 На Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске, - омбудсмен Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"День пропавших без вести детей - это время напоминания и памяти о тех детей, которые до сих пор не вернулись домой после исчезновения. Но самое ужасное, что сегодня в Украине мы вынуждены говорить о страшном горе на Донбассе. Это, по сути, кровавая война с врагом, во время которой нарушается основополагающее право детей - право на жизнь. За время конфликта на Востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - сообщила Денисова.
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