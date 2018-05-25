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Все про:граффити (17) Киев (15894) Нацполиция (7475) евромайдан (6680)

 Вандалы вновь испортили восстановленные граффити времен Революции Достоинства на ул Грушевского в Киеве, - Нацполиция

В Киеве на улице Грушевского неизвестные сделали надписи на восстановленных граффити времен Майдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские проводят оперативно-розыскные меры для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского статуса нацпамятника, - Нищук

Вопрос о квалификации правонарушения в настоящее время решается. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами, а некоторые витрины разбили. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Граффити времен Евромайдана на Грушевского нарисовали заново. ФОТО

Киевская прокуратура открыла уголовное производствопо факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.

13 октября общественная организация "Новый огонь" заявила, что Sociopath отказался участвовать в возобновлении рисунков, а власти не приняли никакого конкретного решения относительно них, поэтому активисты решили возобновить граффити самостоятельно. Новые "Иконы революции" появились на стенах дома на улице Грушевского 14 октября.

Также читайте: Вандальная акция "Нового огня" окончательно уничтожила возможность реставрации символов Майдана, - автор граффити на Грушевского

Источник: https://censor.net.ua/n3068220
 
 
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Зачем позорить гордый термин вандалы, тупо ху.есосы
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Особенно что касается рашки : украинская революция достоинства экономику рашки тупо уничтожила. Не хватает только эмбарго на экспорт энергоносителей... Но недолго осталось ждать
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И полная изоляция.
Пусть дохнут за поребриком.
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Місто повне "партнерів", нічого дивного, банери з "газпромом" висіли днів три.
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У нас вандалы настоящие на Банковой сидят, которые изменили Революции Достоинства.
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Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет или Вальцмана стошнит.
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Бо до влади прийшов не Майдан, а сцена Майдану
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І це в центрі Києва та під оком десятків камер відеонагляду? Щось не те в нашій країні під проводом "потужних" керманичів..
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Є пропозиція перенести графіті на Троєщину. Надійний охоронець вже є.
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З нього охоронець, як з лайна бронебійний снаряд.. Десь так..
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Я читав дещо інше про цього Рембу. Маліновий пояс, 14-дан, рельса об лоба навпіл.
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хорошо если поймают ушлепков и для начала повыбивают все зубы, дальше в суд их и лет на 15.
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раніше треба було думати - коли дали ЦИМ до влади прийти .
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Я вже не раз казав що 3-5 тис патріотів не могли і не зможуть змінити ВАТНОЇ КРАЇНИ!
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особливо , якщо в принципі , вони цього і не ставили собі за мету ...
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Постмайдановское граффити не на стенах, а в головах!

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натягли повний Київ недостреленців з дамбасу, а їм постійно чогось не вистарчає Вандали знову зіпсували відновлені графіті часів Революції Гідності на вул. Грушевського в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9607
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Тролли аж обперделись здесь на тему "проклятого Педро". Вы до такой степени тупые что даже не понимаете что срёте здесь не по теме публикации! Хреново же вас обучают в Ольгино, хреново...
Что касается вандалов, то почему каждая лавочка имеет камеры наблюдения, а места повышенного риска вандализма со стороны кацапов и подкацапников - не имеют?
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восстановите и добавьте портрет Пети, там сразу и камеры поставят и круглосуточный пост аваковцев , и бомж из СБУ сутками на газете спать будит одним глазом-- не дай Бог кормильца испоганят Вандали знову зіпсували відновлені графіті часів Революції Гідності на вул. Грушевського в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8872 ...
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лучше этот из его домашней церкви.................................................................................. Вандали знову зіпсували відновлені графіті часів Революції Гідності на вул. Грушевського в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6095
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Хтось каже що недемократично ставляться до переселенців-лугандонів
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нещодавно , на АТОшника , в центрі Києва , напали зовсім не переселенці ...
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угу , працює - на Кремль і на Банкову ... Вандали знову зіпсували відновлені графіті часів Революції Гідності на вул. Грушевського в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7540
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так на всіх не вистачає поліцаїв чи зарплата у них маленька.
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Поліцейських достатньо, а ось розуму замало у тих, хто їх очолює, щоб оптимально і конструктивно їх розподілити по всіх місцях.
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Головне що, при цьому жоден співробітник поліції, якими переповнений центр міста, не постраждав.
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навпаки - деякі з них , доволі сильно , постраждали морально ...
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А ловить сепарьё и шпионские морды кремля на живца не?
Часу у полициии нэма?
Чи мозгов?
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"Вогонь запеклых не пече"- это что, про беркут написали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы вновь испортили восстановленные граффити времен Революции Достоинства на ул Грушевского в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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