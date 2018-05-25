 На Донбассе 33 ребенка до сих пор находятся в розыске, - омбудсмен Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"День пропавших без вести детей - это время напоминания и памяти о тех детей, которые до сих пор не вернулись домой после исчезновения. Но самое ужасное, что сегодня в Украине мы вынуждены говорить о страшном горе на Донбассе. Это, по сути, кровавая война с врагом, во время которой нарушается основополагающее право детей - право на жизнь. За время конфликта на Востоке Украины без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - сообщила Денисова.

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