 Центральные российские телеканалы проигнорировали новость о результатах расследования гибели MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
Дневные выпуски новостей 24 мая на "Первом канале" фокусировались на теме открывшегося Петербургского экономического форума. В выпуске в 15:00 ведущие сообщили, что КНДР ликвидировала свой ядерный полигон в присутствии иностранных журналистов, а в 18:00 - что Трамп после этого отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Помимо этого, в каждой из передач поднималась тема интервью Юлии Скрипаль. В итоговой программе "Время" основные темы остались теми же. В передачу также вошел сюжет о Дне славянской письменности и культуры. Про доклад о "Боинге" не было сказано ничего.
"Вести" на канале "Россия1" в 14:00 и 17:00 посвятили форуму в Петербурге меньше времени: в 40-минутных выпусках репортажи и прямые включения оттуда уложились в 15 минут. За оставшееся время ведущие успели рассказать о большом количестве новостей - от обращения Юлии Скрипаль до последнего звонка в российских школах, но про новый доклад о "Боинге" они не упомянули.
Итоговая программа "Вестей" в 20:00 оказалась единственной из информационных передач 24 мая на российском телевидении, на которой вышел репортаж про доклад. Пятиминутный сюжет появился в самом конце программы. Предваряя репортаж, ведущий отметил: "Очередная массированная антироссийская истерика украинского руководителя получила поддержку в Голландии" у "так называемых независимых следователей".
В репортаже говорилось, что международное следствие "в лобовую пытается притянуть Россию", основываясь не на фактах, а на "невнятных фотографиях и умозаключениях псевдорасследователей из Bellingcat". Автор сюжета напоминал о расследовании концерна "Алмаз-Антей" и о данных российских радиолокаторов, которые указывали на то, что пуск ракеты мог быть совершен из села Зарощенского, контролировавшегося войсками Украины. В конце репортажа отмечалось, что до сих пор не опубликованы данные спутниковой разведки США, "которая видит все".
НТВ все свои информационные выпуски 24 мая почти полностью посвятило экономическому форуму. Про "Боинг" ни в одном из выпусков не было сказано ни слова. На сайте телекомпании в 17:47 появилась одна новость о MH17: в ней даются комментарии Минобороны РФ, которое отвергло выводы международной комиссии.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
Российские офицеры, о которых идет речь в новом докладе британской организации Bellingcat по гибели «Боинга» Malaysian Airlines под Донецком летом 2014 года, «давно уволены с военной службы». Об этом заявили в Минобороны России, передает агентство «Интерфакс».
Есть время разбрасывать камни , придется пуйлу скоро собирать булыжники.
"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Вообще похоже рашка страна безработных, все давно уволились и мозги в первую очередь.
Это типа шутка?)) вдруг на снимке увидится су-25 с буком на борту?)
все снимки у кого надо есть
все это тянется специально
чтоб рашка вышла из игры, ей дают шанс
но рашка не собирается и этого делать....
вот если бы катынь2 поляки нормально раскрутили, но такое ощущение что там есть немало людей, которые воспрепятствуют этому
хотя вроде не персональные санкции, а сильнее были введены после этого боинга
хотя рашка уже внаглую обстреливала с границы
Даже в самой Московии уже утихли дифирамбы Путину, в стиле «мудрый многоходовщик». Даже ярые противники Украины отмечают полное отсутствие стратегического мышления как у самого Путина так и у тех лиц, из которых он создал свое влиятельное окружение по образу и подобию совкового политбюро. Оно и понятно, ибо все они выходцы из не силового крыла известной организованной преступной группировки. Категории мышления там соответствующие: прихватить, отжать, развести, кинуть и отпетлять. Гигантские деньги, неожиданно свалившиеся на них, укрепили в мысли о том, что это и есть - стратегия, а миллиарды, спрятанные по разным норам во всем мире - наглядное подтверждение правильности суждения. Сам же Путин, по всей вероятности, считает себя некой помесью Александра, Цезаря, Наполеона, Гитлера и Сталина. Но о себе можно думать все что угодно а время все расставит по местам.
