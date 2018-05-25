 Вандалы вновь испортили восстановленные граффити времен Революции Достоинства на ул Грушевского в Киеве, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские проводят оперативно-розыскные меры для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.
Вопрос о квалификации правонарушения в настоящее время решается. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции.
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами, а некоторые витрины разбили. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производствопо факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
13 октября общественная организация "Новый огонь" заявила, что Sociopath отказался участвовать в возобновлении рисунков, а власти не приняли никакого конкретного решения относительно них, поэтому активисты решили возобновить граффити самостоятельно. Новые "Иконы революции" появились на стенах дома на улице Грушевского 14 октября.
Пусть дохнут за поребриком.
Что касается вандалов, то почему каждая лавочка имеет камеры наблюдения, а места повышенного риска вандализма со стороны кацапов и подкацапников - не имеют?
Этот?
Часу у полициии нэма?
Чи мозгов?