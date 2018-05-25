 Источник из Москвы подтвердил наличие шести ядерных боеголовок в Крыму, - Джемилев

Об этом рассказал в интервью Укринформу лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают его наличия в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки", - отметил Джемилев.

По его словам, с первых дней после оккупации Крыма власти в срочном порядке "начали реставрировать ядерную базу", которая была покинута после подписания Будапештского меморандума. "В первое время туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих отстранили и привлекли людей, привезенных из России", - рассказал крымскотатарский лидер.

Сейчас на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением. "Люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения – ред.) и проверяют радиоактивный фон. Это, так сказать, косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие", - подчеркнул он.

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Кроме того, добавил Джемилев, "источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок". Он уточнил, что объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кызылташ, где раньше было ядерное хранилище.

Джемилев также сказал, что в России Крым рассматривают исключительно как военную базу. Он обратил внимание на информацию из открытых источников по поводу наличия там военного контингента РФ численностью от 60 до 80 тысяч. "Но даже если речь идет о 60 тысячах военных, то для такого маленького полуострова площадью 27 тысяч квадратных километров это огромное количество", - подчеркнул Джемилев.