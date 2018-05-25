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 Политика Украины
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Все про:Болгария (310) Порошенко (14852)

 Порошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проведут переговоры 26 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов прибудет с визитом в Украину.

Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте председательства Болгарии в Европейском Союзе, которое началось 1 января 2018 года.

Президент Украины и премьер-министр Болгарии также обсудят вопросы подготовки юбилейного двадцатого саммита "Украина - ЕС", который состоится 9 июля в Брюсселе.

Также читайте: Главная цель "Северного потока-2" - дестабилизация ситуации в ЕС, - экс-президент Болгарии Плевнелиев

Источник: https://censor.net.ua/n3068221
 
 
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Этот потц угробил десятки тысяч молодых жизней
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Потужно.. Україна завмерла в очікуванні доленосних результатів від цих переговорів петі..
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Болгария лучший друг Украины,особенно в тяжелый 2014 год помогла и боеприпасами и оружием.Слава Болгарии !!!
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Скоро вже в політичне нікуди, вибори і на мальдіви.
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На фоне того что Болгария просит расею протянуть газопровод,то Пеца там явно лишний.
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уже протянули...раиську...по бездорожью с южным потоком
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Поссыте в Небо,глядишь полегчает и доллары посыпятся от дождя вашего... Порошенко проведе переговори з болгарським прем'єром Борисовим 26 травня - Цензор.НЕТ 385
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Новый Газопровод Эрдогана и Алиева пройдет по территории Болгарии.Открытие 12 июня...на День Рабссии Педофильной
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У Болгарии вовсе неоднозначное отношения к россиянам и россии: одни болгары считают советскую армию спасителем православного народа от татарского ига и видят в старшем брате свое будущее. Другие наоборот обвиняют россиян во всех экономических кризах в республике. И Болгария для россии теперь просто стратегически важный участок для контроля Балканского полуострова.Как раз это расслоение приводит к тому, что сегодня в Болгарии немало гибридных союзников россии.
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Газопровод TANAP откроют в честь РАБссии и в обход РАБссии...,приглашаю на Совместную пресс-конференцию Ильхама Алиева и Эрдогана 12 июня с.г... Порошенко проведе переговори з болгарським прем'єром Борисовим 26 травня - Цензор.НЕТ 78КацаПсины вы тупое быдлло.. Порошенко проведе переговори з болгарським прем'єром Борисовим 26 травня - Цензор.НЕТ 3783
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая
 
 
 
 
 
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