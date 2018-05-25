EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 За рубежом
  3004  77
Все про:Путин (23856) Россия (69405)

 Путин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд"

Президент России Владимир Путин заявил, что твердо придерживается положений российской Конституции, которая не разрешает избираться на пост президента более двух сроков подряд,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказа Путин.

Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.

Также читайте: Гаага становится для Путина все более реальной. Россия должна ответить за свои действия и за войну на Донбассе, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3068216
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тонкий намек на то что конституцию поменяют.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее, выдвигаться не будет, его выдвинут Еще если и медвед несвежего шнапса перепьет-с, то не с собчак же договариваться
 показать весь комментарий
 
 
введут конституционную монархию)...
 показать весь комментарий
 
 
Они так, то что хочет выполняет то что не хочет - имеет ввиду
====, что твердо придерживается положений российской Конституции,===

Хотелоь бы ухнать ответ ПОЧЕМУ нарушил свою Конституцию вывев с базы Черноморского флота российские войска в глубь территории Крыма в феврале 2014????? Ведь его действия его конституция ЗАПРЕЩАЛА!!!!
 показать весь комментарий
 
никто ничего менять не будет-следующий на президента медвед а потом опять два раза фюрер-зачем менять правила -он ведь все сказал ты не внимателен...карлик стабилен в своих желаниях...
 показать весь комментарий
 
..здохнет -и сразу перестанет выдвигаться..
 показать весь комментарий
 
 
Может, для него уже и дедушка ленин в мавзолее существенно подвинулся.
 показать весь комментарий
 
Так оно и не удивительно, тут как в той притче "Про ишака и султана" - к тому времени кто нибудь обязательно сдохнет, либо ишак, либо султан...
 показать весь комментарий
 
 
Уйдет одно хуйло - придет другое. Народ-хуйло не может родить здорового президента. Путин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд" - Цензор.НЕТ 9299
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Но ведь Порошенко родил...
 показать весь комментарий
 
И кто то должен поверить что в прослоечный срок медведев будет управлять страной по собственному видению?
 показать весь комментарий
 
 
Зомби-ТВ скажет-и вся рассея поверит !
 показать весь комментарий
 
 
Чує свій кінець хуйло.. Скоро воно здохне..
 показать весь комментарий
 
 
Точно, самый главный сортир для него где-то уже строится с хорошей вместительной дырой посередине, это вместо могилы..
 показать весь комментарий
 
 
Можливо Ви маєте рацію, бо чим далі, тим більше смердить від цієї рашистської резервації.
 показать весь комментарий
 
Плешивый педофил отсидел два срока к 2008 году Путин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд" - Цензор.НЕТ 498
 показать весь комментарий
 
 
и танцевать ещё будем, не только смеятся, да да, сам уидёт, ну может кое кто только чуть чуть поможет.
 показать весь комментарий
 
 
Путлер, будь ты проклят НАВЕКИ за все наши смерти в этой развязанной тобой войне ! Наши сроки ненависти к тебе прописаны в Конституции справедливости и возмездия.
 показать весь комментарий
 
 
Потому и был Болотный Майдан на РАБссии после Димона Ведмедева Денех нет,Плешивый шел на 3 срок..
 показать весь комментарий
 
 
Нового двойника изготовят, а этого в расход.
 показать весь комментарий
 
 
ну да...помоложе,шоб кацапские самки млели Путін не висуватиметься на наступних виборах президента Росії: "В Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль" - Цензор.НЕТ 7065
 показать весь комментарий
 
 
Блогеры Ютьюба из многих стран мира нашли 6 разных Путлеров,с разными ушами черепами губами и ростом...Особо дотошные криминалисты нашли 7 Путлеров...
 показать весь комментарий
 
 
уже выдвинули же подзакон, что не долее 3-сроков подряд?
 показать весь комментарий
 
 
Чаще всех на экранах ТВ маячит Путлер по кличке "Удмурт"
 показать весь комментарий
 
 
це ще буде в 2024 році, в Україні ще один президент свій термін відбуде до цього
 показать весь комментарий
 
 
Да что вы с ума сходите? Не будет Путина - посадят другую "попку", которая буде озвучивать, что ей напишут...Дело тут не в Путине - дело в СИСТЕМЕ, которая его создала и выдвинула...
 показать весь комментарий
 
 
Китайцы недавно назначили Вечным фюрером Си Диньпиня,так что Плешивый из того же гоффна слеплен... Путін не висуватиметься на наступних виборах президента Росії: "В Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль" - Цензор.НЕТ 7286
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хуйло - лох! Получился бы у своего коллеги и дружбана Кучмы. Приняты изменения в Конституцию, ага значит первый срок не считается и 1+1=1.Оппа! Кстати, эта норма до сих пор не отменена и поэтому каждый украинский Хряк на золотом толчке, от Кучмы до Офшорника, пытается хоть на букву ее изменить, чтобы воспользоваться в будущем этой магической формулой
 показать весь комментарий
 
издевается хуйло над лишнехромосомными...два срока длиной 24 года
 показать весь комментарий
 
 
Зарікалася свиня лайно їсти..
Коронувати будете, кацосвинота?
 показать весь комментарий
 
 
Дочь Гитлера, Ангела Меркель тоже стала вечным Фюрером Германии
 показать весь комментарий
 
