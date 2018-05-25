 Путин не будет выдвигаться на следующих выборах президента России: "В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
"Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем", — сказа Путин.
Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.
====, что твердо придерживается положений российской Конституции,===
Хотелоь бы ухнать ответ ПОЧЕМУ нарушил свою Конституцию вывев с базы Черноморского флота российские войска в глубь территории Крыма в феврале 2014????? Ведь его действия его конституция ЗАПРЕЩАЛА!!!!
в каком месте смеяться?
Боинг
гебист
Боинг
Гебист
Коронувати будете, кацосвинота?
и это можно.
и конституцию обосРашки поменять, все, что угодно ботоксному узурпатору с бандой.
Конституцию перепишут. уже внесено предложение от имени чеченских муртадов о трех сроках для педофила-лысогнома.
Он по дорожке меж людей прошёл
И, руку положив на конституцию,
Сказал, что будет править хорошо.
Ещё сказал, что всё к победе движется,
Сказал, что будет честен, как всегда.
Слегка при этом покраснела книжица,
Но - от волненья, а не от стыда..
«Мы победим коррупцию и рвачество» -
Звучало в каждой фразе между слов…
Слезу роняло русское казачество,
Душить-душить готовое котов.
Сказал, что благодарен, что доверили,
Что отдали сердца и голоса.
Из глаз гостей, что взоры верно вперили,
Дождём катила божия роса.
Четвёртый срок в России уважается
Средь тех, кто любит радио «Шансон»,
А через срок, чтоб с выбором не маяться,
Придёт себе на смену снова он.
ни фига себе?
а что ж тогда будет... конец света...?