На самом деле, все действия Путина - суть повторение ходов, которые в то или иное время, были предприняты в аналогичных ситуациях. Но фокус в том, что даже применяя опыт предшественников, следует адаптировать его к текущей обстановке. Даже для этого нужен талант, а у Путина нет и его. Очевидно, что в случае со сбитым малазийским авиалайнером, в Москве избрали ту же тактику, что и совок в ситуации со сбитым южнокорейским Боингом. Так, 1 сентября 1983 года в мое у южной части острова Сахалин, рухнул южнокорейский Боинг 747, следовавший рейсом из Нью-Йорка до Сеула. Как только об этом стало известно, совок начал выдавать одну версию катастрофы, за другой. Поскольку японскими РЛС был зафиксирован момент атаки Боинга совковым истребителем, то версии уже исходили из этого расклада. Сначала совок утверждал, что сбили самолет-разведчик, вошедший в воздушное пространство совка. Это были серьезные речи «специалистов и экспертов». Но когда из моря стали вылавливать десятки трупов и кучу багажа, стало понятно, что версия с наглым воздушным шпионом уже не проходит. Совковые специалисты не долго расстраивались и выдвинули другой вариант - разведчик летел прямо над Боингом, что не давало РЛС распознать две отметки, вместо одной. Мол, подлые янки прикрылись пассажирским лайнером и тем самым - обрекли его на гибель. То есть, желание переложить вину за свою тупость на другого, работала еще в совке. Но как это обычно бывает, совки и московиты излагают свои истории с того места, откуда им удобно и заканчивают рассказа там, где им уже становится совсем грустно. Так было и в тот раз. По логике совков, ракета прилетела в Боинг, после чего он сразу стал терять высоту и упал в море. Как нетрудно догадаться, на радаре уже не могло быть одной метки, ибо цели (по версии совка) должны были двигаться с разной скорости и на разной, меняющейся высоте. Единственным исключением могла быть ситуация, когда «американский разведчик» стал падать вслед за пассажирским Боингом вплоть до поверхности воды, после чего, «на бреющем» - ушел в Штаты. Скандал тогда получился мощным, но прямо сравнивать его последствия с нынешней ситуацией - вряд ли можно, а уж тем более - глупо использовать совковую тактику ухода от ответственности.
Тем не менее, Москва пошла именно таким путем, как и совок. Сначала было подробно рассказано, что Боинг сбил украинский штурмовик, потом - истребитель. Со временем, когда по характеру и форме ведения расследования стало понятно, что российские «эксперты» из ВВС и «Алмаза-Антея» рассказали чушь, которую ни на какую голову не оденешь и уже понятно, что работал ЗРК, стали рассказывать о том, что он был украинским, хоть и стрелял с оккупированной территории Украины. В конце концов - решили заткнутья и прикинуться камнем или шлангом, как это сделал совок и тогда это помогло.
Но тут получилось точно по старинному анекдоту, который оказался как никогда к месту:
В духовной семинарии идет выпускной экзамен. Молодой поп что-то там бойко рассказывал и в конце концов - закончил свое экзаменационное выступление. Старый, матерый поп-экзаменатор, огласил следующую оценку.
- В общем, все хорошо, сын мой, но три ошибки были допущены.
- Какие, отче? Скажите, чтобы я знал, над чем мне надо еще трудиться.
- Первая. Я всегда говорил, что перед проповедью надо остограммиться, а ты - ополлитрился. Вторая. Рясу не надо заправлять в джинсы и третья - в конце проповеди надо провозглашать «Аминь», а не «твою мать».
В нашем случае, Кремлю надо было учитывать, как минимум, два различия. Первое - в совке шло мощное внутреннее переформатирование высших эшелонов власти, обусловленное смертью «дорогого Леонида Ильича» и страна оказалась на раздорожье, когда могла пойти самым мрачным путем или наоборот. В общем, шла тонкая и мощная игра, в которой крупный скандал с Боингом мог внести лишние элементы непредсказуемости. Тем более, сбитый Боинг действительно долго летел в воздушном пространстве Совка и там можно было маневрировать в любом формате скандала.
В нашем случае, самолет был в воздушном пространстве Украины и Московия просто не имела никаких прав на подобные действия. Даже версии о том, что Украина-де не закрыла воздушное пространство - никому не интересны, ибо открытыми оставались верхние эшелоны, не доступные для легких ПЗРК, а тяжелых ЗРК типа «Бук» в зоне боевых действий быть не должно было. Раз так, то опасными могли быть высоты до 3-5 км, а Боинг шел почти на 11 км. Так что тут нет никакой аналогии с корейским Боингом.
