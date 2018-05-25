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Все про:Денисова (146) дети (3099) омбудсмен (337)

 На Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске, - омбудсмен Денисова

За время войны на Донбассе без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"День пропавших без вести детей - это время напоминания и памяти о тех детей, которые до сих пор не вернулись домой после исчезновения. Но самое ужасное, что сегодня в Украине мы вынуждены говорить о страшном горе на Донбассе. Это, по сути, кровавая война с врагом, во время которой нарушается основополагающее право детей - право на жизнь. За время конфликта на Востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - сообщила Денисова.

Также читайте: Террористы обстреляли Торецк: повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации, проводится эвакуация детей и персонала, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3068215
 
 
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Посмотрите кацапские сериалы , у них продажа детей на "органы" больная тема; еще вопросы есть?
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А як Денісова розшукує дітей на окупованій території?
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на жаль не можу підтвердити цю інфу конкретним посиланням, але вона повинна бути у світовому павутинні..
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500 детей сирот увезла на РАБссию из Дамбасса дохлая дохторша Лиза,следов их после никто не видел...Исчезли............
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На РАБссии около 600 домов для брошенных детей и детей-сирот,в которых содержится 850 000 детей.Своего рода детский ГУЛАГ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске, - омбудсмен Денисова
 
 
 
 
 
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