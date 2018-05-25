 Порошенко проведет переговоры с болгарским премьером Борисовым 26 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов прибудет с визитом в Украину.

Стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте председательства Болгарии в Европейском Союзе, которое началось 1 января 2018 года.

Президент Украины и премьер-министр Болгарии также обсудят вопросы подготовки юбилейного двадцатого саммита "Украина - ЕС", который состоится 9 июля в Брюсселе.

Также читайте: Главная цель "Северного потока-2" - дестабилизация ситуации в ЕС, - экс-президент Болгарии Плевнелиев