Но куда хуже - второй момент, который даже сам по себе может вызвать большие неприятности, а в совокупности с другими - подавно.
По сути, уже зафиксировано и подтверждено доказательствами главное обстоятельство - самолет сбит ракетой, выпущенный штатным ЗРК ВС РФ с территории Украины. Один уже этот факт хоронит «гибрид» полностью и окончательно. Но это - чуть позже, когда выводы комиссии будут закреплены соответствующим судебным решением и от него можно будет отталкиваться дальше. Тем не менее, официально оглашено участие штатной российской техники и кадровых военных ВС РФ в обстреле самолета, хоть на сегодня еще не установлена роль государства РФ, в этой катастрофе.
Между прочим эта часть заявления - очень важна. Как мы помним, после отравления семьи Скрипалей в Великобритании и обнаружении российского следа, премьер-министр Тереза Мэй дала Москве несколько дней времени для того, чтобы самостоятельно найти виновных, в этой атаке и придать их в руки правосудия. Все помнят, как громко ржали тогда в Р с этого «ультиматума», кстати - напрасно ржали. Москве был дан шанс отмежеваться от теракта и не покрыть себя позором терроризма. Путин даже не понял, какой это был шанс. Точно так же и сейчас, уже всем понятно, что военнослужащие просто физически не смогут поехать кататься на снаряженном ракетами ЗРК за 500 км от расположения части и просто пострелять во что придется. Понятно, что это - допущение и суд не может выстраивать свое решение на допущениях, но в данном случае, других вариантов объяснения произошедшего, просто нет. Если допустить, что в российской армии офицеры могут уехать кататься на своей боевой технике, в другую страну и там немного пострелять, то в этом случае надо понимать, что завтра офицеры могут поехать в Польшу и пострелять Искандерами и если там окажется ядерная боеголовка, то это - нелепая случайность.
Тем не менее, Москве дали время для того, чтобы самостоятельно найти виновных, привлечь их к ответственности и снять, хоть так грязно, ответственность с государства РФ.
Но, как мы отмечали выше, в Москве сидят калиброванные тупицы, которые не понимают подобных тонкостей. Особенно это касается МИДа, где убитые коксом Лавров и алкоголичка Захарова, слабо ориентируются в пространстве и времени, а потому - ничего вменяемого выдать не могут просто по этой причине. Там просто некому просчитать ситуацию на более или менее отдаленную перспективу. Мало того, те деятели, которые держались близко к властным коридорам и не утратили способности просчитать выпавшие расклады - уже смылись, ибо любой из них не несет ничего хорошего.
А дело вот в чем. Самолет вылетел из Нидерландов и по большей части, пассажиры были гражданами Голландии. Самолет не зашел в воздух РФ, а потому - подтверждение командной цепочки на применение оружия по самолету, на самый верх, будет формальным поводом для фиксации акта агрессии с последующим основанием для объявления войны.
Выше мы упоминали дело Скрипалей, которое уже сейчас трактуется как акт агрессии, совершенной спецслужбами РФ на территории Великобритании, с применением оружия массового поражения. А кроме того, на подходе официальные выводы комиссии по расследованию гибели правительственного Ту-154 под Смоленском, в результате которого Польша потеряла все свое высшее руководство. На сегодня имеется только промежуточный вывод, говорящий о том что расследование авиакатастрофы, проведенное силами российских следственных органов, было сфальсифицировано и его выводы - не соответствуют действительности. Уже речь идет о том что на борту сработало взрывное устройство, приведшее к падению самолета и гибели всего польского правительства. Уже этот факт и то, что российские следователи намеренно выдали ложную информацию о причинах катастрофы, указывают на виновника трагедии, но дальнейшее расследование уже даст полное, официальное заключение, в котором Москва окажется террористом и убийце. Это будет означать ровно то же самое, что и в первых двух случаях - casus belli, основание для объявления войны.
Это - серьезное отличие от эпопеи с корейским Боингом, ибо уже в отношение трех стран НАТО, Москва допустила действия, которые дают основание объявить ей войну. Причем, это основание появляется у всего Альянса.
Вот так лысый гопник порулил своей страной и сделав круг в 18 лет, опять завел ее в питерскую подворотню, но уже с клеймом страны-террориста, которое будет невозможно смыть. Формально этого еще не случилось, но во всех трех случаях, си
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