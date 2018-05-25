 Путин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказа Путин.

Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.

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