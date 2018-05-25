 Театральная децентрализация в Украине давно состоялась, в управлении государства осталось всего 7 театров, - Нищук

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вот сейчас идет децентрализация. Все любят говорить: вот смотрите, там в Германии, или там во Франции буквально один, максимум два театра, которые принадлежат государству, а все остальные театры в этих странах - свободные площадки, и они так творят. А я говорю: уважаемые, касательно театров в Украине децентрализация уже давно состоялась, в управлении государства всего 3 театра драматические и 4 оперные Почти все театры в областном подчинении, в муниципальном управлении и так далее", - сказал Нищук.

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При этом министр отметил, что во время децентрализации театральной среды в Украине удалось сохранить репертуарный театр.

"Я вам скажу: это одно из крупнейших достижений, что мы сохранили репертуарный театр. И я был и буду адвокатом в этом направлении", - подчеркнул Нищук.

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