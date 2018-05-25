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Все про:Великобритания (1859) Джонсон_Борис (100)

 Великобритания призвала РФ взять ответственность за уничтожение МН17

Великобритания призвала Россию принять ответственность за уничтожение пассажирского самолета рейса MH17, который был сбит в Донбассе летом 2014 года.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона, передает Цензор.НЕТ, со  ссылкой на Громадське.

"Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Власти России должна ответить за свои действия в отношении самолета МН17", - подчеркнул он.

Также глава британского МИД выразил полную поддержку Австралии и Нидерландам, которые призвали РФ взять на себя ответственность за сбивание самолета рейса МН17.

Джонсон подчеркнул, что этот случай является примером пренебрежения Кремля невинными жизнями.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3068218
 
 
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Все эти призывы артель-напрасный труд. Они же нелюди.
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Каци - вас явно будуть "сношать".. Запасайтесь дьогтем, юродиві вбивці..
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свинью попросили признать, что срала где попало и огород уничтожила..дурную свинью режут, а не базарят с животным..
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Щоб заколоти , кабанчика треба спочатку виманити з льоху.. Оце зараз і робиться.. Заріжуть свиню, не переймайтеся.. Ще почуємо вереск : " А нас то - за что?"..
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на жаль, поки у сарй лише трохи менше буряків кидають.. та пару свиней запитали - звідки такий прошарок салу..ще навіть ручкаються..а за зарізати поки не видно..(
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Чекаємо на реакцію швабів та жабоїдів !!! Реакція бритів була передбачувана !!!)))
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Це все одно що очікувати від параноїдального шизофреніка адекватної реакціі !!))
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Великобритания призвала РФ взять ответственность за уничтожение МН17 :
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Призывать это напрасный труд...Сер! Санкции очень хорошо воспринимается Х#йлом... Великобритания призвала РФ взять ответственность за уничтожение МН17 - Цензор.НЕТ 1798
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Дешевле было бы признаться. Но царь и путинососы не способны на мужские поступки.
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от смішний дядько...
призвав... от смішний...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания призвала РФ взять ответственность за уничтожение МН17
 
 
 
 
 
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