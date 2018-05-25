 Грузия будет называть Литву Лиетувой, а Литва Грузию – Сакартвело

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Грузии сообщает Georgia Today.

Первыми решение приняли в Литве. 5 апреля Литовская государственная языковая комиссия приняла название Сакартвело наряду с Грузией.

11 мая рекомендацию называть Литву Лиетувой озвучил и департамент государственного языка Грузии.

В МИД Грузии оба решения назвали символичными и связали с празднованием Литвой 100-летия восстановления своей государственности и отмечаемым в Грузии 100-летием со дня образования первой демократической республики.

Отмечается, что Грузия и Литва – русскоязычные варианты названий, от которых страны отказываются.

Сегодня визит в Тбилиси нанесла президент Литвы Даля Грибаускайте. Онавстретиласьс президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.