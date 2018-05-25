 Центральные российские телеканалы проигнорировали новость о результатах расследования гибели MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

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Дневные выпуски новостей 24 мая на "Первом канале" фокусировались на теме открывшегося Петербургского экономического форума. В выпуске в 15:00 ведущие сообщили, что КНДР ликвидировала свой ядерный полигон в присутствии иностранных журналистов, а в 18:00 - что Трамп после этого отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Помимо этого, в каждой из передач поднималась тема интервью Юлии Скрипаль. В итоговой программе "Время" основные темы остались теми же. В передачу также вошел сюжет о Дне славянской письменности и культуры. Про доклад о "Боинге" не было сказано ничего.

"Вести" на канале "Россия1" в 14:00 и 17:00 посвятили форуму в Петербурге меньше времени: в 40-минутных выпусках репортажи и прямые включения оттуда уложились в 15 минут. За оставшееся время ведущие успели рассказать о большом количестве новостей - от обращения Юлии Скрипаль до последнего звонка в российских школах, но про новый доклад о "Боинге" они не упомянули.

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Итоговая программа "Вестей" в 20:00 оказалась единственной из информационных передач 24 мая на российском телевидении, на которой вышел репортаж про доклад. Пятиминутный сюжет появился в самом конце программы. Предваряя репортаж, ведущий отметил: "Очередная массированная антироссийская истерика украинского руководителя получила поддержку в Голландии" у "так называемых независимых следователей".

В репортаже говорилось, что международное следствие "в лобовую пытается притянуть Россию", основываясь не на фактах, а на "невнятных фотографиях и умозаключениях псевдорасследователей из Bellingcat". Автор сюжета напоминал о расследовании концерна "Алмаз-Антей" и о данных российских радиолокаторов, которые указывали на то, что пуск ракеты мог быть совершен из села Зарощенского, контролировавшегося войсками Украины. В конце репортажа отмечалось, что до сих пор не опубликованы данные спутниковой разведки США, "которая видит все".

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НТВ все свои информационные выпуски 24 мая почти полностью посвятило экономическому форуму. Про "Боинг" ни в одном из выпусков не было сказано ни слова. На сайте телекомпании в 17:47 появилась одна новость о MH17: в ней даются комментарии Минобороны РФ, которое отвергло выводы международной комиссии.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.