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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры (298) театр (141) Нищук (111) децентрализация (366)

 Театральная децентрализация в Украине давно состоялась, в управлении государства осталось всего 7 театров, - Нищук

В Украине на сегодняшний день в управлении государства осталось только семь театров - три драматических и четыре театра оперы и балета.

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вот сейчас идет децентрализация. Все любят говорить: вот смотрите, там в Германии, или там во Франции буквально один, максимум два театра, которые принадлежат государству, а все остальные театры в этих странах - свободные площадки, и они так творят. А я говорю: уважаемые, касательно театров в Украине децентрализация уже давно состоялась, в управлении государства всего 3 театра драматические и 4 оперные  Почти все театры в областном подчинении, в муниципальном управлении и так далее", - сказал Нищук.

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При этом министр отметил, что во время децентрализации театральной среды в Украине удалось сохранить репертуарный театр.

"Я вам скажу: это одно из крупнейших достижений, что мы сохранили репертуарный театр. И я был и буду адвокатом в этом направлении", - подчеркнул Нищук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068217
 
 
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Потужно.. Особливо після інтерв'ю на Цензорі пані Приходько.. Лизосрака..
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Если бы Нищук остался нормальным человеком, то плюнул бы в винницкую рожу и, грюкнув дверями, ушел с этого кубла
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Сюди входить Верховна Зрада, кабінет міністрів та АДмін.припиздента..🤑🤣
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место шутов на ярмарке, а не в правительстве.
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Вот сейчас идет децентрализация. Все любят говорить: вот смотрите, там в Германии, или там во Франции буквально один, максимум два театра, которые принадлежат государству

Правильно говорят, если в Германии или Франции один, максимум два театра, тогда зачем в бедной Украине на шее у государства столько театров.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеатральная децентрализация в Украине давно состоялась, в управлении государства осталось всего 7 театров, - Нищук
 
 
 
 
 
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