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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (732) Крым (20103) ядерное оружие (553)

 Источник из Москвы подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в Крыму, - Джемилев

Сегодня существует ряд косвенных признаков и сведений, указывающих на наличие, по меньшей мере, нескольких ядерных боеголовок на территории Крымского полуострова на объекте под усиленной охраной оккупационных войск.

Об этом рассказал в интервью Укринформу лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки", - отметил Джемилев.

По его словам, с первых дней после оккупации Крыма власти в срочном порядке "начали реставрировать ядерную базу", которая была покинута после подписания Будапештского меморандума. "В первое время туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих отстранили и привлекли людей, привезенных из России", - рассказал крымскотатарский лидер.

Сейчас на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением. "Люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения – ред.) и проверяют радиоактивный фон. Это, так сказать, косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие", - подчеркнул он.

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Кроме того, добавил Джемилев, "источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок". Он уточнил, что объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кызылташ, где раньше было ядерное хранилище.

Джемилев также сказал, что в России Крым рассматривают исключительно как военную базу. Он обратил внимание на информацию из открытых источников по поводу наличия там военного контингента РФ численностью от 60 до 80 тысяч. "Но даже если речь идет о 60 тысячах военных, то для такого маленького полуострова площадью 27 тысяч квадратных километров это огромное количество", - подчеркнул Джемилев.

Источник: https://censor.net.ua/n3068222
 
 
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Це ж типово по рузькі - кожному курорту по боєголовці.
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Зато в Украине ядерного оружия нэма.
От як добрэ.
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Якщо в Криму є ядерна зброя, то Будапештська угода повністю не працює.
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А это очень интересная мысль... При этом нарушили соглашение явно не мы.
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Нарешті Україна знову стала ядерною державою.

Треба терміново повертати Крим.
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Але без тих, хто приїхав після 2014 року.
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Нехай кляті кацапи тікають мостом у пекло.
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ой мячта, крысячные полицаи, ой мячта сбылася - да здравствует новый турсезон!....
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Маленька гребелька в Каланчакському районі Херсонської області - більш потужна зброя..
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Ну и нафига они там? ЯО как раз таки лучше стартовать из глубины РФ, чтоб успеть максимально разогнаться перед входом в зону поражения ПРО.

Разве что в качестве меры самоуничтожения при риске потери.
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Для флота естественно, как и при совке было. Или Вы думаете крейсер "Москва" должен был долбить по кораблям НАТО "Базальтами" с тротилом?
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Муть какая-то. У аРашки нет ядерных боеголовок, читал, что весь плутоний у них испортился.
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русские носяться везде со своим ЯО, как гопник с пером....
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для любителей отдыхать в Крыму, а таких у нас на юго-востоке к сожалению не мало.

когда поедите отдыхать в Крым не забудьте с собой взять счетчик Гейгера.
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Хороший 'курорт'- поплавать в дерьме рядом с атомной боеголовкой ((
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КацаПсины срали на Крым 20 лет,аж до 2013 года Источник из Москвы подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в Крыму, - Джемилев - Цензор.НЕТ 1692Особенно про Химическон оружие на дне моря,будто это Украина в 1941 году их затопила вместо краснопузых мудаков РККА..
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не надо источников, я их вычислил еще в 14-м
из-за них все и началось с Крымом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсточник из Москвы подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в Крыму, - Джемилев
 
 
 
 
 
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