла президент Литвы Даля Грибаускайте. Онавстретиласьс президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
Обычно страны принято называть в женском роде(страна-"она"), Сакартвело ("оно")
В Латвії,зокрема в Ризі,на початку 80-х було теж саме.
Коли в універмазі звернувся російською,мене ігнорили.Вирішив заговорити українською-і відношеня змінилося "до навпаки".Але місцеві спочатку подумали,що то була польська.
ГрузіяСакартвело - чудові країни ... Можливо і нам не завадить ?
https://www.youtube.com/watch?v=5_4psp-1skg