 
Мазу тянет с 2005 года и конца пока не видно...
 показать весь комментарий
 
После правления путиных рассея развалится...
 показать весь комментарий
 
НИчего нет невозможного в кацапии.
 показать весь комментарий
 
Правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи приймуть закон, за яким цифра "три" буде розумітися "два". Якого тоді числа за новою системою буде датуватися "день победобесия"?
 показать весь комментарий
 
Известный нацистский гинеколог времен Гитлера Карл Клауберг проводил массовые опыты над женщинами,чтобы рожали много детей от Гитлера,проводя опыты по искусственному оплодотворению.Сперму Гитлера Клауберг хранил в специальном контейнере...,так что не все так просто в этой жизни...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе тоже досталось ?
 показать весь комментарий
 
 
Эта информация не для дебилов в роде тебя одноклеточного НЕДОУМКА....... Путін не висуватиметься на наступних виборах президента Росії: "В Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль" - Цензор.НЕТ 7603СкреПОНОСНый дятел..
 показать весь комментарий
 
 
Ты опять приполз хлебать из корыта,на чужой для тебя сайт?Кстати факты будут,что я порохобот.Или ты не отвечаешь за свои слова.А и да,ты теперь всегда будешь в спаме)))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Марсик- привет ! Как прошла ночь ?
 показать весь комментарий
 
Меня услуги ночных бабочек,мужского пола не интересуют.Не по адресу.Факты будут?Или ты балабол?
 показать весь комментарий
 
Хто б на був на кацапетовкі президентом, ім'я йому вже є, тепер тільки додаватимуть римські цифри.
 показать весь комментарий
 
він вже це казав 10 років назад, лохотрон кремлівський.
 показать весь комментарий
 
Рокировка с Медведом-Преведом?

и это можно.
и конституцию обосРашки поменять, все, что угодно ботоксному узурпатору с бандой.
 показать весь комментарий
 
 
наивные, кто вообще принимает на веру слова ботоксной гниды..
Конституцию перепишут. уже внесено предложение от имени чеченских муртадов о трех сроках для педофила-лысогнома.
 показать весь комментарий
 
 
Хуйлу треба ще дожити до виборів. У чому я дуже сумніваюся. А далі вимагаю дотримання формули "єсть путінг - єсть расція, нєт путінга - нєт расціі. Готовтеся, кацапи.
 показать весь комментарий
 
Может Медвепут будет опять один срок 5 лет, а потом опять Хвивидель Кастратов? Путін не висуватиметься на наступних виборах президента Росії: "В Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль" - Цензор.НЕТ 5382
 показать весь комментарий
 
Рузьки істоти і за мертвого будуть голосувати, туди йому і дорога.
 показать весь комментарий
 
Уйдёт временно на 1 срок не более. Уверен будет задействована схема которую мы все хорошо знаем. Посадят когото греть место ровно на 1 срок. ВОт только единственно сомневаюсь что это будет Медведев, уж очень он себя дескредитировал и его совсем уже не воспринимают в серьёз. Думаю найдут другого кандидата, он погреет место 1 срок, и дальше опять вернёца Хуйло, правда к тому моменту Хуйлу будет если не ошибаюсь уже 77 лет. Вроде по 6 лет у них срок, т.е это пройдёт два срока = 12 лет. Не мало...Вполне реально что это будут последние 6 лет правления Хуйла.. Но особо оптимизма я не испытываю 99% уверен что политика Кремляди никак не поменяеца, они просто по другому никак не могут...политика Кремляди это некое выражение гнилой сущности кацапа. Более того хоть меня и закидают камнями но выскажу мысль что на место Хуйла может прийти дибил ещё похлеще и поагресивней чем Хуйло. А уж с дятлами на Расейке проблем никогда не было..Так что далеко не факт что с уходом Хуйла станет лутше. Думаю проблема совсем не в Хуйле..
 показать весь комментарий
 
Согласно ритуалу и инструкции,
Он по дорожке меж людей прошёл
И, руку положив на конституцию,
Сказал, что будет править хорошо.
Ещё сказал, что всё к победе движется,
Сказал, что будет честен, как всегда.
Слегка при этом покраснела книжица,
Но - от волненья, а не от стыда..
«Мы победим коррупцию и рвачество» -
Звучало в каждой фразе между слов…
Слезу роняло русское казачество,
Душить-душить готовое котов.
Сказал, что благодарен, что доверили,
Что отдали сердца и голоса.
Из глаз гостей, что взоры верно вперили,
Дождём катила божия роса.
Четвёртый срок в России уважается
Средь тех, кто любит радио «Шансон»,
А через срок, чтоб с выбором не маяться,
Придёт себе на смену снова он.
 показать весь комментарий
 
Ой, ой, ой! Щас поверю! Збрехав раз, збреше ще сто раз!
 показать весь комментарий
 
ну разве что в чечне попросят товарища еще разок поруководить, а так - неее, все честно
 показать весь комментарий
 
в смысле... не будет?
ни фига себе?
а что ж тогда будет... конец света...? Путін не висуватиметься на наступних виборах президента Росії: "В Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль" - Цензор.НЕТ 8573
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд"
 
 
 
 
 
 вверх