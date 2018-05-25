 Вандалы вновь испортили восстановленные граффити времен Революции Достоинства на ул Грушевского в Киеве, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции документирует правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев. Полицейские проводят оперативно-розыскные меры для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

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Вопрос о квалификации правонарушения в настоящее время решается. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.



3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами, а некоторые витрины разбили. Показательно, что за все время силового противостояния "на Груше", как называли майдановцы улицу Грушевского, витрины этого магазина, как и многих других, остались нетронутыми.



Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.



В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.



Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".



"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

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Киевская прокуратура открыла уголовное производствопо факту уничтожения граффити.



"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.



Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.



13 октября общественная организация "Новый огонь" заявила, что Sociopath отказался участвовать в возобновлении рисунков, а власти не приняли никакого конкретного решения относительно них, поэтому активисты решили возобновить граффити самостоятельно. Новые "Иконы революции" появились на стенах дома на улице Грушевского 14 октября.

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